Las preocupaciones geopolíticas y macroeconómicas se moderan y dejan el protagonismo a las empresas. Grandes nombres de Wall Street reportan sus resultados trimestrales antes de la apertura, mientras las tecnológicas se dejan impulsar por las buenas noticias de Nvidia.

Es una sesión mixta por ahora. En Asia, una fuerte caída de las acciones chinas arrastra la sesión. El Hong Kong pierde 3,67% y en Shanghái el índice cae 2,53%, en una muestra de las dudas del mercado por la falta de detalles sobre el plan de estímulo fiscal de Beijing.

Caixin Global afirma en un reporte que China podr√≠a colocar unos US$ 850.000 millones de bonos en los pr√≥ximos tres a√Īos para financiar medidas para el repunte de la econom√≠a.

Pero China no es donde tienen la mirada puesta los inversionistas hoy, sino en Wall Street. Goldman Sachs, Bank of America y Citi presentar√°n sus balances y proyecciones de negocio. Los futuros de Wall Street esperan mixtos los reportes. El Dow Jones extiende su buen momento con un alza de 0,11%, tras cerrar ayer en nivel r√©cord. Por el contrario, el S&P500 se da una pausa tras marcar ayer su 46¬į r√©cord del a√Īo. Los futuros del Nasdaq tambi√©n operan con ca√≠das.

Analistas buscar√°n confirmar hoy ese escenario ‚Äúconsistente con un aterrizaje suave‚ÄĚ que JPMorgan describi√≥ cuando present√≥ sus resultados la semana pasada.

Nvidia es la otra protagonista de la sesi√≥n. Las acciones de Nvidia retroceden 0,66% antes de la apertura, lo que explicar√≠a las ca√≠das moderadas de los futuros del S&P500 y el Nasdaq. Pero la ca√≠da de esta ma√Īana pareciera ser s√≥lo una pausa, despu√©s de que ayer los papeles cerraran en nivel r√©cord para alcanzar una capitalizaci√≥n burs√°til de US$ 3,4 billones.

La demanda por los procesadores Blackwell de alta capacidad, usados en el desarrollo de la IA, impulsa las perspectivas para Nvidia y sus proveedores. Los analistas de Citi y Goldman Sachs revisan al alza el precio objetivo de la acción a US$ 150, dándole un alza potencial de 8,6% desde su cierre de ayer.

En una discusión que va más allá del impacto financiero de Nvidia, Bloomberg reporta que la administración de Joe Biden está analizando imponer cuotas a la exportación de los productos de Nvidia y otras empresas, utilizados para el desarrollo de la IA. Los límites serían definidos por país, pero el foco estaría en la región del Golfo Pérsico.

La caída en el precio del petróleo golpea a la sesión europea, con empresas como Total y BP viendo caídas de hasta 4% en sus acciones. El barril de crudo Brent cae 4,11% para transar en torno a los US$ 74, muy por debajo de los US$ 80 que rozó la semana pasada. El mercado reacciona así al reporte de que Israel habría asegurado a EEUU que en su represalia contra Irán se enfocará en objetivos militares y no afectará la infraestructura petrolera.

Pero hay voces todav√≠a de alerta. DFSUD destaca la advertencia del ministro de Finanzas de Brasil, Fernando Haddad, sobre c√≥mo el ‚Äúambiente geopol√≠tico muy desafiante‚ÄĚ de la actualidad es un riesgo para toda la regi√≥n.

Diario Financiero destaca en su titular que alzas extraordinarias en planes de isapres podrían alcanzar hasta $ 42 mil por beneficiario.

ATENTOS A: