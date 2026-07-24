Los mercados toman algo de respiro y Wall Street busca un repunte sin dejar de lado los riesgos

El mercado se resiste a ceder ante la presión inflacionaria de un repunte del precio del petróleo, el temor a una burbuja de inversión en IA y una nueva amenaza arancelaria. Los futuros estadounidenses se alinean con los índices europeos y marcan alzas moderadas para marcar un repunte en la apertura tras las caídas de la sesión de ayer, impulsadas desde el sector tecnológico. El dólar frena su avance, y el petróleo retrocede después de que el barril de crudo Brent llegó a US$102 para transar por debajo de los US$98.

Los resultados de Intel, con el mayor crecimiento de su negocio en 15 años y sus proyecciones optimistas, ayudan a inyectar algo de calma en torno al nerviosismo por una burbuja en la IA. Las acciones de Intel suben más de 5% antes de la apertura. El temor a que las millonarias inversiones en IA no generen resultados a la par, y el efecto inflacionario de estos planes de capex, golpearon ayer a las siete magníficas, que en conjunto cayeron casi 5% para marcar su peor sesión desde abril de 2025, cuando la Casa Blanca anunció sus primeras alzas de aranceles.

Ayer tuvimos también un anuncio arancelario. La Casa Blanca anunció tarifas de entre 10% y 12,5% a los productos de 60 países. Para Chile, la tarifa se fijó en 12,5%.

Se trata de aranceles aplicados tras investigaciones de la Sección 301, acusando a los países de generar una práctica comercial desleal al importar productos elaborados con trabajos forzados.

Es solo parte de la nueva estrategia arancelaria de la administración de Trump, que esta semana también anunció tarifas especiales contra algunos productos de Canadá (50%) y Brasil (25%).

El mercado no reacciona directamente a estos aranceles, que reemplazan a la tarifa temporal de 10% que se impuso en febrero pasado en reemplazo de las tarifas recíprocas después de que fueran derogadas por la Corte Suprema.

Más preocupación genera la señal de que estos anuncios son solo parte de una nueva ola de alzas de aranceles, en momentos en que el deterioro del conflicto entre EEUU e Irán amenaza con un nuevo frente inflacionario.

Axios reporta que el presidente estadounidense evalúa un “ataque masivo” contra Irán, para forzarlo a retomar las negociaciones. Pero hay reportes de que el régimen iraní se prepara para expandir el conflicto geográficamente mediante el envío de misiles a las milicias hutíes en Yemen. El cierre del Mar Rojo a las exportaciones sauditas de derivados de petróleo agravaría aún más las presiones inflacionarias.

El mercado de bonos reacciona a este escenario, llevando las tasas de soberanos europeos a niveles no vistos en 15-17 años. Las tasas de los papeles del Tesoro estadounidense se moderan, pero se mantienen todavía en sus niveles más altos del año. En el caso de los papeles a 10 años, a 4,70%, la tasa es la más alta en 18 meses.

En nuestro especial semanal, Felipe Jaque, economista jefe de BICE, hace una revisión del impacto que todos estos factores, petróleo, IA y el alza de las tasas de interés, están teniendo en los mercados, así como su expectativa para el mercado local.

Pero hay algunas señales que ayudan a moderar los temores. Se apunta a la resiliencia de la economía, no solo de las tecnológicas, sino también de los consumidores estadounidenses, según lo revelan los resultados de bancos, tarjetas de crédito y firmas ligadas al consumo. Ayer, se reportó que las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo cayeron a su menor nivel desde el 19 de septiembre de 1969 en la semana terminada el 18 de julio, cuando se reportaron 187.000.

En la Eurozona, los índices PMI de julio mostraron un repunte por encima de las expectativas tanto en manufacturas como en servicios, llevando la expansión de la actividad económica a su mayor nivel en cinco meses. También hubo alzas por encima de lo previsto en los índices de Japón y Reino Unido.

En la portada de Diario Financiero: EEUU eleva arancel de Chile a 12,5% tras investigación global sobre trabajo forzoso y gobierno rechaza medida. Actas del CFA revelan discrepancias entre consejeros sobre cómo abordar el nivel de deuda del gobierno de Boric.

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