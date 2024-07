Allyson Felix, la leyenda olímpica que derrotó a Nike y ahora es presidenta de su propia marca de zapatillas

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La estrella olímpica de atletismo estadounidense Allyson Felix (38) estará en París esta semana, pero no para competir en la pista como lo hizo durante las últimas dos décadas. La atleta más condecorada en atletismo con 11 medallas en sus cinco Juegos Olímpicos– de las cuales siete son de oro– y 20 de campeonatos mundiales, será miembro del Comité Olímpico Internacional.

No hay muchos velocistas que consigan batir los récords mundiales de Usain Bolt, pero la atleta estadounidense es una de ellos. Ya en 2019 obtuvo su duodécima medalla de oro en el Mundial de Atletismo, una más de las que logró el jamaicano en su histórica carrera.

Pero esta no es la única faceta de Felix que estará presente en París 2024. En 2021 fundó junto a su hermano, Wes Felix, su propia marca de zapatillas llamada Saysh la cual hace pocos días anunció una nueva colaboración con la reconocida marca parisina Ba&sh presente en 400 tiendas en todo el mundo. Firma que factura 310 millones de euros (US$ 336 millones) y que entre sus inversionistas tiene a L Catterton, Groupe Arnault y la firma francesa HLD.

En las suelas de Felix

Saysh es el resultado de la carrera de Allyson Felix contra su patrocinador de toda la vida, el gigante del deporte Nike. En 2017 luego de quedar embarazada, la firma redujo en un 70% su salario anterior y se negó a garantizar que no sería castigada económicamente por rendir por debajo de sus estándares en el período pre y post embarazo.

Más tarde, en 2019, varias corredoras denunciaron que Nike les había quitado el apoyo después de dar a luz. Esto no dejó indiferente a la velocista. En un artículo de opinión publicado en el New York Times en 2019, la atleta contó cómo las negociaciones para renovar su contrato fracasaron.

Las protestas que ya habían comenzado con otras denuncias se multiplicaron a raíz de su escrito e incluso desencadenó una investigación del Congreso. Meses después, Nike anunció un cambio en su política garantizando el pago y las bonificaciones durante 18 meses a las atletas que son madres. Otras marcas de ropa deportiva la siguieron.

Nace Saysh

Sin un gran patrocinador de calzado para Tokio 2020 (que se realizó en 2021 por la pandemia), Felix decidió tomar el asunto en sus propias manos. Pero en lugar de encontrar el calzado de alto rendimiento adecuado, decidió canalizar sus frustraciones en la creación de una zapatilla deportiva con su nueva marca, Saysh.

“Queríamos unir los mundos de lo profesional y lo informal, y crear una zapatilla que acompañara a las mujeres en cualquier momento y lugar”, dijo en una entrevista para Vogue.

En su año de lanzamiento la marca de Felix anunció que su ronda de Serie A se cerró en US$ 8 millones, liderada por el fondo de consumo especializado IRIS y la marca de estilo de vida de alto rendimiento Athleta de Gap Inc. Otros inversionistas incluyeron a Redpoint Ventures y Springbank Collective. Las zapatillas cuestan alrededor de US$ 200 y tienen modelos para correr, pero también para usar en el día a día.

Fue con esas zapatillas y a tres años del nacimiento de su primera hija, que Felix obtuvo su medalla olímpica número 11, convirtiéndose en la atleta con más galardones en la historia de ese deporte. Luego de ello vino el retiro.

Su firma se ha vuelto tan popular que la misma Oprah Winfrey reconoció que son sus favoritas. Precisamente el modelo Felix Runners de Saysh la conquistaron por su comodidad y lujo.