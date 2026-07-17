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Proyecto de reconstrucción entra en semana clave en la Cámara de Diputados tras luz verde del Senado

Luego de maratónica sesión en la Cámara Alta, la iniciativa del gobierno iniciará su tercer trámite constitucional. La instancia tendrá la última palabra sobre las modificaciones antes de un eventual despacho a ley o el paso a comisión mixta.

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 17 de julio de 2026 a las 04:00 hrs.

Jorge Quiroz Hacienda Kast gobierno ley miscelánea
<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

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