Aldo Valle (Indep. PS): “Si el proceso fracasa, la responsabilidad político-cívica mayor está en el bloque que forman el Partido Republicano y Chile Vamos”

Llegó al Consejo Constitucional apoyado como independiente en la lista del Partido Socialista (PS) y se ganó la confianza de sus pares oficialistas de inmediato, tanto que lo llevaron a la vicepresidencia de la instancia. Desde allí, el exrector de la Universidad Valparaíso, Aldo Valle Acevedo (67), participa en los debates y ha advertido en reiteradas ocasiones acerca de los errores que, a su juicio, se han cometido en el proceso. Sin estridencias y sin salirse de un tono suave que invita a la reflexión, a diferencia de las intervenciones destempladas que fueron la tónica en las últimas semanas de trabajo del consejo en esta etapa.

En conversación con Diario Financiero, Valle lamenta que, pudiendo “haber dado más espacio, más relevancia a la deliberación más compartida y no sólo quedarse, como en muchos casos ocurrió -no diré que en todos, porque trato de no ser categórico-, pero en materias muy importantes de distinta índole, el acuerdo quedó circunscrito a Chile Vamos con el Partido Republicano”.

“No se produjo la discusión con el nivel de transversalidad que se necesita siempre que uno trata, nada menos que la definición de normas de rango constitucional”.

- ¿Con qué sensación se queda concluida esta etapa del consejo?

- Con la sensación de haber hecho un trabajo que todavía requiere de un mayor esfuerzo deliberativo, de cara a lograr los acuerdos que se necesitan para la nueva Constitución. No hemos logrado todavía los equilibrios que el texto constitucional debe, a mi juicio, alcanzar.

- Algunos plantean que el mayor esfuerzo para alcanzar acuerdos depende de las mayorías del consejo, el Partido Republicano y Chile Vamos. ¿Siente que ellos están en deuda en esta parte del proceso?

- Sí, me parece que ellos pudieron haber dado más espacio, más relevancia a la deliberación más compartida y no sólo quedarse, como en muchos casos ocurrió -no diré que en todos, porque trato de no ser categórico-, pero en materias muy importantes de distinta índole, el acuerdo quedó circunscrito a Chile Vamos con el Partido Republicano. No hubo oportunidad, o tiempo o no hubo voluntad. Pueden concurrir esas tres razones o puede ser una de ellas; pero no se produjo la discusión con el nivel de transversalidad que, creo, se necesita siempre que uno trata, nada menos que la definición de normas de rango constitucional. Entonces, a mi juicio, faltó voluntad o hubo desacuerdos entre esos dos sectores, que les impidió hacer partícipe a la minoría. Pero lo concreto es que la minoría no participó con el tiempo, la oportunidad, con la garantía que siempre debe cuidar toda deliberación democrática.

- En ese contexto, ¿qué le parece que haya un mayor involucramiento de los partidos políticos en el proceso?

- Es una buena noticia que los partidos de distintos sectores estén, ahora, participando en los resultados que ha alcanzado el proceso y tomando responsabilidades. No para que sustituyan a la Comisión Experta ni al Consejo constitucional, sino para parte de este proceso y facilitar, contribuir, procurar que lograremos mejores acuerdos. La mayor contribución que pueden hacer la política y el derecho al bien común es, precisamente, la Constitución de un país. Entonces, creo que los partidos se necesitan, tienen el deber de estar y, quizás, debieron haber estado un poco antes.

- ¿Diría que la intervención de los partidos da cuenta de que el proceso está tambaleando?

- No, creo que hay factores diversos. Creo que se han inhibido en la primera etapa, más bien pensando que les correspondía más estar a una razonable distancia, que hacerse parte activa desde el inicio. Porque aquí hay un órgano representativo que es Consejo Constitucional.

Y una Comisión Experta que, si bien está integrada por personas que fueron designadas por los partidos políticos, no me cabe duda que las designaron para que actuaran con la autonomía y la independencia que su saber y disciplina les autoriza. Entonces, los partidos han sido respetuosos, y eso está muy bien, se debe valorar, porque esto tampoco puede ser un acuerdo superestructural de las directivas partidarias. Pero tampoco hay razones para que los partidos se inhiban o para que tomen distancia, porque no sería responsable de su parte no contribuir a que, ojalá, logremos cerrar este capítulo constitucional de una buena manera en este tercer proceso. Porque es el tercer intento que estamos haciendo.

- ¿Cuál es su expectativa del trabajo que la Comisión Experta debe hacer la próxima semana? ¿Cree que mejorará sustancialmente lo que hay hasta ahora?

- Está considerado en el diseño de este proceso que luego de concluida la votación en particular del Pleno del Consejo Constitucional, la Comisión Experta debe recibir el informe que contiene lo aprobado por el consejo y es la propia norma constitucional y reglamentaria la que le encomienda a la Comisión Experta formular observaciones, que pueden consistir en proponer nuevas normas, sustituir normas, modificar normas, que hayan sido aprobadas por el Consejo Constitucional y, en consecuencia, ellos tienen una competencia muy amplia. Y como es un órgano plural, porque tiene una composición paritaria, en términos de representación política, me parece que allí se va a facilitar que haya acuerdo en torno a esas observaciones. Tengo la esperanza. Y como es un órgano plural, donde las representaciones políticas están en equivalencia, puede contribuir a que se propongan soluciones que, a su vez, sean acogidas por el Consejo Constitucional o por la mayoría del consejo. En el bien entendido que, finalmente, la responsabilidad siempre es de la mayoría, porque es la que tiene la decisión.

- ¿Eso significa que si este proceso fracasara, la responsabilidad sería del Partido Republicano?

- Me parece que de acuerdo a los quórum que ha establecido el proceso constitucional se trata más bien de quiénes pueden formar las mayorías, que exige el proceso, para aprobar normas. Estoy pensando en cómo se alcanzan los 3/5, bueno, eso no es sólo responsabilidad del Partido Republicano, también lo es de Chile Vamos, porque sin Chile Vamos no se alcanza la mayoría para aprobar el normas. El Partido Republicano tampoco tiene la decisión para rechazar las observaciones, que haga llegar la Comisión Experta, de manera definitiva. Entonces, hay una responsabilidad política compartida entre Chile Vamos y el Partido Republicano, por lo mismo, el resultado del proceso en buena medida va a depender de ellos. Pero la minoría también tiene que hacer su aporte, aunque sea como en este caso, que no tiene ninguna capacidad para impedir acuerdos. Entonces, si el proceso fracasa, la responsabilidad político-cívica mayor está claramente en el bloque que forma el Partido Republicano y Chile Vamos.

“Normas muy sensibles” llegarán a la mixta

- ¿Qué temas cree más probable que lleguen a la Comisión Mixta por falta de acuerdos?

- Creo que hay numerosos temas que pueden llegar a Comisión Mixta; pero claro, sólo para identificar alguno más estructurales, le diría que todo lo relativo a la configuración de un Estado social y democrático de derecho. Esta ha sido una diferencia que no logramos superar en la etapa que termina. Entonces, ahí hay un eje muy importante en el que, seguramente, se van a lograr los acuerdos hacia el final del proceso, por la visión que tengo hasta ahora. Pero también hay otras materias muy relevantes relativas a libertades o a normas que afectan el carácter del Estado y de la sociedad, que termina configurando una Constitución, porque la Constitución configura el carácter del Estado, pero también configura una sociedad o más democrática o menos democrática; una sociedad más plural o meno plural; un Estado más o menos autoritario; entonces, hay normas muy sensibles ahí, que espero se superen en las propuestas que haga la Comisión Experta y después el consejo tenga la mayoría para aprobar esas observaciones de la comisión.

- ¿Entre estas normas “sensibles” hay alguna otra que le preocupe?

- Le puedo mencionar la que dice relación con la objeción de conciencia… que se establezca un derecho absoluto, sin siquiera remisión a la regulación legal como una objeción de conciencia individual o institucional, pero sin señalar en qué materias, conforme a qué límites. La objeción de conciencia es una legítima excusa que el ordenamiento jurídico entrega, reconoce a las personas, para eximirse de cumplir la ley. Entonces, no puede ser otorgada de una manera amplia y absoluta, porque en ese mismo momento es el Estado de derecho o el principio de igualdad ante la ley los que quedan amenazados. Espero que esos desatinos se puedan corregir y no tengamos mayores dificultades. Porque lo que lo que puede ocurrir es que usted incorpore normas que van a hacer frágil el Estado de derecho.

- Si no se le hicieran muchos más cambios a la propuesta constitucional y quedara similar a lo que salió del consejo en esta etapa, ¿diría que es un texto aprobable y más democrático o menos democrático?

- Hasta ahora no tiene ese estándar, desde mi perspectiva, desde luego, que es la de una persona que adquiere, en primer lugar, al principio de un Estado democrático, respetuoso de la persona humana, que garantiza derechos y libertades. Pero no sólo desde un punto de vista formal, sino también contribuyendo a que se avance en igualdad sustantiva. Una sociedad no puede vivir sólo con libertades, también tiene que reconocer derechos, pero no sólo aquellos que representan autonomía de las personas… hoy día, las democracias también deben hacer posible el bienestar o un estándar de bienestar, de modo que no se trate de sociedades excluyentes o con tantas desigualdades. Porque, finalmente, eso también termina afectando la estabilidad de las instituciones y yo veo que, hasta ahora, no hemos alcanzado ese diseño en el texto que salió del Pleno del Consejo Constitucional.