Juan Marcelo Valenzuela (PDG): “No hay ningún voto asegurado del PDG" para el proyecto de reconstrucción

El jefe de bancada de los diputados del PDG afirmó que hay espacio para mejorar el proyecto en algunos aspectos y que la decisión la adoptarán en los próximos días.

En el Partido de la Gente (PDG) saben que son los que inclinarán la balanza en proyectos clave y nuevamente lo harán valer la próxima semana, cuando la Cámara de Diputados analice en tercer trámite el proyecto de ley de reactivación y reconstrucción. Y, en este contexto, el jefe de bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, señaló que los 13 votos de los diputados no están asegurados y que todo indica que algunas normas pasarán a comisión mixta para intentar mejoras, aunque La Moneda quiere evitar ese escenario.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

- ¿Cómo analiza la bancada del PDG el proyecto de reconstrucción que vuelve a tercer trámite a la Cámara de Diputados?

- Lo primero que hemos pedido al secretario general de la Cámara, Miguel Landero, es que nos haga llegar cuanto antes el informe del Senado para que nuestros asesores puedan revisar, porque lo que hemos visto y ha trascendido por la prensa, es que vienen normas de invariabilidad tributaria, las compensaciones de las contribuciones y otras.

Queremos tener certeza de lo que vamos a ver, porque -por ejemplo- la compensación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) nos genera preocupación.

Además, tenemos una reunión pendiente entre la bancada el fin de semana, dependiendo de cómo se vaya dando este frente de mal tiempo, que nos tiene súper condicionados para poder tomar decisiones al respecto y ver qué cosas podemos mejorar; y eso, por supuesto que significa rechazar algunas cosas para poder mandarlas a comisión mixta y ver si espacios de mejora.

- ¿Qué se puede mejorar en materia de indemnizaciones por RCA revocada?

- Lo que pasa es que este sistema de pago podría resultar muy peligroso o se podría prestar para incentivos perversos, porque el Estado no se puede convertir en un seguro con plata de todos los chilenos a una empresa, que -por ejemplo- le pague a 100 personas y les dice 'hazme un reclamo medioambiental que me eche abajo la RCA, cobro millones y te tengo que compensar'.

Por eso, hay que evitar que esta herramienta sea mal utilizada y poner seguros. Eso estamos analizando, que sea con sentencia firme, no solo con lo del Tribunal Medioambiental, sino que con decisión de la Corte Suprema, para evitar malos incentivos.

"El Estado no se puede convertir en un seguro con plata de todos los chilenos para pagarle a una empresa, que por ejemplo, le pague a 100 personas y les dice hazme un reclamo medioambiental".

- Franco Parisi dijo que parece que hay mucha probabilidad de que varios artículos se vayan a comisión mixta ¿cómo toman ustedes ese llamado?

- Franco tiene su opinión, pero la decisión la toma en su mérito la bancada. Por supuesto, que a nosotros lo que diga Franco lo tomamos como parte de los insumos, pero hay otras variables a considerar.

Yo, particularmente, estoy conversando con las personas del Sence, por ejemplo, y me hacen una observación de que ven con mucha preocupación el hecho de que en el primer tramo de la gente que gana hasta $ 1 millón, tenga la empresa que hacer un copago del 20% para poder perfeccionar, siendo que uno de los grandes problemas que tiene Chile es precisamente la no especialización del recurso humano, cuando una de las cosas fundamentales para poder tener un plan de desarrollo país tiene que ver con empezar a especializar a nuestra gente.

Nosotros dijimos desde el primer minuto que es muy mala idea eliminar el Sence. Lo que hay que hacer es perfeccionar, mejorar, si es que existen espacios de abuso uno mejora, no elimina.

Ahora, quedaron con un copago que hoy los pone en una situación compleja. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros decimos que es mejor rechazar eso; y que se vaya a mixta para ir buscando espacios de mejora.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

-¿Y en el tema de las contribuciones varios alcaldes siguen preocupados de que no se afecte el Fondo Común Municipal?

- Claro, ese es el tipio de discusiones que nosotros vamos a tener que tomar como bancada este fin de semana para ver si es que habilitamos espacios de mejora; y eso significa rechazar en Sala para que esto se vaya a otro espacio más de discusión que es la mixta. No es secreto que nosotros dimos libertad de acción para actuar, por lo tanto, las personas en su legítimo derecho tienen visiones distintas y estamos tratando de que sea una sola voz; así que tenemos conversaciones pendientes por tomar definiciones.

- ¿Entonces no están seguros los votos del PDG como estaban en el primer trámite de este proyecto de reconstrucción?

- No hay ningún voto asegurado. He visto que han trascendido que hay cuatro o cinco votos que estarían listos, pero por ningún motivo. Eso fue en el primer trámite. La responsabilidad del tercer trámite es otra cosa. Nosotros en el primer trámite avanzamos, habilitamos ciertas discusiones, eliminamos otras, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial, rechazamos eliminar la franquicia del Sence, hablamos de la invariabilidad tributaria que nosotros le dijimos públicamente que eran 20 años, se avanzó un poco más en el Senado, pero con la lógica de que existía un segundo trámite.

Ahora viene el tercer trámite, entonces se va acabando el espacio para poder ir mejorando y hay una responsabilidad mayor.

Las opiniones evidentemente se van ajustando. Nos queda una conversación pendiente, no hay ningún voto asegurado, todo lo que sea real y lo que vaya a ocurrir, se va a saber probablemente el lunes o martes en la mañana.