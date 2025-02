Futuros de Wall Street se aprestan a una apertura al alza a pesar de nueva amenaza arancelaria

Agreguen 2 de abril a sus agendas. En un nuevo anuncio hacia fin de jornada, el presidente estadounidense, Donald Trump, sugirió que ese día podrían entrar en vigor nuevos aranceles de 25% a los autos, semiconductores y fármacos importados. Estos aranceles se sumarían a tarifas similares al acero y aluminio, que comenzarían el 12 de marzo.

No hay mayor reacción en la renta variable, con las acciones europeas y el S&P500 en niveles récord. Tras sesiones mixtas en Asia y Europa, los futuros de Wall Street se alinean para una apertura al alza. El apetito por el riesgo lleva a un alza generalizada de las criptomonedas y el bitcoin transa en US$ 95.700.

Pero el mercado sí nota que más tarifas implican más inflación. El dólar cambia de dirección y borra caídas iniciales en la sesión europea, la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años salta dos puntos base a 4,57%. El oro se confirma como refugio y, tras un alza de 0,72%, marca un récord de US$ 2.956 por onza.

Alrededor de la mitad de los autos que se venden en EEUU son importados, principalmente desde México, Canadá, Alemania, Japón y Corea del Sur. EEUU es, además, el primer importador de productos farmacéuticos del mundo. Irlanda, China, Alemania, Suiza, India y Holanda serían especialmente golpeados por los aranceles en esta categoría.

El mercado, sin embargo, parece convencido de que las tarifas finales serán menores a las amenazadas por Trump. Especialmente, después de que el mandatario estadounidense hizo énfasis en que están dando tiempo a las empresas para “ir a EEUU”, en referencia a la instalación de fábricas y otras inversiones en ese país.

Más impacto tuvieron las declaraciones de Trump respecto a Ucrania. Tras una primera reunión de sus diplomáticos en Riad, Trump mostró un claro sesgo a favor de la posición de Moscú. El presidente estadounidense cuestionó la falta de elecciones en Ucrania (algo que demanda Rusia); se mostró molesto por la queja de Kiev de no haber sido incluido en la conversación para el fin de la guerra e incluso sugirió que la guerra era culpa de Ucrania, el país invadido. “Hoy he oído (de parte de Ucrania): 'Oh, no nos han invitado'… Bueno, has estado allí durante tres años ... Nunca deberías haber empezado (la guerra). Podrías haber hecho un trato”.

Sus declaraciones marcan un giro radical en la postura de EEUU y pone en duda el futuro de la alianza con Europa.

De vuelta a lo económico, Reino Unido se suma a la tendencia del repunte inflacionario. En enero, la inflación tuvo un salto mayor al esperado, alcanzando una tasa anual de 3% tras haber marcado 2,5% en diciembre. Preocupa el avance de la inflación subyacente a 3,7% desde un 3,2% anterior.

En la región, los activos argentinos tuvieron un respiro tras el golpe ocasionado por el criptoescándalo en el que está envuelto el presidente Javier Milei. La Casa Rosada espera despejar el escenario con un nuevo viaje de Milei a EEUU, en el que se reunirá con el FMI, Elon Musk y coincidirá con Trump en la Conferencia de Acción Política Conservadora.

Otro protagonista en la región es Jair Bolsonaro. El expresidente brasileño es acusado ante el Tribunal Supremo brasileño de liderar un intento de golpe de estado, tras perder las elecciones en 2022. La máxima corte brasileña trataría de juzgar a Bolsonaro este año, para evitar que coincida con el proceso electoral de 2026.

Diario Financiero reporta en su titular que agentes financieros extranjeros ven menor inflación a fin de año, pero son pesimistas sobre el cuadro fiscal. Además, el Gobierno se planta con su rechazo a Dominga: apelará a fallo del tribunal y dice que ejercerá derecho a defensa.

ATENTOS A: