El petróleo vuelve a subir por hostilidades entre EEUU e Irán y las fuertes pérdidas en semiconductores arrastran a las bolsas

Algunos observadores del mercado hablan de un “baño de sangre” en la sesión en Asia. El castigo a las acciones de firmas de semiconductores y chips de memoria continúa y contagia a otras partes del sector de tecnología.

La bolsa de Taiwán, sede de TSMC la principal fundidora de semiconductores del mundo, cae 6%. El Nikkei japonés y las acciones tecnológicas chinas en Hong Kong pierden un 5%. El Kospi coreano evita un castigo mayor por haber estado cerrado por feriado.

Las caídas se extienden a Europa y a los índices estadounidenses. Es el Nasdaq el que lidera las pérdidas, pero el S&P500 y el Dow Jones también avanzan a una apertura en rojo.

Las caídas se están explicando como consecuencia de una toma de ganancia, la salida de posiciones de apalancamiento que financiaron las inversiones en estas empresas, sobre todo en Corea del Sur, pero también a dudas en torno a qué tan sustentable es el acelerado ritmo de crecimiento de ventas y utilidades de las firmas de chips y semiconductores.

A esto se suma una amenaza desde China para Anthropic y OpenAI. La firma Moonshot lanza su modelo de IA Kimi K3 y asegura que es un rival a la altura de los modelos más avanzados de ChatGPT y Claude. Similar a lo que ocurrió el año pasado con el lanzamiento del modelo de DeepSeek, el mercado reacciona con caídas en las firmas estadounidenses. La idea es que las empresas pueden preferir los modelos ofrecidos por los rivales chinos, a menor costo, haciendo insostenibles los multimillonarios planes de inversión que han alimentado las expectativas de utilidades de toda la cadena de servidores, procesadores y semiconductores.

Como si fuera poco, el mercado también enfrenta la preocupación por una posible extensión del conflicto en Irán. EEUU cumple con una sexta jornada de ataques, con el propósito -informa su comando central- de neutralizar la capacidad iraní de atacar embarcaciones en el estrecho de Ormuz. Por su parte, Irán responde con nuevos ataques a objetivos estadounidenses en la región, e incluye un primer ataque en Siria.

El petróleo reacciona con una nueva alza. El barril de WTI sube un 2% para volver a superar los US$80. Sin embargo, se puede considerar la reacción aún moderada, especialmente si se tiene en cuenta la evolución del dólar a nivel global. El índice de la divisa opera plano esta mañana. El dólar (DXY) acumula una caída de 0,15% en las últimas cinco sesiones.

La reacción de la divisa se explicaría por la moderación de las expectativas de alzas de las tasas de interés por parte de la Fed. En nuestro especial semanal, Úrsula Contardo, analista senior de Fixed Income y Asset Allocation de Principal, explica qué impulsa las expectativas de una desaceleración de la inflación en esta segunda parte del año, así como las oportunidades en renta fija.

En la portada de Diario Financiero: “Una paradoja minera”: Imacec y empleo del sector acumulan meses de caídas pese a boom del cobre. Proyecto de reconstrucción entra en semana clave en la Cámara de Diputados tras luz verde del Senado.

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