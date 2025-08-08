Pese a un IPC de julio por sobre lo esperado, Marcel asegura que la inflación en 12 meses se moderará a cerca de 3% en el verano

El secretario de Estado apuntó incluso a bajas mensuales en el costo de la vida hacia adelante, de la mano del fin del efecto de las alzas de las tarifas eléctricas.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a la sorpresiva alza del Índice del Precio del Consumidor (IPC) de julio, que informó esta mañana el Instituto Nacional de Estadística (INE), con una variación mensual del 0,9%, en circunstancias de que los analistas anticipaban un 0,6%.

“Se anticipaba que en el mes de julio íbamos a tener un IPC más alto por el tema de la normalización de las tarifas eléctricas. Sin embargo, el IPC creció más de lo que se preveía por esa razón. Se esperaban cifras del orden del 0,6% que fue 0,9%”, explicó Marcel.

Tras participar en el consejo de gabinete en La Moneda, el titular de Hacienda aprovechó la instancia para argumentar que la sorpresa al alza del IPC del mes pasado es "prácticamente igual a la sorpresa a la baja en el IPC que tuvimos en junio (caída de 0,4% mensual) y proviene de la misma categoría de productos, de la agrupación de alimentos”.

“En términos de sorpresa de inflación, tenemos efectos contrapuestos y por lo tanto la trayectoria que se podía prever probablemente no va a tener un cambio significativo”, agregó.

La autoridad recalcó que no espera alzas en las proyecciones de IPC para cierre de este año.

“Probablemente no cambie significativamente las proyecciones de aquí a fin de año (…), particularmente al hecho de que, a comienzos de 2026, probablemente enero-febrero, ya vamos a estar con una inflación bastante cercana al 3% que es la meta del Banco Central”, añadió el secretario de Estado.

Ahora bien, Marcel anticipó una disminución de la inflación en octubre de este año y en enero del 2026, en el contexto de las tarifas que fueron incorporadas el año pasado.

“Pensando en estas proyecciones para los próximos meses, podemos anticipar que, en octubre, por ejemplo, vamos a tener una baja de la inflación de doce meses de medio punto porcentual por el hecho de que en el alza de tarifas de octubre del año pasado se incorporan a la base y vamos a tener otra baja de medio punto aproximadamente en enero de 2026 por la misma razón”, concluyó.