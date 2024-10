Cifras y promesas de China no convencen a los mercados

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

En una muestra de que no hay político exento de la presión de una economía en desaceleración, el régimen de Beijing ofreció el sábado una rueda de prensa cargada de promesas, pero no de cifras. La reacción del mercado muestra decepción, dudas y un creciente convencimiento de que el estímulo no será suficiente para frenar una desaceleración más profunda.

Las dudas se reflejaron en una sesión mixta en Asia, con un avance de 2% del índice de Shanghái y una caída de 0,75% del Hang Seng. Las acciones europeas borran avances iniciales y caen en terreno negativo. Pero los futuros de Wall Street tratan de desacoplarse y defienden avances moderados por ahora.

En su rueda de prensa, el ministro chino de Finanzas, Lan Fo'an, anunció un aumento del límite de endeudamiento para los gobiernos locales y la emisión de bonos especiales para aumentar la capitalización de los bancos. Además, apuntó que el gobierno central tiene un "margen considerable" para endeudarse y aumentar el déficit. Los anuncios, que no contaron de montos ni plazos, se leyeron como un intento de aliviar las arcas fiscales para reactivar la inversión pública.

Nuevas cifras confirman que la desaceleración de la economía china continuó en septiembre. Las exportaciones crecieron 2,4%, a su menor ritmo desde abril pasado, y muy por debajo del 6% que esperaba el mercado. Las importaciones avanzaron apenas 0,3%, cuando el mercado esperado 0,5%. Los datos de inflación publicados el fin de semana confirmaron la debilidad de la demanda, con un alza interanual de 0,1% para la inflación subyacente, su menor avance desde febrero de 2021. Las cifras de China y el avance del dólar golpean a los commodities.

En la última edición de DFMAS publicamos una interesante conversación con el exempresario inmobiliario chino Desmond Shum, quien afirma que el problema de China es, en realidad, político.

Ésta será una semana intensa para Wall Street con más reportes de resultados. JPMorgan y Wells Fargo dieron un positivo inicio de temporada, con cifras mejores a las previstas y alzas en sus proyecciones para el año. En los próximos días recibiremos cifras de BofA, Goldman Sachs, Citi, Rio Tinto, TSMC y Netflix, entre otros.

Por lo pronto, todo apunta a que el rally del S&P500 continuará. El índice estadounidense marcó su 45° récord del año el viernes pasado. No se pierdan el análisis de René Peragallo, director de Wealth Services de Scotiabank, sobre las acciones estadounidenses en nuestro último especial del podcast.

El riesgo geopolítico crece. El conflicto entre Hezbolá e Israel recrudece y EEUU anuncia el envío de un sistema antimisiles en apoyo a Israel para fortalecer su defensa ante un eventual ataque iraní. Israel abre un conflicto con la ONU al acusar que Hezbolá ha construido túneles y bases alrededor de bases y oficinas de la ONU.

A la tensión en Medio Oriente se suman ahora los ejercicios militares, aéreos y marítimos, lanzados por China alrededor de Taiwán. Las maniobras de China se producen tres días después de que el nuevo presidente taiwanés reiterara la soberanía del estado frente a las intenciones de Beijing.

Hoy en Londres, el gobierno del laborista Keir Starmer trata de reactivar las inversiones con promesas de medidas para impulsar el crecimiento económico. Sin embargo, varios de los planes que se presentarán hoy no tendrán detalles hasta dentro de unos meses. Starmer, por cierto, promete a los inversionistas “acabar con la burocracia” para facilitar las inversiones.

DFSUD destaca en su edición de hoy cómo Chile pierde terreno en hidrógeno verde frente a Brasil, que se perfila como “la Arabia Saudita verde” de Latinoamérica.

Diario Financiero titula con una caída de la confianza empresarial. En otro titular reporta que las empresas de la construcción han recortado hasta el 75% de su personal en los últimos cinco años por la crisis del sector. Además, se pregunta: ¿Cuánto tiempo más va a durar el rally de la renta fija?

ATENTOS A: