Disney sube 7% en bolsa tras regreso de histórico CEO

Nuevos aires se viven dentro de Walt Disney tras el regreso del histórico CEO de la firma, Bob Iger, en reemplazo de Bob Chapek, quien fue nombrado para presidir la firma en febrero de 2020. Un cambio de fichas interno que llevó a la acción a marcar esta semana su mejor aumento diario en casi dos años.

El anuncio se produjo 11 meses después de la salida oficial de Iger, cuando mencionó que no volvería a presidir la firma tras 15 años en el cargo. Ahora, según indicaron desde Disney, se mantendrá en el cargo por dos años más hasta encontrar un nuevo sucesor.

Entre sus principales logros, se destacan los acuerdos para adquirir Pixar, Marvel, así como Lucasfilm y sus propiedades de Star Wars.

Como resultado de la noticia, la acción de Disney llegó a subir el lunes un 6,30%, su mayor alza desde el 11 de diciembre de 2020. Desde entonces, la compañía ha ganado un 7,71% en la semana hasta obtener un precio de US$ 98,88 por acción.

Por el contrario, el desempeño mensual y anual de la compañía ha sido negativo, con bajas de 7,19% y 36,16%, respectivamente, influenciado principalmente por resultados trimestrales que no alcanzaron las expectativas del mercado. Al cierre del tercer trimestre, la firma reportó ingresos por US$ 20.150 millones, ubicándose por debajo de los US$ 21.240 millones estimados. Igualmente, la previsión de crecimiento de los ingresos para el próximo año fiscal fue menor al 10%.

A lo anterior se suman las polémicas en torno al pago de Scarlett Johansson por su trabajo en Black Widow de Marvel, así como su silencio en torno a la Ley “No digas gay” en Florida, donde se ubica uno de sus resorts más grandes.