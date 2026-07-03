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Niu Foods refuerza su expansión en regiones con el formato Niu Express y alista salto de su cadena Guacamole fuera de la RM para 2027

Próximamente empezará además la distribución de sus salsas a través del canal supermercados, a las que se agregará un nuevo producto, tras el éxito de la variedad unagui.

Por: Camila Bejarano

Publicado: Domingo 5 de julio de 2026 a las 20:29 hrs.

restaurantes Chile regiones
<p>Tras la primera apertura de un local regional en Viña del Mar, programada para septiembre, los próximos pasos este año serán Temuco y Antofagasta.</p>

Tras la primera apertura de un local regional en Viña del Mar, programada para septiembre, los próximos pasos este año serán Temuco y Antofagasta.

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