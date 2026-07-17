Proyecto de reconstrucción entra en semana clave en la Cámara de Diputados tras luz verde del Senado

Luego de maratónica sesión en la Cámara Alta, la iniciativa del gobierno iniciará su tercer trámite constitucional. La instancia tendrá la última palabra sobre las modificaciones antes de un eventual despacho a ley o el paso a comisión mixta.

El proyecto de ley para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social, impulsado por el gobierno de José Antonio Kast, enfrentará uno de sus últimos hitos legislativos: la Cámara de Diputados.

Luego de que el Senado despachara la iniciativa en segundo trámite constitucional -tras una maratónica sesión que se extendió hasta pasadas las 2:40 horas de la madrugada de este jueves-, la Cámara Baja tiene previsto revisar las modificaciones introducidas por la Cámara Alta, en una discusión que definirá su destino.

Ello debería ser a partir del martes 21 de julio. La mesa de la Cámara ya incorporó la iniciativa en la tabla de la sesión ordinaria, entre las 10:00 y las 14:00 horas.

El debate tendrá un máximo de tres horas, sin posibilidad de solicitar el cierre de la discusión, mientras que cada diputado dispondrá de dos minutos y medio para intervenir.

El tiempo utilizado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, no será contabilizado dentro del límite fijado.

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Este tercer trámite será clave, ya que los diputados deberán pronunciarse sobre las enmiendas aprobadas por el Senado. Si respaldan la totalidad de los cambios, el proyecto quedará en condiciones de ser despachado a ley. Si alguno es rechazado, la iniciativa deberá pasar a una comisión mixta para zanjar las discrepancias.

La Cámara Alta aprobó el proyecto tras una sesión que se extendió por más de 16 horas y en la que varios de los artículos centrales fueron visados por estrechos márgenes.

Entre ellos figuraron la rebaja del impuesto de primera categoría desde 27% a 23%, la reintegración del sistema tributario, la invariabilidad para grandes inversiones, la exención de contribuciones para adultos mayores y las medidas para acelerar la inversión y la reconstrucción luego de los incendios registrados en Valparaíso, Ñuble y Biobío.

“Chile necesita crecer”

Junto con reconocer el apoyo de parlamentarios, al gabinete y, en especial al Presidente José Antonio Kast, el ministro de Hacienda destacó que este “es un paso importante, pero no es el último. Nos queda un trabajo con los diputados en la Cámara”.

Y, en este punto, la autoridad extendió sus agradecimientos al “amplio apoyo” no solo de los partidos oficialistas, sino que también a todos los que han respaldado la iniciativa, como el “Partido Libertario, los independientes y, desde luego, también el Partido de la Gente”.

“Vamos avanzando y, una vez que esta ley esté aprobada, vamos a implementarla y vamos a seguir trabajando con el mismo tesón con que hemos impulsado este trabajo hasta acá. Chile necesita crecer y este proyecto lo hace posible”, señaló Quiroz.

El ministro también recordó que este es el proyecto que el Presidente le encargó hace ya más de un año al equipo económico para “sacar adelante, para levantar a nuestro país”.

Y agregó: “¿Qué cambia con esta ley? Una familia que hoy no tiene trabajo va a tener más posibilidades de tenerlo. Una empresa que hoy no puede invertir, va a poder hacerlo. Una persona que perdió su casa en los incendios, va a tener un marco legal que acelere su reconstrucción”.

En esa línea se pronunció el presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez. “La aprobación en el Senado de la Ley de Reconstrucción Nacional marca un cambio de rumbo que valoramos. Después de muchos años en que el crecimiento económico dejó de estar al centro de las prioridades, hoy nuevamente se está hablando de inversión, productividad, destrabar proyectos y generar empleo”.

“Esa es la discusión que Chile necesita para recuperar el dinamismo de su economía”, añadió.

Desde su posición como titular del gremio y como vicepresidente de la Multigremial Nacional, junto a su presidente Juan Pablo Swett, hizo “un llamado a todos los sectores políticos a aprobar esta necesaria Ley de Reconstrucción Nacional. Chile necesita acuerdos que permitan recuperar el crecimiento, fortalecer a las PYME y generar más oportunidades para las familias”.