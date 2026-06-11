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DAZN y DirecTV Latinoamérica sellan acuerdo para la transmisión de canales deportivos durante el Mundial: incluye a Chile

La alianza en los canales Dsports, Dsports 2 y Dsports+ también permitirá a los suscriptores de DAZN también ver la Copa América y la Conmebol Sudamericana, así como competiciones de la FIBA, tenis, ciclismo, MMA, natación y más.

Por: Álvaro Santander Benitez

Publicado: Jueves 11 de junio de 2026 a las 07:43 hrs.

acuerdo Derechos de transmisiones Mundial 2026 Fútbol Álvaro Santander Benitez
<p>El acuerdo ofrecerá a los usuarios de cinco países estos mercados la transmisión en directo de los 104 partidos del Mundial. (Foto: Reuters)</p>

El acuerdo ofrecerá a los usuarios de cinco países estos mercados la transmisión en directo de los 104 partidos del Mundial. (Foto: Reuters)

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