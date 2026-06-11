Acciones tecnológicas repuntan con IPO de SpaceX en la mira

¿Está el Banco Central Europeo a punto de cometer un error? Varios economistas creen que sí. El mercado está a la espera de la decisión de política monetaria del emisor europeo y anticipa un alza de 25 puntos base. Se trataría de la primera alza de tasas desde febrero 2023.

Las expectativas no impiden un avance de las acciones europeas, de la mano de alzas en Asia, y un fuerte repunte de los índices estadounidenses. El Nasdaq avanza ya más de 1% y el S&P500 un 0,75%. Analistas destacan el repunte de las acciones tecnológicas, especialmente de firmas de semiconductores como Nvidia, AMD y Broadcom, que suben ya más de 1% antes de la apertura.

La Eurozona es una de las regiones más afectadas por el alza de los precios de los combustibles y commodities, generada por el cierre del estrecho de Ormuz. La inflación marcó en mayo un 3,2%, más de un punto porcentual por encima de la meta del emisor. Sin embargo, quienes cuestionan el posible ajuste argumentan que el aceleramiento de la inflación es temporal, no está generando efectos de segunda vuelta y un alza de tasas solo debilitará aún más una economía ya frágil.

Son ideas que también dominan la discusión en torno a la Fed y EEUU. Ayer se reportó que la inflación alcanzó 4,2% en mayo, pero se apunta a las señales de desaceleración (alza mensual de 0,5% vs 0,6% en abril) y que el mayor componente del alza anual fue un aumento extremo de los precios de los combustibles y servicios de energía.

Según el presidente estadounidense, Donald Trump, los precios “caerán como una roca” una vez reabra el estrecho de Ormuz.

El mercado parece creerle y también estar convencido de que la Casa Blanca hará lo posible por reabrir el estrecho cuanto antes. A pesar de un segundo día de ataques entre EEUU e Irán, el petróleo opera a la baja. El precio del petróleo retrocede y el barril de WTI cae por debajo de US$90.

Trump advirtió que continuará con los ataques contra Irán, si el régimen de Teherán sigue retrasando la firma de un memorándum de entendimiento. Por su parte, el régimen iraní declara el cese al fuego “sin sentido” tras los ataques recientes.

El mercado está en cuenta regresiva hacia la mayor IPO de la historia. Las acciones de SpaceX debutan mañana. Reportes indican que la demanda supera en cuatro veces la oferta de acciones. Se apunta al entusiasmo que genera la operación como el principal factor detrás del repunte de esta mañana, que desafía los riesgos derivados del deterioro del escenario en Irán.

Otras dos empresas tecnológicas capturan titulares. Oracle reportó resultados que superaron las expectativas, pero sus acciones caen un 7% antes del inicio de la sesión. El mercado ve con preocupación el plan de la empresa de elevar su plan de inversión a US$95.000 millones el próximo año fiscal, equivalente a la totalidad de los ingresos proyectados.

WSJ reporta que OpenAI y Anthropic podrían entrar en una guerra de precios. OpenAI estaría evaluando un recorte “drástico” en el precio de los tokens, la unidad de texto con la que estas empresas facturan el uso de sus modelos, para ganar clientes y anticiparse a un movimiento similar al que espera de Anthropic.

En Argentina, el gobierno de Javier Milei avanza con un “Big Bang” regulatorio en el mercado de capitales. La Comisión Nacional de Valores aprobó normas que reemplazan el modelo de autorización previa (que podía demorar meses) por un esquema de autorización automática para la emisión de obligaciones negociables, acciones, fideicomisos y fondos comunes. Además, habilitó que estos instrumentos puedan emitirse de forma "tokenizada", es decir, representados digitalmente.

En la portada de Diario Financiero: Gobierno ingresa primeras indicaciones a la reforma al SEIA: plantea reponer Comité de Ministros con al menos 10 sesiones al año. CMF pone en consulta cambios al recálculo de pensiones en rentas vitalicias.

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