Superintendente de Pensiones se abre a modificar bandas de premios y castigos para el nuevo régimen de inversión: "Lo estamos estudiando"

El titular de la entidad, Joaquín Cortez, se refirió a la propuesta del régimen de inversión que establece el tránsito a un esquema de fondos generacionales desde el actual sistema de multifondos.

A pocos días de que cierre el período de consulta para el nuevo régimen de inversión de los fondos de pensiones -que transita a un esquema de fondos generacionales-, la Superintendencia de Pensiones realizó este jueves su cuenta pública anual.

En la instancia, el superintendente Joaquín Cortez se refirió a uno de los aspectos de la propuesta que ha generado críticas por parte de actores del mercado, que es, según su análisis, la estrechez de las bandas de premios y castigos que estableció el regulador, lo que dejaría poco margen para que cada AFP pueda realizar las inversiones de los ahorros previsionales de manera diferenciada.

Consultado sobre si está analizando realizar modificaciones en esta dimensión, Cortez se mostró abierto a esta posibilidad.

"Lo estamos estudiando. Hemos recibido muchos comentarios, muchas sugerencias. Como alguien dijo, este es el cambio más importante que ha tenido el régimen de inversiones, es el cambio más fuerte que el cambio del fondo único a los multifondos. Este es más fuerte, porque, además, hay un cierto cambio de paradigma. Así que creo que hay que escuchar bien toda sugerencia, y creo que el período de transición es muy importante, porque hay que ser muy cauto. La transición también nos va a servir para hacer ajustes necesarios, y ese proceso queremos atravesarlo con mucho cuidado", señaló.

Respecto de si el período de transición, que es de tres años, es el adecuado para realizar esos ajustes, indicó que "yo creo que suficiente". También indicó que están estudiando posibles cambios en otros aspectos, como los benchmarks, el traking error, y límites de inversión que se podrían simplificar.

Nuevos actores

También han surgido voces que han apuntado a que la propuesta genera barreras de entrada para nuevos actores, lo que se explicaría en que se estableció un benchmark para activos alternativos que es endógeno, construido a partir de las carteras de inversión de las actuales AFP.

"Es importante que no existan barreras de entrada para nuevos actores, pero también hay que pensar de que el problema de las barreras no es un problema de los sistemas de fondos generacionales, sino que también esas barreras también existían los multifondos", indicó.

Señaló que hay espacio para modificar la propuesta original, pero "dentro de la institucionalidad. Dentro de la institucionalidad significa conversarlo con el Consejo Técnico de Inversiones (CTI), en lo que sea relevante con el Banco Central y en lo que sea relevante con Hacienda".

El período de consulta de la propuesta normativa culmina este 31 de julio, mientras que la publicación final de la norma se tiene que concretar el 1 de septiembre, por lo que la Superintendencia tendrá un mes para realizar modificaciones. "Vamos a tener que trabajar mucho", dijo Cortez.