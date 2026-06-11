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Acciones tecnológicas repuntan con IPO de SpaceX en la mira

Mercado a la espera de un alza de tasas del BCE.

Por: Marcela Vélez-Plickert

Publicado: Jueves 11 de junio de 2026 a las 07:30 hrs.

<p>Acciones tecnológicas repuntan con IPO de SpaceX en la mira</p>

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