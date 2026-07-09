Trabajadores portuarios inician paralización nacional escalonada y amenazan con huelga indefinida a partir de próxima semana si el Gobierno no acoge sus demandas

Desde el gremio señalaron que el cese de funciones, que comenzó este jueves con la detención del primer turno, responde a que el Ejecutivo no ha cumplido sus compromisos sobre la entrega de pensiones de gracia.

A partir de las 08:00 horas de este jueves, la Confederación Nacional de Trabajadores Portuarios (Conatraport) dio inicio a una "paralización de advertencia" en los diversos terminales donde tiene presencia a lo largo del país, como reacción a diferencias con la Subsecretaría del Interior por el otorgamiento de las pensiones de gracia.

De acuerdo a la información entregada por el gremio, “hay más de 3 mil trabajadores movilizados en todo el país, que corresponden a un tercio de los portuarios”.

Derechos laborales

Según denuncia la gremial nacional, el Ejecutivo comunicó el 19 de junio la modificación unilateral de los términos de un acuerdo vigente, vinculado a beneficios sociales, como las pensiones de gracias, los que en adelante serían entregados a una confederación determinada. Para Conatraport, esta decisión constituye un hecho de "extrema gravedad", ya que excluye arbitrariamente a miles de trabajadores portuarios que cumplen exactamente con los mismos requisitos; por lo tanto, se rompería la “igualdad ante la ley y vulnera la libertad sindical garantizada en la Constitución Política”.

Asimismo, acusan que Chile estaría infringiendo los compromisos internacionales asumidos mediante los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los cuales exigen al Estado mantener absoluta neutralidad y prohíben actos que induzcan la afiliación a una entidad determinada.

En la práctica, acusan que se transforma un beneficio del Estado en un "mecanismo de discriminación sindical", obligando indirectamente a los sindicatos a incorporarse a una organización específica si desean acceder a la pensión.

Según explicó el asesor de la Confederación de Trabajadores Portuarios, Gonzalo Díaz, “este es un paro de advertencia. Hasta ahora las conversaciones fueron bloqueadas por la Subsecretaría del Interior, aduciendo, por lo que entendemos, a que nosotros éramos un grupo muy pequeño”.

Díaz agregó que “nosotros hicimos todo lo posible, conversamos con todo el mundo, fuimos hasta la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados para pedir que se respeten las mismas condiciones que existían hasta el 15 de junio sobre el tema de la distribución de los beneficios sociales de las pensiones. Respetando eso; o sea, manteniendo el sistema, terminamos estas movilizaciones”.

Paro indefinido

La paralización de este jueves se hizo efectiva durante el primer turno y se extenderá hasta 12:00 horas. Tras este bloque, “los trabajadores deberán retomar sus faenas con normalidad para permitir a la Coordinación Nacional evaluar eventuales respuestas por parte de La Moneda”, planteó la Conatraport.

No obstante, la organización ya definió un cronograma de movilizaciones, en caso de alcanzar acuerdos. Así, mañana la paralización portuaria continuaría con la adhesión de un solo turno.

De manera escalonada, las acciones de presión podrían extenderse para el lunes, con dos turnos en paro y el miércoles los tres turnos de la jornada. Desde el gremio portuario insistieron en que de persistir la ausencia de soluciones concretas, la entidad convocará a una paralización de carácter indefinido.