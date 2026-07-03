Lo que debes saber al terminar la semana I Recesión técnica se acerca, mientras desempleo y AC de Grau

Con el trasfondo de distintas revisiones a la baja en las proyecciones de crecimiento del PIB para el año (como la realizada por el Banco Central en el IPoM de junio que redujo el rango de 1,5%-2,5% a 1%-1,75%), el retroceso de 0,9% anual en el Imacec en mayo completando cinco meses seguidos de contracción, terminó por dejar en evidencia la debilidad de la economía y reafirmó los temores de que Chile pueda entrar en una recesión técnica. Un escenario al cual los expertos asignan altas probabilidades ante las señales que apuntan a una nueva contracción en el trimestre abril-junio.

Este difícil trance instaló el debate acerca de las decisiones que deberá adoptar el Banco Central en materia de baja de tasas, y puso presión sobre la estrategia de las autoridades económicas. El primer punto en mira es el proyecto de ley misceláneo propuesto por el gobierno que se debate en el Senado, tanto por la urgencia de aprobarlo como por la necesidad de poner en marcha medidas adicionales para reactivar la economía y las inversiones.

La magnitud del estancamiento reavivó no sólo los cuestionamientos a la administración Boric, sino también la discusión por los factores estructurales que impiden un repunte. A este punto aludió el Presidente José Antonio Kast, quien al manifestar su inquietud por las negativas cifras admitió que “nos dimos cuenta tarde que tenemos una enfermedad económica”.

La escalada del desempleo

Una segunda mala noticia para la economía provino del mercado laboral con la escalada en la tasa de desocupación nacional a 9,4% en el trimestre marzo-mayo, alcanzando su nivel más alto en cinco años al superar en 0,5 punto porcentual el registro de igual período del año pasado, incrementando el número de desocupados a 981.315 personas. En detalle, los ámbitos más afectados correspondieron a los jóvenes –con una desocupación que saltó de 10,7% a 11,8% en el tramo entre 25 a 34 años- y las mujeres, entre quienes escaló de 11,5% a 12,2%. Las últimas cifras laborales pusieron presión sobre uno de los objetivos de la administración Kast: reducir la tasa de desempleo a 6,5% al cierre de su período.

En esa misma línea de urgencia laboral, el gobierno anunció un programa de 5.000 subsidios a la contratación, con el que espera generar 50 mil empleos en los próximos meses. El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, explicó que se trata de financiar el 50% de un sueldo mínimo por cuatro meses, con un tope de 200 cupos por empresa, ejecutado a través del Sence para tener rapidez. Uno de los ejes es la inserción laboral femenina. Sin embargo, ya hay voces que califican la medida de insuficiente frente a la magnitud de la crisis de empleo.

La frase de la semana

" Nos dimos cuenta tarde de que teníamos una enfermedad económica que afecta la calidad de vida de nuestros compatriotas" JOSÉ ANTONIO KAST, Presidente de la República

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El nuevo despliegue de Quiroz

En su segunda semana de discusión artículo por artículo en el Senado, el proyecto de Reconstrucción avanzó en su fase más difícil de negociación con los despliegues del titular de la Segpres, José García, del biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, y especialmente de su par de Hacienda Jorge Quiroz en la sintonía fina de discusión con los incumbentes. En una muestra de su voluntad de diálogo, Quiroz accedió a participar de una mesa propuesta por la presidenta del Senado Paulina Núñez para aglutinar las propuestas de todos los sectores, ante lo cual el jefe de las finanzas públicas se manifestó partidario de que el plan tenga “una base de apoyo más amplia”.

Luego, Quiroz entró de lleno a uno de los puntos de mayor debate - la exención de contribuciones de bienes raíces para la vivienda principal de mayores de 65 años-, en diálogo con los alcaldes, férreos detractores de la iniciativa, en La Moneda este jueves con participación de los ministros políticos. Como era de esperar, esta discusión es larga y compleja, por lo que ayer se desarrolló una segunda jornada considerada clave para el futuro de las negociaciones.

El rechazo a la AC de Grau

Con el precedente de descuelgues o abstenciones de senadores del oficialismo; la inhabilitación de Vlado Mirosevic e informes previos del Consejo Fiscal Autónomo CFA –que no arrojó “inconsistencias” en las proyecciones de deuda del gobierno anterior- y de la Dirección de Presupuestos que descartó irregularidades matemáticas, finalmente la Cámara Alta rechazó la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, desestimando los cuatro capítulos del libelo por no alcanzar el quórum de 26 votos.

Luz verde a Kimal-Lo Aguirre

La obra de Conexión Kimal-Lo Aguirre que unirá Antofagasta y Santiago tuvo una cita clave esta semana. El Comité de Ministros resolvió rechazar las cinco reclamaciones vinculadas a Participación Ciudadana asociadas al proyecto, que involucra US$ 1.480 millones de inversión. Con esto, el proyecto que estaba en actividades preliminares en términos constructivos, quedó con el camino despejado para seguir adelante. Se espera ingrese en operación en mayo 2029.

Aranceles: gira de canciller y gremios a EEUU

En medio de una nueva amenaza de la Casa Blanca de aplicar un arancel adicional de 125% a diversos países, entre ellos Chile, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, inició una gira por Estados Unidos y México que se extenderá hasta el 9 de julio.

La agenda incluye reuniones con autoridades políticas, líderes empresariales y representantes de organismos multilaterales. La agenda también considera encuentros con la Cámara de Comercio de EEUU, el Atlantic Council, el Council of the Americas, la International Development Finance Corporation y el Banco Interamericano de Desarrollo.

En paralelo y ante la amenaza de los aranceles, una comitiva público-privada, liderada por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) junto con la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), representantes de SalmonChile, Frutas de Chile, Vinos de Chile, la Corporación Chilena de Madera (Corma) y ChileCarne participarán de una serie de audiencias en Washington a partir del próximo martes 7 de julio.

Nuevas bandas para uso satelital

Siguiendo con la agenda del Gobierno, la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, habilitó nuevas bandas de espectro para uso satelital y confirmó que entre las empresas que esperan que se sumen al mercado nacional se encuentra Amazon Leo.

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Round Codelco-Contraloría

Por otra parte, Codelco abrió un nuevo frente de disputa con la Contraloría General de la República. La cuprífera, presidida por Bernardo Fontaine, presentó un recurso de amparo económico en contra del ente liderado por Dorothy Pérez, impugnando la exigencia contenida en el Oficio 78132 del 22 de abril de 2026, en el que se ordenó a la minera dictar actos administrativos en relación a la “constitución, participación, modificación, retiro y extinción” de personas jurídicas.

La minera dijo que se trata de “una exigencia completamente extraña y ajena al carácter empresarial de Codelco”, que si bien -destacó- es parte de la administración del Estado, tiene la naturaleza de una empresa, que compite en un mercado internacional altamente dinámico, y cuyos actos, por expreso mandato constitucional y legal, se rigen por el Decreto Ley N°1.350, sus estatutos, la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas, y el derecho común.

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Concesionaria Aeropuerto y MOP

El balance de las controversias judiciales entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y Nuevo Pudahuel quedó, por ahora, en una victoria, un acuerdo y una derrota para la concesionaria controlada por Vinci Airports y Aéroports de Paris (Groupe ADP).

Tras cuatro años de litigio, a fines de mayo la Comisión Arbitral rechazó la demanda mediante la cual la concesionaria buscaba obtener una indemnización por los mayores costos que, a su juicio, debió asumir durante la construcción del nuevo terminal internacional del Aeropuerto Arturo Merino Benítez en el contexto de la pandemia.

9,4 % fue el desempleo del trimestre móvil marzo-mayo.

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Falabella y Feller Rate

Consolidada su recuperación financiera, la posición de Falabella sigue subiendo ante los ojos del mercado. Feller Rate elevó la clasificación de solvencia y de sus líneas de bonos desde AA- a AA, devolviéndola al nivel que el retailer mantenía antes del deterioro financiero que enfrentó tras la pandemia y el complejo escenario del consumo que golpeó sus resultados entre 2022 y 2023.

Más allá del cambio de una categoría, Feller sostuvo que la empresa dejó atrás una etapa de recuperación para entrar en un nuevo ciclo financiero.

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Warsh en Sintra

El nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, hizo su estreno este miércoles ante la banca central mundial en el foro en Sitra, Portugal, organizado por el Banco Central Europeo. Warsh participó de un panel junto a la anfitriona, Christine Lagarde, el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, y el del Banco de Canadá, Tiff Macklem.

En la instancia, evitó hacer referencias puntuales sobre la dirección de la política monetaria, particularmente frente a la incógnita de si subirán la tasa de interés en la reunión de julio.

El presidente de la Fed, señaló que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, su sigla en inglés) consideró que el mercado laboral se encontraba "estable". Sin embargo, advirtió que los precios seguían siendo "demasiado altos" y que la Reserva Federal se había "comprometido nuevamente a lograr la estabilidad de precios".

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Empleo en EEUU

Al día siguiente, los datos de empleo en EEUU sorprendieron con una cifra menor a la esperada. En el mes de junio se crearon 57.000 nuevos puestos de trabajo, con lo que queda distante no solo del dato previo, que fue de 129.00, sino que también de las expectativas del mercado, que apuntaban a un total de 115.000.

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Open AI y el 5% para el gobierno de Trump

Ante el crecimiento de la preocupación entre el público estadounidense y los políticos por la construcción masiva de centros de datos y las repercusiones de la IA en el empleo y la ciberseguridad, OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, propuso ceder una participación del 5% al gobierno de EEUU.

El objetivo es superar obstáculos políticos asegurándose el respaldo financiero de la administración Trump. Eso sí, el acuerdo propuesto implicaría que otras empresas estadounidenses de IA cedieran una participación similar, aunque no está claro si los demás estarían dispuestos a hacerlo

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Keiko gana la presidencia peruana

En un resultado extremadamente estrecho, finalmente Keiko Fujimori se impuso en la elección presidencial de Perú. El escrutinio de la segunda vuelta concluyó este lunes, veintidós días después de la votación del 7 de junio, y confirmó el triunfo de la candidata de derecha sobre el izquierdista Roberto Sánchez por una diferencia de 49.641 votos.

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Bolivia y régimen cambiario

Cruzando la frontera, desde este lunes Bolivia dejó atrás el esquema de tipo de cambio fijo, que durante 15 años mantuvo la cotización en 6,86 bolivianos para la compra y 6,96 bolivianos para la venta, y comenzó a operar bajo un régimen de flexibilización.