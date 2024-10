La gran figura del oficialismo:Vodanovic gana con 70% de los votos en Maipú

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Se postulaba a la reelección con menciones en encuestas presidenciales y reiteradas apariciones como una de las figuras mejores evaluadas del oficialismo. Y no decepcionó: Tomás Vodanovic (FA) obtuvo el 70% de los votos en Maipú -con el 91,96% de las mesas escrutadas-, la comuna con el segundo padrón más numeroso del país.

Con esa amplia mayoría, estuvo muy por encima de sus contrincantes: Enrique Alejandro Bassaletti (independiente apoyado por republicanos) le siguió con el 17,34% de las preferencias.

La consolidación del edil de la populosa comuna ha hecho inevitable que algunos comiencen a candidatearlo como una posible carta presidencial.

Cuando, en junio de 2021, derrotó a Cathy Barriga, lo hizo con un 46,8% de los votos en contra del 22% de la exalcaldesa que hoy está con arresto domiciliario imputada por los delitos de falsificación de instrumento público y fraude al Fisco, justamente en su período al mando de la Municipalidad de Maipú. Ahora, saltando al apoyo de más de un 70% del padrón electoral, Vodanovic confirmó la ampliación de su base política, tal como reflejaban las encuestas.

¿Presidencial?

La consolidación de Vodanovic ha hecho inevitable que algunos comiencen a candidatearlo como una posible carta presidencial. No obstante, en su discurso tras la victoria, envió un mensaje claro en esa línea: “Sepan que mi compromiso es quedarme los próximos cuatro años y trabajar día a día. No voy a hacer ninguna falta de respeto que me distraiga del verdadero objetivo”, sostuvo ante sus simpatizantes.

En su discurso Vodanovic aludió a la importancia de atender las necesidades de la comuna en seguridad y apuntó a ciertos proyectos que ambiciona la comuna, como la ampliación de la red del metro.

“Los cambios que nuestra comuna necesita tienen mucho más que ver con el trabajo riguroso de día a día, con la autoexigencia con la cual nos levantemos cada día (...) La mejor manera de decir es hacer”, señaló.