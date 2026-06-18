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El dólar acelera su repunte por el tono más restrictivo de la Fed en el estreno de Warsh y tras el memorándum entre EEUU e Irán

Wall Street se sacude las pérdidas y prepara una apertura al alza.

Por: Marcela Vélez-Plickert

Publicado: Jueves 18 de junio de 2026 a las 07:30 hrs.

dólar tasa de interés FED Kevin Warsh Irán estrecho de ormuz
<p>El dólar acelera su repunte por el tono más restrictivo de la Fed en el estreno de Warsh y tras el memorándum entre EEUU e Irán</p>

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