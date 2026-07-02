El Mundial entra en su recta final y comienza su etapa más rentable: clubes, apuestas y turismo lideran el interés de los inversionistas
Un análisis de Greyhound Trading avanzó 0,83% en junio, impulsado por el mejor desempeño de las compañías con mayor exposición al torneo. Manchester United, Delta Air Lines y Flutter Entertainment lideraron las alzas.
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Con el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026 y el inicio de las rondas eliminatorias, el negocio que rodea al torneo comenzó a entrar en su etapa más intensa. Ese mayor dinamismo también se reflejó en los mercados: el GH Football Finance Index avanzó un 0,83% en junio, hasta los 992,3 puntos, recuperándose de la corrección registrada en mayo y evidenciando un renovado interés de los inversionistas por las compañías vinculadas a la cita deportiva.
“El mercado premia a los activos con exposición directa al ecosistema Mundial y castiga a quien no la tiene”, señala el informe que elabora Greyhound Trading.
De esta manera, tres sectores se vieron fuertemente beneficiados por el torneo. En primer lugar están los clubes de fútbol que cotizan, los cuales lograron aumentar un 4,89% su variación mensual. Manchester United fue el equipo que más destacó, con un alza de un 14,25%. La Juventus, en tanto, cerró con un avance de 1,69%.
Apuestas y turismo ganan tracción
El sector de las apuestas deportivas también mostró un sólido desempeño. Flutter Entertainment subió 5,83% y DraftKings avanzó 3,14%, mientras que Betsson retrocedió 4,67%, una diferencia que, según el informe, refleja una mayor preferencia del mercado por compañías con fuerte exposición a Norteamérica.
En el turismo también ha habido efecto positivo. Delta Airlines lideró esta área (12,93%) gracias a que captaron principalmente vuelos entre las sedes mundialistas en los tres países donde se disputa la competencia: Estados Unidos, Canadá y México.
En la misma línea, Booking (4,67%) y Airbnb (6,39%) confirmaron lo previsto con la demanda hotelera y de hospedaje durante la competencia.
No todos suman: indumentaria y medios caen
No todos los sectores lograron beneficiarse del Mundial. Las empresas de indumentaria deportiva registraron una caída promedio de 3,93%, arrastradas por los descensos de Nike (-12,86%) y Puma (-12,25%).
Al otro lado de la vereda, Adidas destacó su avance (5,53%) pero Under Armour fue el que capturó el flujo de inversionistas con su amplio margen positivo de 7,06%.
Según Greyhound Trading, el comportamiento confirma que el mercado está diferenciando entre las compañías que logran capitalizar comercialmente el Mundial y aquellas cuya exposición resulta menos atractiva para el negocio.
Junio fue el mes donde se marcó un punto de inflexión para el negocio del Mundial. Con el inicio de las rondas eliminatorias, el gasto asociado al campeonato comienza a concentrarse en menos sedes y en un menor número de partidos. Bajo ese escenario, la principal incógnita para julio serán qué sectores son capaces de capturar el mayor beneficio económico a medida que el torneo avance hasta la final.
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