La camiseta de México se convierte en la más vendida del portafolio de Adidas durante el Mundial
El modelo verde de la selección mexicana superó a camisetas de campeonas del mundo como Argentina y España.
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La camiseta que utiliza la selección mexicana de fútbol durante el Mundial 2026 se convirtió en la más vendida del portafolio de Adidas, por encima de otros modelos de selecciones campeonas del mundo como Argentina y España, según publicó ESPN.
El dato se conoce en medio del avance de México en el torneo. La selección clasificó a octavos de final tras vencer a Ecuador y enfrentará a Inglaterra en busca de un lugar entre los ocho mejores equipos de la Copa del Mundo.
El fenómeno también ocurre en un Mundial en el que Adidas reforzó su presencia entre las selecciones participantes. La marca alemana lanzó su mayor colección de camisetas mundialistas para 22 federaciones asociadas y, durante el torneo, viste a 14 de los 48 equipos, por delante de Nike y Puma. Entre ellas están Alemania, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Bélgica, Catar, Colombia, Curazao, Escocia, España, Japón, México, Sudáfrica y Suecia.
En ese contexto, ESPN sostuvo que la camiseta verde de México lideró las ventas dentro del catálogo mundialista de Adidas y que, hasta ahora, reporta más de un millón de unidades vendidas en lo que va de la Copa del Mundo.
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