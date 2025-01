Pablo Antolín, experto en pensiones de la OCDE asegura que "el seguro de longevidad es mejor" que un retiro programado colectivo

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El jefe de la unidad de pensiones de la OCDE, Pablo Antolín, aterrizó una vez más en Chile hace algunos días para participar del seminario de presentación del OECD Pensions Outlook 2024 organizado por CFA Society Chile y la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Diego Portales.

En entrevista con DF, el economista abordó las reformas de pensiones dado el objetivo que esperan cumplir.

Además, habló del trabajo que encomendó el Gobierno de Chile en el marco del análisis de alternativas para cubrir el riesgo de longevidad y aseguró que éste ya concluyó.

- ¿Cómo ve la situación general de Chile en términos previsionales?

- Chile está enmarcado en la misma situación que la mayoría de los países de la OCDE. Todos los países están intentando hacer reformas para mejorar el sistema de pensiones y obviamente hay distintas opiniones y distintos puntos de vista de cómo se tiene que hacer. En ese sentido, está como el resto de los países de la OCDE. Hay problemas y discusiones en muchísimos países. Puede que los planteamientos que se están discutiendo sean distintos, pero al final el objetivo final es el mismo: cómo reformar para que, dados los desafíos a los que se enfrentan los sistemas de pensiones, se siga pudiendo dar pensiones adecuadas a los individuos.

- Ustedes hicieron o están haciendo una asesoría para el gobierno en materia del seguro de longevidad. ¿Cuándo termina eso? Porque el gobierno ha dicho que están esperando respuesta a unos comentarios que hicieron…

- Vine a Santiago la segunda o tercera semana de agosto, para hablar con Hacienda, con empleo (Trabajo), con los reguladores, con la industria, con todo el mundo. Presentamos un reporte previsional, incorporamos todos los comentarios y entregamos el reporte a finales de septiembre.

- O sea, ¿ya no les queda nada pendiente de ese trabajo?

- Hace un mes nos enviaron algunas preguntas. Las vamos a responder, pero para nosotros ese trabajo ya está hecho. Hecho y entregado.

- ¿Cómo vieron esta idea de implementar un seguro de longevidad?

- El trabajo lo que venía a argumentar es que uno de los principales mensajes de la OCDE es que todos los ciudadanos cuando se jubilan tienen que estar cubiertos por el riesgo de longevidad. En Chile hoy, no todos están cubiertos, pero hay que tener en cuenta que hay una PGU, que cubre por el riesgo de longevidad a un porcentaje bastante elevado de la población. Y lo otro, nos preguntaron ¿qué es mejor? ¿Hacerlo, a través de un seguro de longevidad o a través de un retiro programado colectivo? El seguro de longevidad sería obligatorio y el retiro programado colectivo sería voluntario.

Nuestra respuesta fue, el seguro de longevidad es mejor. ¿Por qué? Primero, porque partimos - y el punto de partida es muy importante- de que en Chile existe un mercado de rentas vitalicias, probablemente uno de los más desarrollados del mundo y que funciona muy bien y todos los estudios lo dicen, está tan desarrollado como el sistema americano.

Entonces estaría mal que ese sistema se rompiera, habría que diseñarlo de tal forma que ese sistema se mantuviera. Si uno mete un retiro programado colectivo, que es voluntario, no está resolviendo el problema de que todos los ciudadanos chilenos tienen que estar cubiertos por el riesgo de longevidad. Entonces, una de dos, o lo haces obligatorio, o no lo haces. Luego, a nivel de implementación, es más fácil implementar -dado el punto de partida con un mercado de rentas vitalicias que funciona bien- el seguro de longevidad que un retiro programado colectivo obligatorio.

PGU y competencia

- Chile tiene un sistema de capitalización individual, con un robusto componente no contributivo como la PGU. Si vemos algunos países, como Holanda, por ejemplo, son sistemas que están incorporando capitalización individual, lo que para algunos significa que Chile está remando al revés. ¿Cómo ve eso?

- La mayoría de los países se han ido hacia capitalización individual porque lo que están haciendo es creando un sistema mixto. Entonces, si tu punto de partida es un sistema público, sin capitalización, obviamente para irse a un sistema mixto tienen que incrementar el sistema de capitalización.

Luego, hay países que tienen un sistema de capitalización principal y luego tienen un componente de reparto no contributivo muy fuerte. Chile es uno de esos países, pero también con Chile están Australia y Dinamarca. Y Dinamarca y Australia en ese ranking al que te refieres que está Holanda, también están entre los cinco primeros. Islandia es el otro que ahora creo que es el primero, también está ahí. Es una elección política, pero desde el punto de vista de la OCDE, Chile tiene un sistema multipilar. Lo que no tiene es un sistema contributivo público, pero tiene una PGU muy fuerte y muy importante. Y desde nuestro punto de vista, yo no puedo criticar ni una opción ni la otra, porque Australia funciona y funciona muy bien y es un sistema como el chileno o el chileno, como el australiano. Y Dinamarca es uno de los sistemas con mejor reputación del mundo y es también como el chileno.

- ¿Cómo ha visto esta evolución desde que tenemos PGU, que ya veníamos recorriendo un poco un camino relevante con el pilar solidario de la exPresidenta Bachelet?

- Cuando en la primera discusión que tuvimos, con la reforma de Bachelet, del ministro Rodrigo Valdés, nosotros teníamos cuatro mensajes: aumentar la tasa de contribución, intentar resolver el problema de las lagunas, abordar el tema de los fees de las AFP y el primero de todos esos era aumentar la PGU (entonces Pilar Solidario) tanto en monto como en cobertura. Y eso ha ocurrido y nos parece que es una buena medida.

- Con el tema de los fees, ¿a qué apuntaban en ese momento?

- La gente discutía que las AFP cobran comisiones muy altas.

- ¿Mantienen esa recomendación de mirar lo que pasa en términos de las comisiones?

- Sí, esa es una recomendación que mantenemos en todos los países.

En todos los países siempre argumentamos que hay que mirar las comisiones porque hay países que son más bajas ,otros en que son más altas y muchas veces tiene más que ver con la estructura del sistema, que con que los fondos de pensiones estén cobrando de más y por eso hay que mirarlo. El mercado de fondos de pensiones no es competitivo en ningún país. Entonces, cuando un mercado no es competitivo desde el principio, hay una función muy importante del regulador y del supervisor de hacerle un seguimiento constante.

- En el resto de los países, ¿hay alguno que tenga esta idea de licitación del stock?

- Que yo sepa no. Pero no estoy seguro.