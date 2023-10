Katherine Martorell (RN): “Nos han faltado esfuerzos en lograr acuerdos, lo que produce la sensación de que una fuerza política está marcando más sus puntos que la otra”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La búsqueda de acuerdos transversales para que este segundo proceso constitucional no fracase se ha impuesto como misión la comisionada Katherine Martorell, pensando en que desde la próxima semana, la Comisión Experta, que integra en representación de Renovación Nacional (RN), deberá iniciar la labor de revisar la propuesta emanada el miércoles del Consejo Constitucional y hacerle observaciones.

En esta conversación con Diario Financiero, la exsubsecretaria de la Prevención del Delito admite que “se debió haber hecho un esfuerzo mayor por buscar acuerdos entre todos, porque la Constitución es un pacto político”.

- ¿Qué le parece el trabajo realizado por el consejo?

- Creo que el consejo ha hecho un gran esfuerzo… se han buscado las instancias de acuerdos; sin embargo, en eso no hemos tenido tanto resultado como me hubiese gustado. Sin perjuicio de eso, reconozco el trabajo de todos los consejeros, la dedicación y el profesionalismo, el patriotismo…

- En ese contexto, ¿cómo percibe la etapa que se viene para la Comisión Experta en que tendrá que hacer observaciones a la propuesta del consejo?

- Nosotros somos llamados a hacer observaciones, pero con mucho cuidado, en el sentido de que los acuerdos políticos no le corresponden a la Comisión Experta. Creo que los acuerdos políticos son de los consejeros y, por lo tanto, nosotros podemos hacer observaciones importantes, pero todo esto tiene que ser validado después, nuevamente, por el consejo. Por eso es muy importante que lo que nosotros hagamos también sea conversado y mirado por los consejeros. Que sea un trabajo que convoque.

- La oposición se ha reunido con Amarillos y Demócratas en busca de un acuerdo, pero ¿tiene sentido hacer eso con partidos que no tienen representación en el consejo?

- Amarillos y demócratas son fuerzas políticas importantes, marcaron una postura muy firme y muy convocante en el proceso de apruebo y rechazo del proyecto constitucional fenecido; por lo tanto, tienen mucho que decir. Es muy importante avanzar también en acuerdos con todas las fuerzas políticas que no tienen representantes en el consejo, partidos políticos como el PPD y la Democracia Cristiana (DC), que también deben sentirse convocados. El objetivo es contar con un acuerdo lo más amplio posible.

- Sin embargo, en busca de ese acuerdo, lo más amplio posible, no se ven reuniones con el oficialismo, con representación en el consejo. ¿No sería necesario que republicanos y Chile Vamos, que tienen mayoría en el consejo, concentraran sus esfuerzos en ellos?

- Lo primero, señalar que hubo esfuerzo de republicanos y Chile Vamos; se hicieron instancias de negociación en el consejo, mesas de trabajo, particularmente para ver los temas o los nudos más críticos. Se hizo una mesa que lamentablemente fracasó. Y, por lo tanto, hay que seguir esforzándose para convocar a la mayoría de las fuerzas políticas. Eso es fundamental, porque una constitución nos debe representar a todos; eso no significa que la consideremos perfecta, pero sí que sintamos que nos representa. Por lo tanto, es muy importante en esta etapa y en las que vienen todavía, seguir haciendo todos los esfuerzos por lograr un acuerdo lo más transversal posible.

“La transversalidad es importante”

- La comisionada DC Alejandra Krauss dice que si no se le hacen cambios importantes a la propuesta del consejo, no será aprobable. ¿Comparte esa mirada o le preocupa?

- Respeto mucho la opinión de Alejandra Krauss, ha sido una persona muy dialogante, muy importante en el desarrollo de la Comisión Experta y me parece muy legítima su opinión. Más allá de hablar de cambios importantes, creo que tenemos que hacer el esfuerzo de ir mirando todos los capítulos y todo lo que podamos perfeccionar, mejorar, generar tranquilidad en la izquierda también. Es decir, buscar esta transversalidad que es tan importante.

- ¿Qué es lo que habría que modificar de la propuesta del consejo? Estoy pensando, por ejemplo, en la propuesta que exime del pago de contribuciones a la vivienda principal. ¿Habría que revisarla?

- Me parece muy importante modificar el tema de las contribuciones; básicamente, porque esa es la opinión de expertos economistas de manera transversal, porque no es materia constitucional; y, porque considero que se está perjudicando a las personas más pobres. Por lo tanto, no me parece razonable, al contrario, diría que es una propuesta regresiva. Es uno de los puntos que pretendo plantear dentro de la Comisión Experta.

- ¿Alguna otra propuesta del consejo que hay que revisar?

- Hay que mirarlo todo. Si queremos buscar la transversalidad, queremos un proyecto lo más amplio posible, producto de un acuerdo lo más amplio posible, tenemos que estar disponibles a mirar todo, eso no significa que vamos a estar de acuerdo, pero la voluntad debe ser la de mirar lo que tanto la izquierda como nosotros podamos observar e ir buscando y desenredando los nudos críticos.

“Se moderaron bastante las presentaciones de republicanos”

- ¿Cómo se hace cargo de las críticas a su sector respecto de que no habría cumplido el rol moderador que se esperaba de Chile Vamos y que, en cambio, se ancló a republicanos?

- Hay varias cosas que no se saben. Como, por ejemplo, que muchas de las unidades de propósito que se presentaron fueron trabajadas en conjunto y, en ese contexto, se moderaron bastante las presentaciones de republicanos. Eso se hizo. Ahora, creo que se debió haber hecho un esfuerzo mayor, a pesar de que se hizo, por buscar acuerdos entre todos, porque la Constitución es un pacto político.

- Han dicho que la Comisión Experta no podrá hacer grandes cambios. ¿Cree que este texto, con algunas variaciones quizás, tiene más posibilidades de ser aprobado que el texto de la convención que fracasó?

- Hoy día existe una desafección muy grande con el proceso y creo que, en la medida que las normas se van conociendo, se ha ido generando una mayor aprobación del texto. Entonces, me parece que es muy importante que nos planteemos con un acuerdo lo más transversal posible, para convocar. Como está hoy día, el proceso no convoca y si no convoca es difícil que tenga posibilidad de ser aprobado. En el proceso anterior, pasó absolutamente lo contrario, partió con mucha convocatoria, con mucha esperanza y, finalmente, se fueron conociendo las normas, que hicieron que las personas comenzaran a rechazar, incluso repudiar la propuesta. Y nuestra misión hoy día es convocar, para eso necesitamos transversalidad y dar a conocer las normas que se han aprobado.

- A propósito de vivir lo contrario, se dice que efectivamente está pasando lo contrario del proceso anterior, que se cargó a la izquierda; ahora se estaría cargando a la derecha, al punto que la propuesta que está resultando sería más restrictiva que la Constitución actual. ¿Cómo se hace cargo de esa crítica?

- Creo que nos han faltado esfuerzos en lograr acuerdos, eso es evidente; lo que produce la sensación de que una fuerza política está marcando más sus puntos que la otra. También es importante recordar que aquí hubo una elección y ganó una fuerza política muy grande, de manera muy contundente, y esa fuerza política representa ideas que fueron reforzadas por la ciudadanía al emitir su voto. Creo que hay que buscar un punto de equilibrio.

- Ese argumento que me está dando es el mismo que daba la izquierda cuando ganó la Convención y Chile Vamos criticó duramente el que quisieran imponer su mayoría.

- Yo no me refiero a imponer mayorías, por eso digo que hay que buscar siempre la transversalidad, buscar los espacios de acuerdo, porque esa es la forma de lograr que se apruebe. Y creo que quienes tienen la mayoría tienen una mayor responsabilidad de buscar y convocar a acuerdos, pero las ideas que ellos representan fueron reforzadas por la ciudadanía y eso es un hecho cierto.

- Algunos consejeros y comisionados de derecha dicen estar representando las ideas que la ciudadanía expresó en el rechazo; pese a que es difícil conocer las disímiles razones por las que la gente optó por rechazar la propuesta de la Convención Constitucional. ¿No será más complicado saber lo que piensa la ciudadanía?

- Estoy de acuerdo. Por eso creo que no hay que vetar temas, tenemos que ser capaces de revisar el texto. No me parece que existan temas vetados ni tampoco que existan temas que tengan que ser sí o sí; hay que buscar todos los espacios para lograr algo que nos deje conformes, no felices, conformes.