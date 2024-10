Inversión de Arauco en Brasil y suspensión de proyecto de Colbún en Taltal afectaron ánimo empresarial en septiembre

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El desánimo tendió a primer en el mundo empresarial durante septiembre. El entusiasmo en torno a la celebración de las Fiestas Patrias y los tres días feriados pareció opacado por dos importantes decisiones de inversión: la suspensión del proyecto Central de Bombeo Paposo de Colbún en Antofagasta, que involucraba una suma de US$ 1.400 millones; y el anuncio de una inversión de US$ 4.600 millones por parte de Arauco, pero no en Chile, sino que en Brasil.

En este contexto, un 92% del Panel de Negocios que incluye el Índice de Confianza Económica elaborado por Deloitte y Cadem cree que Chile va por un mal camino. Esto significa un alza de 0,3 punto porcentual con respecto al mes previo.

Y si en agosto un 79% del empresariado creía que la situación actual de la inversión en el país era mala o muy mala, en el noveno mes del año subió a 92%.

El gerente general de Cadem, Roberto Izikson, opinó que las decisiones de Colbún y Arauco reflejan el estado de ánimo predominante en el sector empresarial, y expresó que “cada vez se hace más difícil invertir en el país”.

“La falta de claridad en el avance de reformas estructurales, como la reforma al sistema político y a la permisología, están generando una gran preocupación entre los empresarios”, añadió el CEO y Managing Partner de Deloitte Chile, Christian Durán.

Este escenario, tal como lo reflejó la medición del mes pasado entre el grupo de representantes del sectcor privado, compuesto por ejecutivos de distintos rubros, incluidos directores de AFP Habitat, Banco Internacional, CMPC, Ripley, BTG Pactual, SQM, entre otros, tuvo un efecto colateral en la imagen de algunos ministros de Estado.

Un 92% del panel de negocios calificó como “malo o pésimo” el esfuerzo en materia de inversión del ministro de Energía, Diego Pardow. La cifra asciende a un 100% si se trata de la ministra de Medioambiente, Maisa Rojas.

Izikson sostuvo que estas evaluaciones se basan en que “ambas carteras son las que presentan mayor conflictividad y problemas al momento de desarrollar proyectos de inversión”.

En el caso del ministro Pardow, “la mala evaluación se explica fundamentalmente por la forma como está abordando el tema de los subsidios eléctricos, cambiando las reglas del juego a generadoras que tomaron la decisión de invertir a partir de condiciones que se establecieron en su momento y que ahora se pretende desconocer”, señaló el presidente del consejo del Centro de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo (CIES-UDD) e integrante del panel, Hernán Cheyre.

En el caso de Rojas, el punto del economista es que “buena parte de los proyectos que han sido objetados han experimentado trabas desde la perspectiva de la evaluación ambiental, y no se ha visto de parte de ella un compromiso genuino con la remoción de obstáculos”.

Los secretarios de Estado mejor evaluados por el Panel de Negocios fueron la ministra de Obras Públicas, Jessica López, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel. En ambos casos, los ejecutivos les otorgan una nota azul -en una escala de uno a siete- con un 4,0 y un 4,3, respectivamente.

CAE: poco probable

El ánimo pesimista de septiembre en los empresarios también se traspasó a las reformas impulsadas por el Ejecutivo y sus chances de ser aprobadas antes que finalice el período de la administración Boric.

Un 26% calificó como “poco probable” que se apruebe el pacto fiscal -que ahora le falta la dimensión del impuesto a la renta-, y el número asciende a 43% si se trata de la reforma de pensiones.

Pero la modificación a la que menos posibilidades le ven en el sector privado es la referida a la condonación al Crédito con Aval del Estados (CAE).

La semana pasada el Gobierno presentó el proyecto que termina con este sistema y lo reemplaza por el Financiamiento de la Educación Superior (FES), además de comprometer una condonación parcial del CAE.

Al ser consultados, un 79% lo ve “poco probable”, aunque el sondeo se realizó previo a la publicación del proyecto del Ejecutivo.

“La nula probabilidad que el panel le asignó a la condonación del CAE se explica por el elevado costo fiscal que ello significaría”, dijo Cheyre.

En tanto, el director de empresas, Hans Eben, mencionó que a pesar que se entiende que es “un alivio económico y emocional” para muchas familias, “se requieren muchas otras reformas estructurales en la educación antes que discutir su financiamiento”.

Con todo, un 71% cree que la reforma más relevante a futuro es al sistema político. “Es la base para poder volver a conversar, buscar acuerdos y soluciones que representan a la gran mayoría de los chilenos”, señaló la directora de Horizontal, Pauline Kantor.

Panel de negocios desestima una recesión en EUU, pero advierte un fuerte impacto en Chile de concretarse

ALa medición en septiembre de Deloitte-Cadem arrojó que el 59% de los ejecutivos consultados consideró que la situación económica del país, es “mala o muy mala”. En el mes anterior, aquella cifra se ubicaba en 50%.

En un horizonte de seis meses, el 86% de los consultados espera que dicha situación empeore.

En ese contexto, el informe incluyó preguntas adicionales sobre temas coyunturales del país y del exterior.

Así, ante la consulta de si creen que la economía de Estados Unidos está entrando en recesión, un 92% respondió que no, y solo el 8% dijo que sí.

A la par, un 82% de los encuestados consideró que la economía chilena depende principalmente de factores internos, mientras que solo el 3% aseguró que depende mayormente de elementos externos.

Eso sí, un 67% del panel de negocios declaró que una recesión en la mayor economía del mundo puede afectar mucho o bastante a Chile en 2025.

La duda de una recesión en Estados Unidos ha estado rondando hace un tiempo, y se acentuó a comienzos de agosto cuando un informe de la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo de dicho país reveló que el crecimiento del empleo en Estados Unidos se ralentizó más de lo esperado en julio, llevando a la tasa de desocupación a aumentar en un 4,3%.

Ello llegó a provocar fuertes caídas en las bolsas del mundo, incluido el Nikkei japonés, que disminuyó un 12,4% -su peor baja desde 1987- por el temor de los inversionistas a una recesión en el país norteamericano.

En medio, eso sí, la Reserva Federal decidió iniciar un proceso de recortes de tasas de interés y la primera fue de 50 puntos base al rango de 4,75%-5% el 18 de septiembre.