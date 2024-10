Las cinco claves que dejó una reñida elección en dos días de votación

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Dos días de una elección con voto obligatorio e inscripción automática con cuatro papeletas marcaron este sábado y domingo.

En un escenario complejo tanto para el oficialismo como para la oposición, ambos sectores golpeados por acontecimientos políticos como la crisis tras el Caso Monsalve y el caso Audios, los chilenos salieron a elegir a sus candidatos a gobernador regional, alcalde, consejeros regionales (CORE) y concejales.

Con resultados preliminares, hasta el cierre de esta edición en las distintas coaliciones quedaba una sensación de “empate”, en que tanto el oficialismo como la oposición anotaron victorias y derrotas.

1 Los históricos predictores

Hace años que la elección municipal se ha convertido en una predictora de lo que podría ocurrir un año después en la presidencial.

Desde el año 2004, el pacto que logra obtener la mayor población gobernada en alcaldes ha sido quien logra elegir al Presidente de La República al año siguiente. Mientras, desde 2008 la coalición que ha resultado conseguir el triunfo en la emblemática comuna de Santiago se queda con el sillónde La Moneda.

El triunfo de Mario Desbordes en la capital de la región Metropolitana -con más de veinte puntos de diferencia, hasta el cierre de esta edición- permitió a la oposición respirar más aliviados, al menos por un tiempo tras arrebatarle a la alcaldesa actual, Irací Hassler (PC) el sillón edilicio.

2 Una expectante segunda vuelta de gobernadores

En poco menos de un mes más, específicamente el próximo 24 de noviembre, 11 regiones del país se enfrentarán al segundo capítulo de esta historia. Ese día se llevará a cabo la segunda vuelta de gobernadores regionales, salvo en Tarapacá, Ñuble, Los Lagos, Aysén y Magallanes que fueron las cinco en que se zanjó en primera vuelta.

La importancia de estos comicios serán clave para el oficialismo y la oposición, donde en la mayoría se enfrentarán ambas coaliciones para definir quién se queda con la Gobernación Regional por los próximos cuatro años.

¿Se transformará esa elección en un plebiscito al Gobierno?

La capacidad que tengan las distintas coaliciones de unirse detrás del candidato de mayor afinidad con su sector y el despliegue de las campañas en cada región es donde los distintos pactos se juegan lo que podría ser la antesala del ambiente presidencial de cara a 2025.

Los candidatos se enfrentan a un balotaje en que no solamente deben salir a conquistar el voto de quienes no lograron pasar a segunda vuelta, sino que además intentar atraer el respaldo de aquellos que en esta primera vuelta decidieron no marcar preferencia, lo que entre nulos y blancos superó los dos millones de votos, lo que anticipa una competitiva segunda vuelta.

3 Oficialismo retrocede en alcaldes

La decisión de ir en una lista única para alcaldes en el oficialismo -que congregara desde el PC hasta la DC- no habría sido suficiente para conseguir el mayor número de comunas.

Si bien conseguían obtener 110 alcaldías hasta el cierre de esta edición, ese número significó retroceder en 40 municipios respecto de los que obtuvieron en la última elección municipal, donde hubo varias sorpresas.

Lo que sí, lograron mantener comunas clave como Viña del Mar de la mano del Frente Amplio y una reelección contundente en Maipú, con el alcalde también del FA, Tomás Vodanovic.

En alcaldes, Contigo Chile Mejor -la lista del oficialismo- se quedaba con 3,2 millones de votos, solo superada por los independientes fuera de pacto (con 3,3 millones) y con Chile Vamos poco más atrás con 2,9 millones. Con ello, el oficialismo ronda el 30% en alcaldes la derecha (Chile Vamos y Republicanos) alcanzarían un porcentaje similar.

En concejales, en tanto, el pacto Chile Mucho Mejor (PS, PPD y DC) superaba a la lista Por Chile Seguimos (FA y PC).

4 Chile Vamos da la sorpresa en la oposición

La noche del domingo sacó sonrisas en la oposición, donde algunos no esperaban tener el resultado que lograron alcanzar.

Si bien se anticipaba que la derecha iba a crecer producto de una baja base de comparación respecto de la elección 2021, finalmente dieron la sorpresa en algunas comunas y fueron más allá de lo que se esperaba.

Hasta el cierre de esta edición, según datos de Unholster, Chile Vamos se quedaba con 122 alcaldes y Republicanos con 8. Esto, frente a los 87 que eligió en la última municipal.

En tanto, en concejales -aunque aún con menos del 14% de las mesas escrutadas al cierre de esta edición- la lista RN - Independientes se empinaba como el con mayor número de concejales al interior de la derecha, con 425, seguido de la UDI con 356.

Republicanos, que según varios analistas se esperaba que pudiera ser el partido individualmente más votado del sector, se estaba quedando con el tercer lugar, con 230.

Lo que sí, el salto de Republicanos sería grande, pasando desde cerca del 3% a más del 15% en concejales.

En tanto, por número de votos, el más grande en concejales sería Renovación Nacional.

5 Figuras con proyección

Otro elemento a analizar después de las elecciones municipales son los ganadores que se empinan como figuras con proyección política futura.

Ejemplos de ello hay tanto en la izquierda como en la derecha. En el oficialismo, Tomás Vodanovic (FA), quien se quedó con el título del alcalde más votado de Chile en una elección municipal que está marcada por primera vez bajo el paraguas de voto obligatorio e inscripción automática.

Por el sector oficialista, quien también salió fortalecida la noche del domingo fue la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, quien hasta el cierre de esta edición se quedaba con más del 50% de los votos.

La actual alcaldesa se enfrentaba a una elección complicada donde Chile Vamos y Republicanos no llevaron candidato, apoyando al independiente Iván Poduje, quien llevaba cerca del 40%.

Con casi 1,6 millones de votos, quien también se empinaría como un rostro relevante para el oficialismo es el actual gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, quien se enfrentará enl 24 de noviembre al candidato de la derecha Francisco Orrego (RN).

El resultado de esa elección sería clave para Claudio Orrego, quien de ganar la segunda vuelta, es de esperar que se transforme en el gobernador más votado de Chile por el tamaño del padrón electoral de la RM.

Por la oposición y tras el contundente resultado en Santiago, en tanto, Desbordes se transformaría en una figura clave gobernando una de las comunas emblemáticas del país.

Quien también se quedó con un resultado que lo perfila de cara al futuro es el futuro alcalde de Providencia, Jaime Bellolio. El UDI logró quedarse con prácticamente el 60% de los votos tras una campaña en la que se enfrentó a la candidata oficialista Macarena Fernández.

El “delfín” de Evelyn Matthei logró conseguir un porcentaje mayor al que obtuvo la alcaldesa en la última municipal, cuando se quedó con el 54,86% de los votos.

Además, dado el voto obligatorio, logró conseguir un número de votos mayor que quien en diciembre se convertirá en su antecesora, lo que no sólo dejaría a Bellolio como una figura relevante en la oposición, sino que además destacaría la fuerza de Evelyn Matthei.