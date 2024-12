Sartor escala caso contra la CMF a la Corte de Apelaciones: presenta recurso de ilegalidad y acusa "actuar arbitrario"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El enfrentamiento entre Sartor y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por la restricción de aportes y posterior medida de impedimento de rescates en sus fondos llegó hasta la arena judicial.

Este jueves, la administradora general de fondos (AGF) presentó un recurso de ilegalidad contra las resoluciones de la CMF frente a la Corte de Apelaciones, acusando un actuar arbitrario, ilegal y errático del regulador.

Las medidas a Sartor se aplicaron, en primera instancia, el pasado 15 de noviembre, ante deficiencias detectadas en su gestión y modelo de negocio advertidas por la entidad supervisora del mercado financiero. En detalle, se reveló que un fondo de la gestora habría financiado deuda a personas relacionadas a la compañía y su matriz.

“A fin de que se admita a tramitación, se acoja en todas sus partes y, en su mérito, se declare que ambas Resoluciones Reclamadas son ilegales, ordenándose, en consecuencia, que se dejen sin efecto, o, en subsidio, se ordene modificar dicha resolución en términos tales que no sea contraria a derecho”, comenzó el texto.

El recurso

La acción fue presentada este miércoles ante la Corte de Apelaciones, por el socio de albagli zaliasnik, Antonio Rubilar.

En el documento, desde la gestora sostuvieron que lo que en un principio fue un “proceso de colaboración y mutuo entendimiento se transformó en una instancia de desprestigio y hostigamiento constante hacia Sartor”. Esto luego de que, tras una auditoría de la CMF que detectaron los préstamos, se iniciaron conversaciones para subsanar la situación.

“Tras las observaciones formuladas a Sartor el pasado 8 de noviembre de 2024 y debidamente contestadas por esta parte 5 días hábiles después, la CMF derechamente se desentendió del proceso que mi representada estaba llevando a cabo con la más absoluta buena fe y colaboración y, en su lugar, comenzó a dictar una seguidilla de medidas que la CMF , erróneamente en nuestro concepto, estima como ‘preventivas’, y que, a juzgar por sus efectos, resultaron completamente desproporcionadas”, apuntó el documento.

Según el recurso “todo, ha terminado en perjudicar gravemente a Sartor, tanto económicamente como en su reputación en el mercado, así como a sus aportantes por el valor de sus inversiones”.

En esta línea, reclamó que, para las dos resoluciones, “no existían riesgos reales asociados a este proceso -la muestra de casos en los que se basa es marginal y no representativa-, no hay antecedentes que den cuenta de la existencia de riesgos, salvo aquellos creados como consecuencia del accionar de la CMF”.

“De ninguna manera se justifican los daños y desprestigio por el que ha pasado Sartor en una instancia tan preliminar y colaborativa como en la que se encuentra mi representada hoy, más todavía en que no existe un procedimiento sancionatorio en curso y, por ello, sin posibilidad de esbozar defensa alguna dentro del principio del debido proceso que regula el actuar de la CMF”, añadió.

Medidas menos gravosas

Además, desde Sartor se apuntó que “la Comisión contaba con múltiples alternativas menos gravosas y, el hecho de haberlas desechado sin razón alguna y optar por una alternativa que no cumplía con los sustentos para imponerla, da cuenta de la arbitrariedad e ilegalidad de la resolución que se impugna”.

El recurso ejemplificó medidas como suspender las actividades con partes relacionadas o restringir los aportes en los específicos fondos cuestionados. “Pero no, la CMF prescindió de estas medidas pese a que era evidente que se adecuaban de mejor manera al caso de la especie”, señaló.

De hecho, el documento afirmó que la CMF “se vio en la obligación de mitigar, tardíamente, las gravísimas consecuencias de sus infundadas resoluciones” y suspender las solicitudes de rescate tras la primera resolución.

“La CMF no midió los impactos de las decisiones que ella misma tomaba (...) La situación roza lo insólito: para proteger a los inversionistas, la CMF dictó una medida que afectó el valor de las 5 cuotas de los inversionistas. Luego, tuvo que salir a remediar su error suspendiendo los rescates, aumentando la tensión en el mercado”, dispararon.

Además, sostuvo que en los últimos días Sartor estaría siendo “asediado” por la CMF. “Durante estos días, mi representada ha sido requerida mediante diversos oficios de la autoridad solicitando abultada cantidad de información, con plazos de entrega irrisorios intradía, que han distraído completamente a Sartor no solo de sus funciones principales, sino también condicionando la posibilidad de ejercer su derecho de defensa”, añadieron.

Reserva de acciones legales

El recurso cerró recalcando que “las ilegalidades denunciadas en este reclamo han provocado un daño irrecuperable a la imagen de Sartor y ha desencadenado una ola de solicitudes de rescate que la misma CMF se vio en la obligación de mitigar”.

“Esta situación, no está demás insistir, era totalmente evitable, pues no se condice con el tipo de procedimiento en el que se encontraba mi representada, no es una medida justa con la colaboración que ha mostrado -y sigue mostrando- Sartor, con el tenor de las reuniones que las partes han tenido, ni tampoco se condice con el tenor de las observaciones de la CMF”, añadió.

Y concluyó: “La errática manera en que la CMF ha conducido este proceso conlleva la responsabilidad de este organismo y de los funcionarios involucrados, de modo que Sartor en este acto se reserva su derecho a exigir la respectiva indemnización de perjuicios, además de las otras acciones que la ley le franquea para hacer valer sus derechos”.