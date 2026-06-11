DAZN y DirecTV Latinoamérica sellan acuerdo para la transmisión de canales deportivos durante el Mundial: incluye a Chile
La alianza en los canales Dsports, Dsports 2 y Dsports+ también permitirá a los suscriptores de DAZN también ver la Copa América y la Conmebol Sudamericana, así como competiciones de la FIBA, tenis, ciclismo, MMA, natación y más.
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La plataforma británica de streaming DAZN anunció este jueves un acuerdo plurianual para incorporar los canales de DSports -cadena deportiva de DirecTV- a los cinco países latinoamericanos, logrando así ampliar su oferta futbolística para la Copa del Mundo 2026, como parte de un acuerdo plurianual más amplio.
El acuerdo permitirá a los suscriptores de DAZN en Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay acceder a los canales Dsports, ofreciendo a los usuarios de estos mercados la transmisión en directo de los 104 partidos del Mundial, según detalló DAZN en un comunicado.
Shay Segev, consejero delegado de DAZN Group, declaró: “A través de este acuerdo con DSports, DAZN llevará el mayor torneo de fútbol del mundo a los aficionados de toda América Latina".
Gracias esta alianza en los canales Dsports, Dsports 2 y Dsports+, además del Mundial 2026, los suscriptores de DAZN podrán ahora también ver la Copa América y la Conmebol Sudamericana, así como competiciones de la FIBA, tenis, ciclismo, MMA, natación y más.
Emilio Rubio, director de contenidos de WAIKEN ILW, declaró: “Estamos encantados de ampliar esta alianza con un líder global de la industria como DAZN. Estamos convencidos de que ofrecer acceso a la programación de élite de Dsports proporcionará una experiencia increíble para el público de la región. Dsports es una red de referencia para el fútbol y el contenido deportivo de primer nivel”.
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