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El cambio climático es la causa del calor sofocante del Mundial, asegura un grupo de científicos

Los índices de calor alcanzaran entre 40,5 y 46 grados centígrados en algunas zonas del Medio Oeste y la Costa Este, lo que afectaría a muchas sedes del Mundial en Estados Unidos.

Por: Reuters

Publicado: Viernes 3 de julio de 2026 a las 09:14 hrs.

Mundial 2026 Fútbol Cambio Climático
<p>Una ola de calor se ha instalado sobre amplias zonas de Estados Unidos y partes de Canadá, como Toronto que dispuso de áreas fuera del estadio para refrescarse. (Foto: Reuters)</p>

Una ola de calor se ha instalado sobre amplias zonas de Estados Unidos y partes de Canadá, como Toronto que dispuso de áreas fuera del estadio para refrescarse. (Foto: Reuters)

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