Nvidia logra nuevo máximo histórico y queda a punto de volver a destronar a Apple como la compañía más valiosa en bolsa

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Las acciones de Nvidia marcaron este lunes nuevos máximos históricos, situando al fabricante de chips de Inteligencia Artificial (IA) cerca de destronar a Apple como la empresa más valiosa del mundo.

En medio de apuestas de los inversionistas por la fuerte demanda de sus procesadores de IA Blackwell de próxima generación, las acciones de la empresa de Santa Clara, California, ganaron 2,43%, a US$ 138,07, cerca de su récord intradía de US$ 140,76, tocado el 20 de junio.

En junio, Nvidia se convirtió brevemente en la empresa más valiosa del mundo, pero luego fue superada por Microsoft y las capitalizaciones bursátiles del trío tecnológico han estado a la par durante varios meses.

Las últimas ganancias han elevado el valor de mercado de Nvidia a US$ 3,4 billones (millones de millones), justo por debajo de los US$ 3,5 billones de Apple y por encima de los US$ 3,1 billones de Microsoft.

Nvidia ha sido la mayor ganadora de Wall Street en una carrera entre Alphabet, Microsoft, Amazon y otras grandes tecnológicas por dominar la emergente tecnología de la IA.

"Creemos que las principales empresas en IA (...) se enfrentan a un entorno de inversión caracterizado por un dilema del prisionero: cada una está incentivada individualmente para seguir gastando, ya que los costos de no hacerlo son (potencialmente) devastadores", escribieron los analistas de TD Cowen en un informe el domingo.

Mientras los inversionistas se preparan para la temporada de resultados trimestrales, Apple subió 1,65% y Microsoft 0,68%, lo que ayudó al índice S&P 500 a avanzar 0,77%, hasta su propio máximo histórico.

Aunque el repunte de Nvidia impulsó a las bolsas, a los inversionistas les preocupa que el optimismo en torno a la IA pueda evaporarse si surgen indicios de una ralentización del gasto en esta tecnología.