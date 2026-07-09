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Tras el sistema frontal en el sur, riesgo sigue latente por terrenos inestables y amenaza de remociones en zonas afectadas

La inestabilidad y la isoterma cero en la cordillera podría generar nuevas remociones de tierra en las regiones afectadas por el temporal. Las superficies quemadas por los incendios en Biobío podrían conformar un escenario para nuevas emergencias.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Jueves 9 de julio de 2026 a las 12:00 hrs.

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<p>Tras el sistema frontal en el sur, riesgo sigue latente por terrenos inestables y amenaza de remociones en zonas afectadas</p>

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