Cervecería Austral deja en pausa inversión de US$ 100 millones mientras reevalúa nueva planta en Magallanes ante cambios en el mercado

Los movimientos de tierra comenzaron en 2024; sin embargo, la disminución del consumo de alcoholes y el aumento de costos en materiales de construcción, llevaron a la compañía ligada al holding CCU a reevaluar la nueva plata en Punta Arenas.

El escenario económico y los cambios en las tendencias de consumo serían las razones de Cervecería Austral, empresa ligada al holding de Compañía Cervecerías Unidas (CCU), para reevaluar la continuidad del proyecto de US$ 100 millones para construir una nueva planta y centro de distribución en el sector de la estancia Guayrabo, al sur de Punta Arenas.

La iniciativa, que obtuvo la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) a mediados de 2021, fue diseñada para fortalecer la presencia nacional e internacional de la marca; sin embargo, los trabajos de movimiento de tierras que comenzaron a mediados de 2024 se encuentran hoy paralizados.

Felipe Covarrubias, gerente general de Cervecería Austral, detalló que el escenario para la industria es muy distinto al que existía cuando se diseñó el proyecto. “En 2024 pusimos la primera piedra con una idea de proyecto a desarrollar, con ciertas dimensiones, capacidades e inversiones. Hoy existen factores muy relevantes que obligan a reevaluar esa propuesta”, explicó el ejecutivo a medios locales en un punto de prensa.

Los factores a los que hace referencia están relacionados, por una parte, a los hábitos de consumo tanto en Chile como en el extranjero. “Y más allá de la cerveza, los alcoholes en general están viviendo una contracción bastante relevante, que hasta la fecha no tenemos una claridad de en cuánto tiempo esto vaya a retornar a la senda de crecimiento”, precisó el ejecutivo.

Paralelamente, mencionó que tras la pandemia y a raíz de los eventos macroeconómicos globales, que también impactan a la Región de Magallanes, los costos de construcción se han elevado con respecto a lo que la firma proyectaba inicialmente.

“Entonces, tenemos dos factores que son relevantes para embarcarse en un proyecto así, y hacen que nosotros tengamos que pensar cuál va a ser la envergadura y la oportunidad de este megaproyecto que tenemos como sueño y que queremos seguir empujando”, señaló Covarrubias.

La nueva planta

El proyecto aprobado considera la construcción de una nueva planta en el kilómetro 17,7 de la Ruta 9 Sur, y compromete una inversión que supera los US$ 50 millones para sus primeros tres años de ejecución, con un horizonte de US$ 100 millones a largo plazo. Su objetivo es ampliar la capacidad productiva de la cervecería a 900 mil hectolitros anuales.

La nueva planta contemplaba la contratación de más de 400 trabajadores durante la fase de construcción y 150 funcionarios para su operación definitiva.