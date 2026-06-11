DAZN y DirecTV Latinoamérica sellan acuerdo para la transmisión de canales deportivos durante el Mundial: incluye a Chile

El acuerdo ofrecerá a los usuarios de cinco países estos mercados la transmisión en directo de los 104 partidos del Mundial. (Foto: Reuters)

La alianza en los canales Dsports, Dsports 2 y Dsports+ también permitirá a los suscriptores de DAZN también ver la Copa América y la Conmebol Sudamericana, así como competiciones de la FIBA, tenis, ciclismo, MMA, natación y más.

La plataforma británica de streaming DAZN anunció este jueves un acuerdo plurianual para incorporar los canales de DSports -cadena deportiva de DirecTV- a los cinco países latinoamericanos, logrando así ampliar su oferta futbolística para la Copa del Mundo 2026, como parte de un acuerdo plurianual más amplio.

El acuerdo permitirá a los suscriptores de DAZN en Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay acceder a los canales Dsports, ofreciendo a los usuarios de estos mercados la transmisión en directo de los 104 partidos del Mundial, según detalló DAZN en un comunicado.

Shay Segev, consejero delegado de DAZN Group, declaró: “A través de este acuerdo con DSports, DAZN llevará el mayor torneo de fútbol del mundo a los aficionados de toda América Latina".

Gracias esta alianza en los canales Dsports, Dsports 2 y Dsports+, además del Mundial 2026, los suscriptores de DAZN podrán ahora también ver la Copa América y la Conmebol Sudamericana, así como competiciones de la FIBA, tenis, ciclismo, MMA, natación y más.

Emilio Rubio, director de contenidos de WAIKEN ILW, declaró: “Estamos encantados de ampliar esta alianza con un líder global de la industria como DAZN. Estamos convencidos de que ofrecer acceso a la programación de élite de Dsports proporcionará una experiencia increíble para el público de la región. Dsports es una red de referencia para el fútbol y el contenido deportivo de primer nivel”.