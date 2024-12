Tribunal de Delaware aprueba acuerdo de WOM y grupo ad hoc

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Llegó el día que WOM tanto esperaba. Luego de un año de idas y venidas en el Tribunal de Quiebras del distrito de Delaware de Estados Unidos, finalmente la jueza Karen B. Owens aprobó el acuerdo de reestructuración financiera pasado el medio día.

Este último se había materializado el 6 de diciembre a través de la suscripción de un Plan Sponsor Agreement (PSA) y un Backstop Commitment Agreement (BCA).

“Se ha sugerido que el proceso estuvo viciado, y esta es la única opción viable”, indicó la jueza Karen B. Owens. Sin embargo, “los directores independientes llegaron a una conclusión similar y no se me han proporcionado hechos que me lleven a disentir de su decisión”, complementó la jueza.

El acuerdo contempla una valoración de WOM de US$ 1.600 millones y una inyección de hasta US$ 500 millones en nuevo capital, asegurada por el Grupo Ad Hoc (AHG, sigla en inglés). Este financiamiento se estructurará mediante una oferta que incluye US$ 95 millones en nuevos bonos garantizados con vencimiento en 2030, así como hasta US$ 405 millones destinados a adquirir el 92% de las acciones ordinarias de la compañía reorganizada. Además, el plan contempla una reducción neta de la deuda financiera de aproximadamente US$650 millones, fortaleciendo la posición financiera de WOM.

Cabe señalar que el martes de esta semana el AHG de bonistas Benesch -o también denominados los “bonistas excluidos”- solicitó al tribunal de Delaware rechazar el acuerdo de reestructuración financiera de WOM.

“Reconozco que las obligaciones de compromiso ciertamente implican riesgos y posibles daños al patrimonio, pero creo que estos riesgos están justificados por los beneficios que se proporcionarán si el plan es confirmado. Además, un gran número de partes se vería perjudicado si las obligaciones de compromiso no se aprueban, y doy gran importancia a ese hecho. Por lo tanto, las aprobaré bajo la sección 503(b)”.

En desarrollo...