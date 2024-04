Mineras suben tras propuesta de compra de Anglo por BHP, pero Meta y datos de EEUU generan nerviosismo en mercado

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Es una mañana algo confusa en los mercados. Una posible adquisición de Anglo American de parte de BHP impulsa alzas en otras acciones mineras, pero Meta golpea a las acciones tecnológicas, e importantes cifras de EEUU añaden una cuota de nerviosismo.

Anglo American confirmó que recibió una oferta no solicitada y no vinculante de parte de BHP. La oferta valora Anglo en US$ 39.000 millones. De concretarse, sería la mayor operación entre mineras en una década, y -posiblemente- sólo la primera en un proceso de consolidación de la industria a medida que sus principales actores buscan aumentar sus activos de cobre.

Cálculos de Bloomberg muestran que BHP, que controla Escondida, destronaría a Codelco como el mayor productor de cobre del mundo al sumar los activos de Collahuasi en Chile y otras participaciones de Anglo.

Las acciones de Anglo American avanzan 11,2%, mientras los papeles de BHP pierden 3,21%. Otras mineras como Antofagasta (3,05%), y Freeport (0,52%) se benefician de las expectativas generadas por la operación.

En el resto del mercado el comportamiento de los índices también es mixto. Las acciones en Asia caen 1%, golpeadas principalmente por las pérdidas del Nikkei (-2,16%). En el mercado japonés se espera una intervención cambiaria hasta mañana, después de que el yen cayera a un nuevo mínimo de 155,37 por dólar.

La sesión europea ve caer la mayoría de sus principales índices, tras una serie de resultados mixtos. Nestlé y Barclays decepcionaron con resultados por debajo de los previstos, mientras Deutsche Bank, BNP Paribas y Hermés reportaron cifras por encima de lo previsto. Sin embargo, la atención de los inversionistas está en las tecnológicas y las cifras que reportará EEUU en unas horas.

Las acciones de Meta caen 13% y arrastran al Nasdaq a una apertura en rojo. Copiando el guión de Elon Musk, Mark Zuckerberg pidió “paciencia” a los inversionistas ante el aumento de costos que significará un “plan agresivo de inversión” en Inteligencia Artificial, especialmente para sus aplicaciones móviles. Pero mientras Tesla vio subir sus acciones 13% en la sesión de ayer, tras el discurso de Elon, Meta ha puesto ha dudar a los mercados sobre las proyecciones de otras tecnológicas.

¿Serán capaces las siete magníficas capaz de mostrar pronto resultados por sus millonarias inversiones en IA? La clave estará en los modelos de negocios que acompañen a esas inversiones. Esa es la pregunta que deberán responder hoy Microsoft y Alphabet cuando reporten sus cifras tras el cierre de la sesión. Ambas empresas han anunciado multimillonarias inversiones en IA, e iniciado su integración en sus aplicaciones y ofertas de servicios para empresas.

Antes de que lleguen los reportes, la atención del mercado se concentrará en las cifras del PIB de EEUU. Se trata de la primera estimación para el primer trimestre e incluirá datos sobre la inflación del gasto en consumo personal. El mercado espera ansioso una desaceleración del crecimiento económico de EEUU, con una variación trimestral de 2,5% desde el 3,4% que marcó el trimestre anterior. Si la proyección es acertada, y además el reporte de subsidios por desempleo muestra un aumento de las solicitudes, puede esperarse mayores apuestas por un recorte de tasas de la Fed en septiembre.

A propósito de EEUU, las crecientes protestas contra la operación de Israel en Gaza comienzan a generar nerviosismo en Washington. Las protestas se concentran en campus universitarios en Nueva York, Texas y California; y podrían tener un rol clave en la campaña electoral.

Otro titular político esta mañana llega desde España. El primer ministro Pedro Sánchez planteó la posibilidad de renunciar, después de que un juzgado de Madrid iniciara una investigación por tráfico de influencias contra Begoña Gómez, su esposa. Sánchez acusa que el proceso es parte de una “operación de acoso y derribo de parte de la derecha y la ultraderecha”. Sánchez anunciaría su decisión el lunes, y podría desatar un nuevo proceso electoral en España.

DFSUD destaca el buen momento de Brasil y reporta que inversionistas comprometen casi US$ 66 mil millones en ese mercado sólo en el primer trimestre. Ayer el gobierno brasileño envió al Congreso el reglamento para la aplicación de una reforma tributaria que busca simplificar el IVA. Los cambios introducen nuevas tasas para vehículos contaminantes, aviones, minerales y petróleo, cigarrillos y bebidas azucaradas, entre otros.

Diario Financiero alerta en su titular que el Fisco enfrenta millonarios vencimientos de deuda en los próximos dos años. Otro titular reporta que SQM Salar absorberá a Minera Tarar de Codelco y operación despierta suspicacias en Tianqi.

ATENTOS A: