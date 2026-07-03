Niu Foods refuerza su expansión en regiones con el formato Niu Express y alista salto de su cadena Guacamole fuera de la RM para 2027

Tras la primera apertura de un local regional en Viña del Mar, programada para septiembre, los próximos pasos este año serán Temuco y Antofagasta.

Próximamente empezará además la distribución de sus salsas a través del canal supermercados, a las que se agregará un nuevo producto, tras el éxito de la variedad unagui.

Niu Express, el formato de comida rápida creado por el grupo gastronómico Niu Foods para los patios de comida, está iniciando su expansión a regiones con un primer local en Viña del Mar programado para este año, un paso que su director ejecutivo, Alan Schoihet, describió como el inicio de un avance que apunta a las principales regiones del país.

“Viña del Mar es de las regiones más importantes. Pero lo que más nos gusta es que es una región que está cerca de Santiago, lo que nos permite tener una supervisión muy buena de la operación. Por eso el primer Express quisimos hacerlo en el Mall Marina de Viña y será inaugurado próximamente, esperamos cerca del 20 de septiembre”, precisó el ejecutivo a DF Regiones.

Temuco y Antofagasta

Las próximas paradas en la ruta regional de Niu Express este año son Temuco y Antofagasta, adelantó el CEO, pero pronto se irán sumando otras ciudades de regiones donde Niu Sushi ya tiene presencia. “La idea es salir después hacia las diferentes regiones del país, dando prioridad primero a Viña, abriremos este año en Temuco, en el Portal Temuco, y después va a ser Antofagasta. La idea es ir tomando esas posiciones en la medida que vayan apareciendo buenas ubicaciones, llegar a las principales regiones y los principales malls de todo Chile”.

Cada apertura de Niu Express exige una inversión cercana a los $ 300 millones, para el desarrollo del local en un patio de comida, indicó el empresario y uno de los socios fundadores del holding.

El plan de expansión del grupo apunta a abrir cerca de 18 restaurantes al año, considerando tanto su marca de comida mexicana Guacamole como Niu Sushi y Niu Express. “De las aperturas que pretendemos concretar este año en esos tres formatos, cerca de 35% será en regiones”, señaló.

Del mismo modo, también Guacamole comienza a mirar más allá de la capital. “En 2027 comenzaremos a crecer hacia regiones, con cerca de seis nuevas ubicaciones”, afirmó Schoihet.

Alan Schoihet, director ejecutivo de Niu Foods.

Marca propia, no franquicia

A diferencia de otros formatos de comida rápida que crecen a través de franquicias, Niu Express se mantendrá bajo control directo de la compañía, aclaró Schoihet. “Es como un spin-off de Niu Sushi que nace para llevar la calidad y la frescura del sushi a una nueva ocasión de consumo, en patios de comida, con un formato mucho más rápido, más flexible, más conveniente, pero sin perder la frescura y el estándar de la marca” explicó.

El modelo implica un cambio en la forma de servir los rolls. En los restaurantes Niu Sushi las porciones vienen en rolls de ocho bocados pensados para compartir, mientras que Niu Express apuesta por unidades más pequeñas orientadas al consumo individual.

“Las porciones de cuatro unidades permiten probar más opciones. El cliente puede armar combinaciones más variadas. Es ideal para patios de comida donde la gente quiere resolver rápido, pero también elegir lo que le gusta”.

Salsas en supermercados

La expansión en regiones ocurre en paralelo a otra línea de crecimiento. A comienzos de junio, Niu Foods comenzó a vender a través de los supermercados Jumbo sus salsas de soya y unagui bajo la marca Niu. Esta última fue la que generó mayor demanda y agotó su stock en 48 horas. Para la compañía, el ingreso a supermercados abre una nueva etapa, porque permite llevar la marca fuera del restaurante y del delivery.

“No es solamente lanzar un producto nuevo, es extender la experiencia de Niu a otras ocasiones de consumo. Queremos llevar parte de la experiencia de Niu Sushi a la casa de nuestros clientes”.

Aunque la compañía estaba consciente de que la salsa unagui era uno de los productos más consumidos en sus restaurantes, la velocidad de venta sorprendió a la firma. “Sabíamos que era un producto que iba a gustar, pero nos sorprendió el ruido que generó y la rapidez con que se agotó. Que el producto se terminara en 48 horas demuestra el cariño y la confianza que los clientes tienen por la marca”, señaló.

El grupo ahora busca ampliar su presencia en el canal retail con nuevos productos y el próximo en carpeta es la salsa acevichada, otra de las más demandadas por sus clientes, mientras que el resto de la línea estará disponible a través de la misma cadena de supermercados desde Arica a Puerto Montt a partir del 13 de julio.

“Queremos seguir incorporando nuestras diferentes salsas al retail. Nos han pedido harto sumar nuestra salsa acevichada y estamos trabajando en ella”, señaló Schoihet.

Nuevo local en México

Otro de los frentes de Niu Foods es su expansión internacional. Niu Sushi abrió su primer local en México en agosto de 2023, en Coyoacán, Ciudad de México. Actualmente, la operación azteca suma tres sucursales y la compañía proyecta cerrar 2026 con una cuarta.

Schoihet reconoció que ese proceso exigió construir una operación desde cero, con ajustes en equipos, proveedores, ubicaciones y conocimiento del mercado local. “Fue volver a emprender desde cero.Los primeros meses fueron extremadamente difíciles porque había que construir todo nuevamente, equipos, proveedores, ubicaciones y conocimiento del mercado”, comentó el CEO.

Niu Sushi es hoy la mayor cadena de este tipo de comida en Chile. La propiedad de Niu Foods está en manos de los cuatro socios fundadores, los hermanos Alan y Jack Schoihet, además de Uri Cohen y Paul Kisiliuk, a través de sus respectivas sociedades. Junto a ellos participa Inversiones Gran Araucaria Dos Limitada, vehículo ligado a la familia Ibáñez Atkinson, que ingresó en 2022 con el 33,4% del holding gastronómico.