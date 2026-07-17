Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Señal DF Factor económico
Factor económico

Juan Marcelo Valenzuela (PDG): “No hay ningún voto asegurado del PDG" para el proyecto de reconstrucción

El jefe de bancada de los diputados del PDG afirmó que hay espacio para mejorar el proyecto en algunos aspectos y que la decisión la adoptarán en los próximos días.

Por: Rodolfo Carrasco

Publicado: Viernes 17 de julio de 2026 a las 14:45 hrs.

Rodolfo Carrasco Proyecto de ley proyecto Diputados Cámara de Diputados
<p>Foto: Cámara de Diputados</p>

Foto: Cámara de Diputados

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

DF Video

VER MÁS

LO MÁS LEÍDO

1
Señal DF

Las cinco acciones más baratas del IPSA
2
DF MAS

Quiénes son Aziz y Karim Mosa, los hijos de Jack Mosa que irrumpen en los negocios
3
Empresas

Barros & Errázuriz: la apuesta temprana por la IA que hoy alcanza al 80% de sus abogados
4
Señal DF

Qué hay tras la caída que vive el peso chileno
5
Mercados

El dólar cierra con alza de casi $ 13 a un nuevo máximo de 2026 en medio de caída del cobre y alza del petróleo por tensión en Medio Oriente
6
DF LAB

Andrés Couve, exministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación: “Para llegar al 1% del PIB, el sector privado tiene que aumentar siete veces su inversión en I+D”
7
DF MAS

“Es un sueño”: La alegría de Jean-Paul Luksic por avanzar en importante torneo de polo inglés
8
Señal DF

Un remate en silencio: cómo la familia Barros se despidió de Echeverría Izquierdo
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete