Los salarios de los chilenos suman 28 meses de alzas, según el índice real de remuneraciones

El IR -que mide la evolución de las remuneraciones ajustadas por la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC)- creció un 3,2% anual en junio.

En junio, los Índices Nominales de Remuneraciones (IR) y de Costos Laborales (ICL) registraron alzas en 12 meses de 7,5% y 7,8%, respectivamente, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Por sector económico, comercio, construcción e industria manufacturera consignaron las mayores incidencias anuales positivas en ambos indicadores.

El Índice Real de Remuneraciones -que mide la evolución de las remuneraciones ajustadas por la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC)- creció 3,2% en 12 meses, acumulando una variación de 1,6% en lo que va del año.

Con este dato, el indicador acumula 28 meses de alzas consecutivas.

La remuneración media por hora ordinaria, por su parte, se situó en $ 6.961, anotando un alza interanual de 8,2%. Para las mujeres, el valor alcanzó $ 6.748, lo que significó una variación anual de 7,9%; mientras que para los hombres se situó en $ 7.156, registrando un aumento de 8,4% en el mismo período.

La brecha de género de la remuneración media por hora ordinaria fue -5,7%.

El costo laboral medio por hora total, a su vez, fue de $ 7.955, consignando un crecimiento de 8,2% anual. Este valor se ubicó en $ 7.683 para las mujeres, con un alza de 8%, y en $ 8.205 para los hombres, con un aumento de 8,5% en el mismo período.

La brecha del costo laboral medio por hora total fue -6,4%.