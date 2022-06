La apuesta de FynsaUpper para "reconvertir" activos inmobiliarios en Texas

Frente a un aumento de la demanda de inversionistas latinoamericanos por activos real estate, la AGF de Fynsa y la firma de inversiones alternativas Uppergrowth establecieron una alianza que dio origen a la plataforma FynsaUpper, cuya principal apuesta es un fondo de renta residencial en Texas, EEUU, que tiene un patrimonio de US$ 20 millones.

El fondo de inversión "Fynsa Upper Residencial US I" mantiene un foco en activos de renta residencial value add en Estados Unidos y está dirigido al público en general con un ticket de entrada de US$ 10 mil.

Actualmente, tiene un portafolio sobre las 1.100 unidades, que implicaron una inversión cercana a US$ 100 millones en la ciudad de Houston, la ciudad más poblada del estado de Texas.

La reconversión

Ahora, sus nuevas oportunidades de negocios están puestas en dos activos: la reconversión del exmall Tri-County Mall en un polo residencial, comercial y cívico de Cincinnati por US$ 1.000 millones, y la reconversión de Renaissance Tower, la segunda torre más alta del centro de Dallas, por US$ 113 millones.

Asimismo, están en proceso de fundraising para adquirir el edificio Myra Park, ubicado en Farmers Branch al norte de Dallas, y que corresponde a un edificio de 250 unidades de renta residencial.

Respecto al primer activo, el gerente inmobiliario de Fynsa, Pablo Massera, plantea que la ciudad ve con buenos ojos esa inversión, ya que “en vez de tener un elefante blanco parado por la tendencia de retroceso de los mall, ve que una zona neurálgica vuelve a agarrar vida y pone los incentivos correctos para que los desarrolladores lleguen a término”.

Explica que se han enfocado en los activos value add debido a su rentabilidad, considerando que se compra en cierto precio, y se le genera un valor agregado a través de reposicionamiento o remodelación, para luego recolocarlo en el mercado en un valor mayor.

El atractivo de Texas

En el último año, varias AGF chilenas han lanzado productos real estate enfocados en Estados Unidos. Y si bien la mayoría se inclina por activos en Miami, desde FynsaUpper señalan que vieron una oportunidad en Texas.

"La mayoría de los latinoamericanos piensan en Florida y Miami en Estados Unidos, pero hay estados que tienen una dinámica económica tremendamente potente. Texas es la octava economía del mundo si lo consideras como un país, con 30 millones de personas”, indica el socio de Fynsa, Juan Eduardo Biehl.

“Es amistoso tributariamente y tiene una migración súper importante, y en ese sentido, eso también marcó un poco la diferencia respecto a lo que ofrecía el resto del mercado local", añade.

Igualmente, el head of strategy de Uppergrowth, Gonzalo Colucci, destaca que el foco está en "detectar nichos de alta oportunidad, áreas metropolitanas que no tienen nada que ver con lo que eran hace 10 años, y que en 10 años más van a ser aún muy distintas".

"Todo lo que se muestra en América Latina es Miami, Nueva York, ahora un poquito Texas. Nosotros estamos ahí hace un montón, ya tenemos un set de relaciones muy profundas. Ahora estamos viendo Ohio con profundidad", añade.

Respecto a sus negocios en Chile, desde la firma indican que, si bien “hay un mundo por hacer” en materia de certeza jurídica, todavía mantendrán una parte del negocio enfocado en el desarrollo inmobiliario local.

“Nosotros estamos súper activos y súper comprometidos con Chile. Acabamos de cerrar un fondo de inversión de desarrollo inmobiliario y estamos a punto de lanzar un nuevo fondo para el tercer trimestre este año”, indica Massera.

“Tenemos un solo fondo de renta de renta inmobiliaria en Chile que tiene oficinas y locales comerciales. No estamos actualmente presentes en Chile con renta residencial, pero si lo tenemos considerado dentro de las clases de activo que podemos hacer”, añade.