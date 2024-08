Kathleen Quirk, la ejecutiva tras la millonaria inversión en El Abra

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Kathleen Quirk asumió dirección ejecutiva del gigante estadounidense de cobre, Freeport McMoRan (FCX), hace poco más de un mes. El tiempo fue suficiente para que la firma anunciara la expansión de El Abra, durante la semana pasada, faena minera de cobre a rajo abierto ubicada a 75 kilómetros al noreste de la ciudad de Calama.



En el proyecto se invertirán US$ 7.500 millones para extender la vida útil de esta operación, donde posee el 51% y el restante 49% está en manos de Codelco. Se trata de la mayor inversión tras Quebrada Blanca 2 de Teck, que empezó con US$ 5.000 millones de gasto en capital y terminó costando US$ 8.200 millones.



Quirk es la única mujer directora ejecutiva de una gran empresa minera cotizada en bolsa. En una entrevista tras su nombramiento dijo que Freeport no está sometida a la presión de seguir a rivales como BHP Group en la búsqueda de adquisiciones, y que en su lugar se centrará en la innovación para aumentar la producción y reducir los costos.



La designación de Quirk no solo simboliza un cambio generacional en el liderazgo de Freeport-McMoRan, sino que también se espera que tenga un impacto significativo en la industria minera global. Richard C. Adkerson, quien estuvo a la cabeza de Freeport como CEO durante dos décadas, pasó a ser presidente del directorio, manteniendo un papel activo en guiar a la empresa y a la ejecutiva en asuntos estratégicos.



Fue bajo el liderazgo de Adkerson, que Freeport consolidó su posición como un gigante en el sector del cobre.



Su trayectoria





La historia de Kathleen Quirk con la firma comenzó en 1989, tras licenciarse en contabilidad por la Universidad Estatal de Luisiana. La estadounidense de origen irlandés (tercera generación) fue responsable de una amplia gama de funciones corporativas, entre ellas impuestos, relaciones con los inversionistas, desarrollo corporativo y tesorería, antes de ser nombrada directora financiera en 2003.



En dicho periodo fue premiada tres veces por la revista Institutional Investor como la mejor directora financiera en metales y minería.



Más tarde fue ascendida a presidenta de Freeport en 2021 y se convirtió en integrante del directorio en 2023.



Como miembro senior del equipo ejecutivo de la empresa durante más de 20 años, ha sido fundamental en la planificación estratégica de la minera y la ejecución de los objetivos de la empresa, dicen en el perfil de la firma.



Los planes de Freeport

Freeport es una de las mayores empresas de metales del mundo y tiene el objetivo declarado de ser líder en cobre. Con sede en Phoenix, Arizona, opera activos grandes, de larga duración y geográficamente diversos con importantes reservas probadas y probables de cobre, oro y molibdeno.



La cartera de activos de Freeport incluye el distrito de minerales Grasberg en Indonesia, uno de los más grandes yacimientos de cobre y oro del mundo; y operaciones importantes en América del Norte y América del Sur, incluida la producción a gran escala el distrito de minerales de Morenci en Arizona y la operación Cerro Verde en Perú.



En el primer semestre, Freeport anotó ventas por US$ 12.945 millones y ganancias por US$ 1.089 millones.



La CEO tomó las riendas en plena expansión. Freeport es uno de los mayores productores de cobre y está en un momento en que los inversionistas se están volcando al mercado para hacer frente a una futura escasez, mientras que los gobiernos occidentales se centran en garantizar el suministro de metales esenciales.



La firma aspira a alcanzar una producción anual de hasta 800 millones de libras de cobre a partir de una tecnología que le permitirá extraer un metal que ya posee, pero al que antes no podía acceder. Esto equivale aproximadamente a una quinta parte de su total actual.