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El petróleo vuelve a subir por hostilidades entre EEUU e Irán y las fuertes pérdidas en semiconductores arrastran a las bolsas

Petróleo sube 2% ante el aumento de los ataques en el Golfo Pérsico.

Por: Marcela Vélez-Plickert

Publicado: Viernes 17 de julio de 2026 a las 07:30 hrs.

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<p>El petróleo vuelve a subir por hostilidades entre EEUU e Irán y las fuertes pérdidas en semiconductores arrastran a las bolsas</p>

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