Senado aprueba la ley miscelánea tras maratónica jornada y ahora el turno será de la Cámara de Diputados

El gobierno contó con el apoyo para aprobar la rebaja del impuesto corporativo, la invariabilidad tributaria, el crédito al empleo y cambio a normas medioambientales. El ministro Quiroz celebró el avance.

Todo había empezado a las 15 horas de la jornada del miércoles, pero recién a las 2:40 horas de la madrugada de este jueves, la Sala del Senado dio por concluido el debate en particular del proyecto sobre de reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social y, con ello, su aprobación.

Las y los senadores votaron cada uno de los artículos destacando el respaldo a la rebaja del impuesto de primera categoría y la reintegración del sistema; y el anuncio de varios requerimientos ante el Tribunal Constitucional (TC). Lo primero, además, fue precisamente el visto bueno al Fondo de Emergencia Transitorio, que fue aprobado por unanimidad, con 50 votos. La norma incorpora US$ 400 millones y extiende su cobertura a las zonas afectadas por los incendios en Ñuble, Biobío y Valparaíso.

Ahora la propuesta con discusión inmediata, volverá a la Cámara Baja para que curse su tercer trámite. Así las y los diputados deberán revisar los cambios introducidos en el Senado. De ser ratificados, la norma queda en condiciones de ser promulgada como ley; de lo contrario, debería conformarse una Comisión Mixta para zanjar las discrepancias.

Luego de siete horas de debate en general, la Sala comenzó a eso de las 10 y media de la noche la votación de la mayor parte del articulado de la norma.

Sobre la rebaja al impuesto de primera categoría, se pidieron votaciones separadas argumentándose que la medida no asegura mayor inversión y, por tanto, crecimiento. Con todo, se aprobó con 26 votos a favor y 24 en contra, que habrá una rebaja gradual del Impuesto de Primera Categoría (IDPC) para grandes empresas del 27% al 23%. El cronograma establece una reducción en 25,5% para el año 2027, 24% para 2028 y la tasa permanente de 23% desde el año comercial 2029 en adelante.

El régimen tributario de las grandes empresas y la reintegración gradual del sistema tributario, se respaldó con la misma votación anterior, lo aprobado en la Comisión de Hacienda.

En cuanto a la exención del pago de contribuciones para los mayores de 65 años, se generó un extenso debate, en el que se votó la admisibilidad de indicaciones.

En cuanto al artículo completo que contempla dicha medida y los requisitos asociados, con 28 votos a favor y 22 en contra se aprobó aquello. Al respecto, la senadora Yasna Provoste (DC) hizo reserva de constitucionalidad.

Restitución de gastos por RCA

Respecto a la restitución de gastos a aquellas empresas, cuyos proyectos han sido revocados en una Resolución de Calificación Ambiental, el senador Alfonso De Urresti hizo reserva de constitucionalidad. Varios senadores de oposición hicieron ver que esta medida “es única en el mundo, absolutamente irregular y con fallas jurídicas evidentes”.

Pese a ello, se aprobaron los artículos relacionados con 26 favor y 24 en contra. La senadora Claudia Pascual y el senador Diego Ibáñez hicieron reserva de constitucional sobre aquello.

Luego se sometió a análisis la invariabilidad tributaria -bajo el paraguas acordado con el PPD-, respecto de la cual el senador Juan Luis Castro y la senadora Claudia Pascual hicieron reserva de constitucionalidad.

No obstante, la Sala aprobó la norma con 26 votos a favor, 23 en contra (incluidos los PPD Lorejo Carvajal y Ricardo Celis) y una abstención, que correspondió al senador PPD Pedro Araya.

La propuesta establece que las condiciones impositivas, se fijarán en 10 años para las inversiones de US$ 50 millones, en 15 años a las de entre US$ 50 millones y US$ 350 millones y en 20 años para las inversiones superiores a ese rango. Habrá una tasa corporativa de un 1,5% a las empresas que se acojan a la invariabilidad.

Dentro de las normas aprobadas también está la relocalización de las concesiones acuícolas y su evaluación de impacto ambiental; la reducción de los plazos de invalidación de actos administrativos; y las facultades a la Dipres para acceder a datos del Ministerio de Desarrollo Social, entre otras.

Los reparos de Hacienda

Adicionalmente, se apoyó una indicación del Frente Amplio -que se introdujo en el primer trámite-, que busca terminar con la obligación exclusiva para empresas con 20 o más mujeres a entregar el derecho de sala cuna; mientras que también corrió la misma suerte norma que prohíbe el cobro de interés sobre interés.

Sobre ambos temas el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, hizo reserva de constitucionalidad por no responder a las ideas matrices.

El secretario de Estado también hizo ver problemas en una indicación de autoría de la senadora Daniella Cicardini (PS), que fue aprobada en la Comisión de Hacienda. Esta dice relación el llamado con el derecho al olvido, por medio del cual “los responsables del tratamiento de datos personales de carácter económico, financiero, bancario o comercial deberán eliminar de sus registros, internos o de comunicación a terceros, los datos personales relativos a información financiera de deudas impagas o extinguidas de personas naturales, cuando la deuda se hubiere hecho exigible o se hubiere extinguido”, lo que volvió a ser apoyado en la Sala, tras lo cual el ministro hizo reserva de constitucionalidad.

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Acuerdo por contribuciones

El gobierno propuso -durante la sesión- una compensación al Fondo Común Municipal y a los municipios directamente, pero solo se aprobó lo primero.

Lo anterior, en un contexto en que cerca de las 20:30 de este miércoles, el ministro Quiroz anunció un acuerdo para compensar en su totalidad a los municipios por los recursos que perderán con la exención de contribuciones de bienes raíces para la vivienda principal de adultos mayores de 65 años. Dicho monto en la ley asciende a US$ 200 millones por año.

Así, el secretario de Estado explicó que el acuerdo implica que la Tesorería General de la República (TGR) entregará las compensaciones a los municipios a través del Fondo Común Municipal (FCM), a cambio de que los gobiernos comunales se comprometan a dos cosas: mayores estándares de transparencia en materia de información y control presupuestario, y también a reducir en a lo menos un 30% promedio el tiempo de trámite de los permisos municipales.

Pese a lo señalado por la autoridad, alcaldes de oposición señalaron que el acuerdo no es transversal y que insistirán en su propuesta para focalizar la rebaja de contribuciones para evitar beneficiar a personas de altos ingresos.

"El ministro Quiroz sabe que el “acuerdo” no es tal entre los alcaldes. No nos hace sentido eliminar contribuciones a quienes pueden pagarlo. Hoy están haciendo de Chile un país más desigual: Le están regalando recursos a aquellos que pueden pagar y están cobrándole a los más pobres", dijo en X la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes (PC).

En la misma red, su par de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), agregó que "la propuesta que está leyendo el ministro Quiroz no representa a todos los alcaldes y alcaldesas de Chile. Hemos insistido con la focalización y la compensación. Lamentablemente el ministro solo hizo eco de una parte de la propuesta. La propuesta tal y como se presenta es injusta".

"Chile necesita crecer"

Junto con reconocer el apoyo de parlamentarios, al gabinete y, en especial al Presidente José Antonio Kast, el ministro de Hacienda destacó que este “es un paso importante, pero no es el último. Nos queda un trabajo con los diputados en la Cámara”.

Y, en este punto, extendió sus agradecimientos al “amplio apoyo” no solo de los partidos oficialistas, sino que también a todos los que han respaldado la iniciativa, como el “Partido Libertario, los independientes y, desde luego, también el Partido de la Gente”.

“Vamos avanzando y, una vez que esta ley esté aprobada, vamos a implementarla y vamos a seguir trabajando con el mismo tesón con que hemos impulsado este trabajo hasta acá. Chile necesita crecer y este proyecto lo hace posible”.

Quiroz recordó que este es el proyecto que el Presidente le encargó hace ya más de un año al equipo económico para “sacar adelante para levantar a nuestro país. ¿Qué cambia con esta ley? Una familia que hoy no tiene trabajo va a tener más posibilidades de tenerlo. Una empresa que hoy no puede invertir, va a poder hacerlo. Una persona que perdió su casa en los incendios, va a tener un marco legal que acelere su reconstrucción”.