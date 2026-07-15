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Senado aprueba la ley miscelánea tras maratónica jornada y ahora el turno será de la Cámara de Diputados

El gobierno contó con el apoyo para aprobar la rebaja del impuesto corporativo, la invariabilidad tributaria, el crédito al empleo y cambio a normas medioambientales. El ministro Quiroz celebró el avance.

Por: Rodolfo Carrasco, Sebastián Valdenegro y Rossana Lucero

Publicado: Jueves 16 de julio de 2026 a las 04:16 hrs.

Reactivación Senado Ministro de Hacienda Proyecto de ley Sebastian Valdenegro
<p>Crédito: Aton</p>

Crédito: Aton

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