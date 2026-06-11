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Cervecería Austral deja en pausa inversión de US$ 100 millones mientras reevalúa nueva planta en Magallanes ante cambios en el mercado

Los movimientos de tierra comenzaron en 2024; sin embargo, la disminución del consumo de alcoholes y el aumento de costos en materiales de construcción, llevaron a la compañía ligada al holding CCU a reevaluar la nueva plata en Punta Arenas.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Jueves 11 de junio de 2026 a las 11:10 hrs.

Industrias proyecto inversiones consumo Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
<p>Cervecería Austral deja en pausa inversión de US$ 100 millones mientras reevalúa nueva planta en Magallanes ante cambios en el mercado</p>

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