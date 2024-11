Amparo Cornejo, la mujer más poderosa de la minería

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

No hay dos opiniones en la comunidad de negocios: Amparo Cornejo es la mujer más poderosa de la minería. Su nombramiento en septiembre como chief sustainability officer de la firma canadiense Teck, no sorprendió a quienes la conocen o han seguido su trayectoria. Sin excepción, refrendan las palabras de Jonathan Price, CEO de la firma, que cuando le otorgaron en abril pasado el premio Ejecutiva del Año dijo que “es conocida por ser una pensadora estratégica, una líder decidida que hace que las cosas sucedan y alguien que saca lo mejor de quienes la rodean”.

Su liderazgo no sólo es destacado en Chile. En el exterior, la ejecutiva sigue recibiendo reconocimientos. El más reciente, The Northern Miner’s first Operator of the Year que la publicación especializada en industria minera, en conjunto con EY, le entregarán en el Simposio Internacional de Metales en Londres, a comienzos de diciembre, como premio a la excelencia en liderazgo, innovación y sostenibilidad; que viene a consolidar su carrera.

Cornejo se unió a Teck en 2014, donde progresivamente fue asumiendo funciones de mayor jerarquía. Su cargo anterior también tenía gran relevancia: vicepresidenta de sustentabilidad y asuntos corporativos para Sudamérica de la empresa. Ahora está a cargo de orientar la estrategia y establecer gobernanza y estándares para impulsar los resultados de sustentabilidad, comunidad y asuntos indígenas, medio ambiente y permisos. También es responsable de los contactos con gobiernos en América Latina y de las relaciones sociales consideradas como “críticas”.

Su carrera se ha construido sobre una serie de hitos que han desafiado los estándares a los que estaba acostumbrada la minería, tanto en Chile como en el extranjero. Es periodista con un post grado en ciencia política y comenzó su vida profesional como reportera en Canal 13. Luego estuvo en el equipo de comunicaciones de la Teletón y más tarde, en 1998, volvió a la red televisiva, donde asumió como directora de comunicaciones corporativas del canal, convocada por Rodrigo Jordán, a quien conocía desde sus tiempos de colegio en The Grange School. Allí estuvo dos años y, luego de un paso por las comunicaciones corporativas en su propia empresa, que había fundado con Ximena Casarejos, actual vicepresidenta de la Teletón, ingresó al mundo de la sostenibilidad, como gerente de asuntos públicos y gubernamentales de la empresa química canadiense Methanex, en Punta Arenas.

Cuando Methanex redujo sus operaciones en Chile, en 2014, ingresó a Teck, primero como directora de responsabilidad social y asuntos corporativos, cuatro años después como vicepresidenta sustentabilidad y asuntos corporativos en Chile y, en 2022, asume el mismo cargo para Latinoamérica hasta este año, cuando asumió como chief sustainability officer a nivel global.

En el mercado se comenta que su ingreso al sector minero se produjo en el momento justo en que la sostenibilidad se convirtió en un tema de “vida o muerte” para el sector. Y justo también en momentos en que Teck estaba impulsado Quebrada Blanca 2 (QB2), proyecto de más de US$ 8 mil millones y que involucró tres proyectos en paralelo: la construcción de una línea de concentrados, de un puerto y una planta desaladora.

A ella le correspondió liderar el grupo que sacó adelante los permisos y autorizaciones necesarias y su trabajo es ampliamente reconocido. El proyecto se ingresó al Sistema de Evaluación Ambiental en 2016 y en 2018 obtuvo su resolución de calificación ambiental, pero luego debió pasar por casi 2 mil permisos, para finalmente inaugurarse en octubre del año pasado.

La gran cantidad de gestiones que encabezó Amparo Cornejo quedan en evidencia al revisar la plataforma de Ley de Lobby, donde se contabilizan 128 audiencias en las que participó, desde 2015, con autoridades sectoriales, tanto del nivel central como regional.

Pero el aspecto que ella más destaca en sus apariciones públicas es el del trabajo que realizó con las comunidades. “Nos propusimos establecer acuerdos de largo plazo y de beneficio mutuo, y es así como hoy día tenemos 17 acuerdos con comunidades indígenas que están en el área cercana al proyecto. También tenemos acuerdo con los sindicatos de pescadores que están en el sector próximo a nuestro puerto. El objetivo es tener una mirada de largo plazo, en que tanto la comunidad como la compañía tengamos una visión de futuro y trabajemos en colaboración”, afirmó al referirse al proyecto.

Este ámbito de la gestión de Cornejo es lo que miró especialmente The Northern Miner’s para premiarla, como también que casi el 30% de la fuerza laboral de QB2 es femenina, una cifra muy por encima de los estándares de la industria. En sintonía con eso, también se valoró positivamente que, bajo su dirección, Teck lanzó el programa Originarias con ONU Mujeres, que ha ayudado a más de 3.000 mujeres indígenas del norte de Chile a adquirir habilidades profesionales preservando al mismo tiempo su patrimonio cultural.

En la contingencia

Pese a que el tema de la permisología ha estado en el centro de muchas críticas del sector privado, Amparo Cornejo no tiene problema en afirmar que en Chile las exigencias no son tan distintas a las que se dan en el resto del mundo. También ve con optimismo las nuevas normativas para permisos sectoriales y de la reglamentación ambiental 2.0. Lo importante, ha destacado, es que hay oportunidades de optimización y de conversar. Y aquí la confianza es clave.

Aunque integra el grupo de expertos del "Comité de Carbono Neutralidad y Resiliencia", su participación en las instancias del sector privado se centra en la minería. Integra el directorio del Consejo Minero y, hasta el mes pasado y desde 2020, era directora de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), pero renunció al cargo para evitar, según dijo en su carta de renuncia, “cualquier percepción equivocada de un eventual conflicto de interés que pudiera existir entre mi rol de directora de Sonami y la transacción entre Codelco y Enami, por el 10% de la participación en Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A.”. La situación no resultaba cómoda, ya que Sonami, que nombra a dos directores en Enami, había cuestionado públicamente la operación entre las firmas estatales.

Por ahora, Amparo Cornejo se prepara para viajar en tres semanas a Londres, para recibir el premio de The Northern Miner’s y EY. Es uno de sus destinos habituales, cuentan en su círculo cercano, al que se suman Toronto, Nueva York y en América Latina, localidades de Perú, México y Argentina donde Teck tiene intereses.

Aún así, se da tiempo para la lectura, yoga y escuchar a Serrat, de quien no se pierde concierto.