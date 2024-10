Las bolsas parten con ganancias mientras en Chile amanece tras reñidas elecciones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Mientras en Chile se inicia la jornada tras las elecciones regionales y municipales del sábado y domingo, cuyos resultados tuvieron varias claves y sorpresas, las bolsas comenzaban la semana con ganancias, en lo que según los analistas era una mezcla de expectativas por los resultados (hoy reportan cinco de las siete magníficas de Wall Street); las menores tensiones tras el ataque de Israel a instalaciones militares en Irán y la cuenta regresiva de las elecciones estadounidenses, que, según las encuestas, serán reñidas.

La represalia de Israel al ataque con misiles por parte de Irán a comienzos de octubre fue, según analistas militares, acotada, ya que se concentró en fábricas de misiles y en las defensas aéreas de la república islámica. Al evitar ataques a las instalaciones petroleras, el mercado ha respirado aliviado y lo ha notado hoy el precio del petróleo, que caía 4,2% en Europa a media mañana hasta los US$ 72 por barril. El resto de las materias primas fluctuaba entre ganancias acotadas y cotizaciones planas, como el caso del cobre, que se mantenía en los US$ 4,36 en que cerró el viernes. Por lo tanto, el dólar en Chile abrirá más atento al resultado de las elecciones municipales y de gobernadores, que será “digerido” por el mercado en el transcurso de la jornada.

Las bolsas en Estados Unidos apuntaban a una apertura en terreno positivo, pese a que la acción del fabricante de aviones Boeing no logra dejar atrás su mala racha. Luego de reportar la semana pasada pérdidas por unos US$ 6.000 millones, según Bloomberg, la compañía anunciará hoy un aumento de capital por hasta US$ 15.000 millones, con el objetivo de impedir que las clasificadoras de riesgo degraden sus títulos a “basura”. Según analistas, el monto del aumento de capital puede ser absorbido fácilmente en los mercados globales, pero se trata de una señal negativa para una compañía que ha enfrentado huelgas, retrasos en las entregas de aviones y problemas de seguridad en algunos modelos.

En Japón, la bolsa de Tokio cerró con un alza de 1,54% luego del resultado de las elecciones generales. La coalición gobernante que forman el Partido Liberal Democrático (PLD) del primer ministro Shigeru Ishiba ganó las elecciones, pero perdió la mayoría parlamentaria por primera vez desde 2009. Los resultados golpearon al yen, que volvió a debilitarse frente al dólar, lo que terminó por impulsar las acciones de las empresas exportadoras japonesas que componen la mayoría del índice bursátil nipón.

Diario Financiero titula hoy con Chile Vamos recupera más de 30 alcaldías y oficialismo celebra triunfo en Maipú y Viña del Mar, en una completa edición especial que incluye análisis y reacciones a los resultados de las elecciones del fin de semana en gobernaciones y comunas.

