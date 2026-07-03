La minuta del Congreso | La mesa que avaló Quiroz, pero que no cambió el proyecto misceláneo para la oposición

La semana que concluye fue de trabajo en terreno para los parlamentarios. Sin embargo, el Senado debió suspenderla el martes 30 de junio con el fin de conocer la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, que días antes aprobó la Cámara. Tras una larga jornada, fue rechazada por amplio margen, lo que significó una derrota para los partidos Nacional Libertario y Republicano.

Pero esa no fue la única interrupción que tuvo la semana regional de la Cámara Alta, ya que la presidenta de la corporación, senadora Paulina Núñez (RN), logró constituir el miércoles la mesa técnica transversal, en la que participó el titular de Hacienda, Jorge Quiroz. Sin embargo, pese al empeño de la parlamentaria oficialista, la instancia no resultó todo lo fructífera que se hubiera esperado.

Ello, porque mientras en su sector valoraron la apertura al diálogo del ministro, la percepción entre las filas opositoras es que accedió a participar en una instancia a la que se había negado reiteradamente como una estrategia, “pero sin una intención real de ceder”.

La oposición fundamenta su diagnóstico —según coinciden varios conocedores de los detalles de la cita, en el marco de sendas reuniones informativas realizadas el jueves por los comités de oposición— en que “lo primero que hizo Quiroz al inicio de la reunión fue establecer sus bordes”, señaló a DF el senador socialista Gastón Saavedra. Un comentario que coincide con el realizado por otro parlamentario integrante del Comité Unido, que en privado aseguró que “lo primero que hizo Quiroz fue poner las líneas rojas del Gobierno”.

En este clima se realizó la segunda reunión de la mesa también sin éxito. Aunque no dejó la instancia, el Comité Unido criticó a través de una declaración pública que “la apertura mostrada por el gobierno, hasta ahora, ha sido parcial” y anunció que formalizará sus “propuestas de compensación fiscal, invariabilidad tributaria y focalización del gasto” antes del lunes, cuando se retoma la labor legislativa, con el proyecto misceláneo como principal foco de atención.