Matías Acevedo, exDipres: “Los ajustes que no se hagan en este presupuesto serán muy complicados de realizar o cada vez más difíciles de hacer en los posteriores”

El economista proyecta que el crecimiento del gasto para el próximo presupuesto se moverá en torno al 1%, con ministerios que deberán incluso reducir su gasto. Además, no cree que exista un trilema entre cumplir las metas estructurales, mantener la deuda y proteger el gasto social.

En medio del feriado para aprovechar cada espacio de una apretada agenda, el exdirector de Presupuestos y actual académico de la Universidad de Los Andes, Matías Acevedo, conversó con Señal DF para abordar y profundizar en el Informe de Finanzas Públicas del segundo trimestre, en el que el Ejecutivo recorta las proyecciones de crecimiento para este año y sincera, a su vez, menores holguras fiscales en el horizonte 2027-2030.

No se aventura en afirmar si la meta de crecimiento para 2027 en el escenario de la reforma aprobada es o no realista, pero sí la califica de exigente. También enlista los requisitos que debe tener el próximo presupuesto, el primero en ser elaborado y ejecutado por completo por esta administración; y afirma que si la meta de deuda es respaldada desde el PC a libertarios, hay que cuidar ese consenso.

- ¿Qué lectura hace del segundo IFP de este gobierno?

- El mensaje más importante que trae el IFP es que el gobierno va encaminado a cumplir su primer compromiso, la meta de balance estructural para el año 2026, que está fijada en 2,6% del PIB. Lo destaco porque creo que si hay un cuestionamiento que es transversal de agencias clasificadoras, organismos internacionales, de los agentes del mercado, es que Chile tiene que recuperar la credibilidad en sus compromisos fiscales, que ha sido mermada durante el último tiempo. Las clasificadoras de riesgo están esperando que Chile pueda retomar una tasa de crecimiento económico que le corresponde a su nivel de desarrollo, que es en torno a 3,5 o 4%

- Pero en el informe se reconoce que en el horizonte de 2027 a 2030 hay holguras negativas y, por ende, no se van a cumplir esas metas. ¿Cómo avanzamos en recuperar la credibilidad mientras tenemos constantes incumplimientos de metas?

- Este año que es el año en curso, donde se están ejecutando una serie de acciones para cumplirla, la proyección es que se va a cumplir la meta. Y eso es lo relevante. En la mirada hacia el mediano plazo efectivamente hay holguras negativas, entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es qué acciones o qué cosas pueden ocurrir para que esa brecha se cierre. Por ejemplo, si el precio del cobre de largo plazo, en vez de ser US$ 4,34 (la libra) que es el que definieron los expertos, lo definen en US$ 5, una parte importante de esa holgura negativa, por ejemplo para el 2027, se reduce significativamente, solamente por ese efecto.

- Para este año las proyecciones de crecimiento se recortan a 1,8%, desde el 2,1% del IFP anterior. ¿A qué lo atribuye? ¿Cuánto influyó el alza de las bencinas?

- El crecimiento de este año se está jugando entre 1 y 1,5%, yo soy un poquito más pesimista que el Ministerio de Hacienda. Evidentemente que el próximo va a tener un efecto rebote por una menor base de comparación respecto del primer semestre de este año. Pero de ahí en adelante se tienen que empezar a ver los efectos de las medidas del proyecto de reconstrucción y otras medidas que se están implementando por la vía administrativa respecto a la aprobación de proyectos de inversión.

- ¿Le parece realista el crecimiento de 3,7% para 2027 con la reforma aprobada?

- Es un escenario exigente. Desconozco todos los supuestos que hay detrás de esa proyección. Hay una apertura en el caso de la inversión, pero es un escenario exigente, sin duda. La última vez que tuvimos una tasa de crecimiento de 4% en Chile fue el año 2018, si mal no recuerdo. Entonces claramente está fuera de nuestro rango común donde se están moviendo las predicciones en el último tiempo.

- Un artículo de prensa titulaba que aún con la reforma aprobada al gobierno le faltan US$ 13.000 millones para converger a las metas fiscales entre 2027 y 2030. ¿Cómo se logran esos recursos sin afectar gasto social, suponiendo que esa puede ser una vía, o a través de crecimiento, si se ha dicho que el mayor crecimiento no compensa la menor recaudación del proyecto de reconstrucción?

- Lo que pasa es que yo tengo una diferencia en la forma en la cual se hace ese cálculo, porque las holguras no se pueden sumar. Si yo tengo una diferencia, voy a inventar un ejemplo, de mil millones, si no la subsano el primer año, eso me arrastra para el segundo, tercer, cuarto, quinto año. Pero si esa diferencia la subsano el primer año, ya no voy a tener esa holgura negativa en los años siguientes. Puede ser que con un precio del cobre de largo plazo de 5 dólares, esa holgura negativa se reduzca significativamente. Eso por el lado de los ingresos.

Por el lado de los gastos, se puede lograr algo más de eficiencia en una magnitud menor a lo que ya van a llevar acumulados. Este va a ser además el primer presupuesto que le va a tocar elaborar y ejecutar completamente a esta administración y, por lo tanto, me parece que están todas las posibilidades para que el Gobierno pueda también ver otras oportunidades de eficiencia de gastos, si es que fuera el caso.

- Otra meta que podría incumplirse es la de deuda, que de acuerdo a la proyección de gastos comprometidos podría superar el 45% del PIB en 2029 y 2030. ¿Qué tan relevante es cruzar ese umbral en términos de costos de financiamiento y percepción de riesgo, considerando, además, que es un parámetro autoimpuesto?

- Si las brechas negativas se reducen y se cumplen las metas, entonces la deuda no estaría superando en el horizonte de mediano plazo el 45% del PIB, según este análisis. Esa es la dimensión técnica, pero tiene otra dimensión que es política, que es igual de importante porque uno percibe en el Parlamento que hay un consenso bastante transversal de que el 45% efectivamente sea un límite razonable que no podemos traspasar.

Es un activo país que tenemos que cuidar: si el 45% del PIB es algo que desde el Partido Comunista hasta el Partido Libertario están de acuerdo, tenemos que procurar mantenerlo y no tocarlo porque poner de acuerdo a la política en estos temas es súper complicado.

- El informe plantea que los ingresos mejorarán, en parte, producto de un mejor desempeño del cobre y del litio. ¿Cuánto de esta corrección responde a factores estructurales y cuánto a un ciclo favorable de precios que podría revertirse?

- Hoy día lo que estamos viendo por el lado de los ingresos efectivos para el año 2026, es una mejora porque se está proyectando un precio del cobre de US$ 5,9. Entonces, ese aumento se debe a factores coyunturales y está por verse si los expertos ratifican que vamos a tener un precio del cobre por sobre los US$ 5 y, por lo tanto, si son estructurales o no a efectos de la política fiscal, son los expertos los que tienen que definir cuál es ese precio.

Próximo presupuesto

- Este IFP marca la antesala del próximo Presupuesto. ¿Qué debería contener el Presupuesto 2027 para que el diagnóstico fiscal que hoy plantea Dipres sea consistente?

- Como requisito que venga con ingresos realistas y no los ingresos que uno espera tener o que sueña tener, porque esa diferencia nos ha generado bastantes problemas, sobre todo en los últimos tres años. Lo segundo es que tengo la impresión de que el gasto va a poder crecer poco, en torno a 1%, probablemente la tasa de crecimiento más baja del gasto -sin considerar años de crisis- desde el retorno a la democracia. Todo eso tiene que ser compatible con la meta. Los ajustes que no se hagan en este presupuesto, va a ser muy complicado o cada vez más difícil hacerlo en los presupuestos posteriores.

- Con la deuda en trayectoria ascendente y holguras negativas, ¿en qué momento deja de ser sostenible seguir corrigiendo por la vía del gasto y se vuelve inevitable discutir ingresos permanentes?

- Hay un consenso transversal de que tenemos que recuperar el crecimiento para sostener las cuentas fiscales y financiar las necesidades sociales futuras. La discusión fundamental es cómo logramos recuperar el crecimiento de tendencia a largo plazo para no solamente mejorar las condiciones económicas, sino que además mejorar o reducir esta brecha que tenemos entre ingresos y gastos. El aprendizaje es que no podemos estar gastando en base a los ingresos que soñamos, que esperamos tener, sino que los ingresos que tenemos.

- Si el gobierno tuviera que priorizar entre cumplir la meta estructural, contener la deuda bajo 45% o proteger el gasto social y de inversión en lo que resta de esta administración, ¿cuál debería ser la jerarquía?

- Creo que no existe ese trilema. Si mi gasto está en función de mi ingreso estructural o de largo plazo, entonces debería cumplir mis metas, y si cumplo mis metas en un escenario donde quiero ir reduciendo ese déficit, entonces la deuda no debería seguir aumentando más allá del 45%, y si todo eso ocurre, voy a llegar en el mediano plazo a un equilibrio entre ingresos y gastos que me va a permitir que los ingresos que estoy generando, una parte muy relevante de producto del crecimiento, financien programas sociales. No veo que exista ese trilema, más bien creo que uno es consecuencia del otro.