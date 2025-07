Acción de Albemarle repunta por recuperación del litio

El repunte de los precios internacionales del carbonato de litio no solo le ha dado oxígeno a la acción de SQM -que ha subido 30% en un mes- sino que también ha favorecido al segundo mayor productor del mineral en el país: la estadounidense Albemarle, que procesa litio en la región de Antofagasta, ha visto cómo sus acciones han repuntado 32% en las últimas semanas en Wall Street. Solo esta semana, los papeles de la compañía subieron casi 8%, hasta los US$ 83,4.

¿Qué está detrás del alza? La paralización de varias plantas en China y Argentina -algunas por mantenciones programadas y otras por ajustes de costos- y la prohibición de exportaciones en Zimbabue, lo que podría reducir la oferta en el corto plazo, mientras la demanda de baterías de litio se mantiene sólida pese a los efectos de la guerra comercial. Según estimaciones de Albemarle, las ventas globales de automóviles eléctricos crecerán 34% en 2025, mientras que en China se dispararán más de un 40%, país donde se concentra el 60% de ese mercado.

La próxima semana, Albemarle reportará sus resultados correspondientes al segundo trimestre, que, de acuerdo a los analistas, podría ser débiles, en línea con el precio del litio entre abril y junio.

La compañía, que tiene una capitalización de mercado cercana a los US$ 10.000 millones, tuvo un buen primer trimestre del año, superando sus expectativas de Ebitda en más de un 30%, pero en el segundo trimestre ha tenido que enfrentar precios más bajos de su materia prima. Ya en 2024 la compañía con sede en Carolina del Norte tuvo que asumir un duro bajón en los precios del litio, lo que la llevó a cerrar 2024 con pérdidas por US$ 1.179 millones.

El banco de inversión Berenberg redujo su estimación de precio objetivo para la acción de Albemarle desde US$ 92 a US$ 74, y anticipó que el Ebitda del segundo trimestre caería cerca de 30%. Scotiabank también redujo su precio objetivo a US$ 65 desde US$ 75, anticipando que el precio del litio seguirá relativamente débil por un tiempo mayor a lo esperado en la última revisión.

Los analistas de Berenberg estiman que las acciones de Albemarle tendrán dificultades para consolidar su repunte hasta que se produzca una recuperación de los precios del litio que sea más duradera en el tiempo. “No se espera que la empresa genere un flujo de caja positivo en 2025. Albemarle tendría que aumentar al máximo la capacidad de sus instalaciones de producción solo para alcanzar el break-even de rentabilidad con los precios actuales del litio”, proyecta Berenberg.

¿Acción en US$ 100?

Pero no todos los analistas tienen una visión pesimista sobre la acción de Albemarle. RBC prevé que el papel rendirá por sobre el mercado en los próximos meses y subió su precio objetivo de US$ 76 a US$ 80, mientras que Bank of America también puso el cartel de compra al asegurar que el ciclo del litio ya pasó su punto más bajo. Y el DBS Bank fue más allá al proyectar un precio objetivo de US$ 100 en los próximos doce meses para Albemarle, gracias a sólidas proyecciones de ingresos por mayor volumen de venta, pese a los recientes bajos precios del litio.

Una de las fortalezas que muestra la productora de litio es su solidez financiera. Pese a las pérdidas registradas en 2024, este año ha mantenido el reparto de un dividendo (US$ 0,405 por acción), lo que la convierte en una de las pocas empresas del mundo que han repartido dividendo en forma ininterrumpida en los últimos 30 años.

Reducción de costos

La clave para entender la solidez del balance de Albemarle, pese a la volatilidad del litio, reside en el proceso de reducción de costos que lleva adelante.

La empresa ha recortado los costos de forma agresiva, con el objetivo de ahorrar US$ 350 millones en 2025, de los cuales ya se ha logrado el 90% en el primer trimestre. Los gastos de capital se han reducido un 50%, lo que ha liberado liquidez. “Con US$ 1.500 millones en efectivo y US$ 3.100 millones de dólares en liquidez total, Albemarle tiene la capacidad necesaria para capear la crisis del litio. La confianza de la empresa en un repunte de los precios no es infundada: la demanda de litio sigue vinculada a los sectores de los vehículos eléctricos y las energías renovables, que siguen en una trayectoria de crecimiento a largo plazo”, señalan desde BoFa.

Además de concentrarse en la reducción de costos, Albemarle mira de reojo la aplicación de aranceles por parte de Estados Unidos. La compañía tiene producción en tres plantas en China y otras operaciones en Estados Unidos, Australia y Chile. En su última presentación a analistas estimó un impacto de hasta US$ 40 millones en sus ingresos de 2025 y destacó que algunos de los minerales que produce están exentos de las tarifas. Entre las medidas de mitigación anunciadas por su CEO, Kent Masters, se encuentran el manejo de inventarios en algunos países, el aumento de las ventas en mercados con menores aranceles y la optimización geográfica de su producción.

En este contexto, la compañía prevé que los márgenes del primer semestre de 2025 alcancen una media del 20%, pese a una caída durante el segundo trimestre que sería parcialmente compensada con una mayor producción de litio.