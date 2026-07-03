El cambio climático es la causa del calor sofocante del Mundial, asegura un grupo de científicos

Una ola de calor se ha instalado sobre amplias zonas de Estados Unidos y partes de Canadá, como Toronto que dispuso de áreas fuera del estadio para refrescarse. (Foto: Reuters)

Los índices de calor alcanzaran entre 40,5 y 46 grados centígrados en algunas zonas del Medio Oeste y la Costa Este, lo que afectaría a muchas sedes del Mundial en Estados Unidos.

El cambio climático, vinculado al uso de combustibles fósiles, ha propiciado unas condiciones de calor y humedad extraordinarias que han situado al menos un partido del Mundial en una zona de peligro potencial, según el grupo de científicos climáticos World Weather Attribution.

El partido del sábado entre Paraguay y Francia está programado para comenzar a las 17:00 hora local en Filadelfia, con temperaturas que superan las recomendaciones de la FIFPRO para jugar con seguridad, en un momento en que una ola de calor se ha instalado sobre amplias zonas de Estados Unidos y partes de Canadá.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos advirtió esta semana de que la ola de calor —un sistema de altas presiones que retiene el aire caliente en su interior— podría hacer que los índices de calor alcanzaran entre 40,5 y 46 grados centígrados en algunas zonas del Medio Oeste y la Costa Este, lo que afectaría a muchas sedes del Mundial.

Estas condiciones amenazan con sobrecargar las redes eléctricas y afectar a las celebraciones al aire libre con motivo del 250.º aniversario de la fundación de Estados Unidos durante el ajetreado fin de semana festivo del 4 de julio.

"Cuando se ve afectada una celebración histórica del 4 de julio y los partidos del Mundial se disputan en condiciones que no son seguras para los jugadores y los aficionados, no debería hacer falta otro estudio científico para que la gente tome conciencia", afirmó en un comunicado Friederike Otto, profesora de Ciencias Climáticas en el Centro de Política Medioambiental del Imperial College de Londres.

"El cambio climático ya está aquí, ya está afectando a las cosas que disfrutamos en nuestra vida cotidiana y seguirá empeorando cuanto más retrasemos la inevitable transición hacia las emisiones netas cero", agregó la académica.

El aumento vertiginoso de las temperaturas y la humedad sofocante se han convertido en un tema central del torneo, un año después de que el sindicato mundial de futbolistas, la FIFPRO, diera la voz de alarma sobre el calor peligroso durante el Mundial de Clubes, que se disputó en Estados Unidos.

La FIFPRO elogió a la FIFA en diciembre por su esfuerzo por "adaptar la planificación del calendario de la competición y la selección de sedes a las preocupaciones en torno a la salud de los jugadores" en el Mundial, pero señaló que aún había algunos partidos que entrañaban riesgos.

"La lección para todos los que formamos parte de este sector es que, con el calentamiento global, las condiciones de calor desempeñarán un papel más importante en las decisiones sobre la programación de torneos y ligas en el futuro", dijo la FIFPRO.

Sin embargo, el organismo rector del fútbol mundial no cuenta con ninguna norma que implique automáticamente el aplazamiento de un partido debido a un calor extremo. La FIFA no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios.