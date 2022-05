Pleno aprueba expropiación a “precio justo” y “especial protección” para propiedad indígena

Por 111 votos a favor, el Pleno de la Convención aprobó y envió al borrador de nueva Constitución el inciso referido al pago de un “precio justo” para el caso de una expropiación, norma que estaba fuertemente cuestionada por convencionales de Vamos por Chile y por entidades como el Observatorio Judicial.

De esta forma, se establece que “el propietario siempre tendrá derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado”. También se respaldó que “el pago deberá efectuarse de forma previa a la toma de posesión material del bien expropiado y la persona expropiada siempre podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio, así como del monto y modalidad de pago ante los tribunales que determine la ley”.

En este mismo tema se agregó que “cualquiera sea la causa invocada para llevar a cabo la expropiación siempre deberá estar debidamente fundada”.

Anteriormente, el pleno había visado el encabezado del artículo sobre expropiación: “Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés general declarado por el legislador”.

El convencional Bernardo Fontaine (Indep. Vamos por Chile) señaló que “si bien establece un pago previo no establece el pago al contado y permite a las personas expropiadas recurrir a los tribunales”.

Pero lo que más lamentó es que “se establece el precio justo pero ¿para quién? ¿Para los políticos que acordaron expropiar o justo para el expropiado? De ninguna forma la persona se va a sentir protegida. Porque no se estableció la indemnización a un precio de mercado o como daño patrimonial”. Afirmó que “el no haberlo puesto así genera un manto de duda, porque al final solo los que quieren expropiar sin pagar no ponen el valor de mercado como indemnización”.

Luego del resultado, la convencional Patricia Politzer (INN) indicó que “la Convención aseguró la propiedad privada aprobando que, en caso de expropiación, los propietarios tendrán un pago justo, y realizado de forma previa a la toma de posesión material. Es exactamente igual a la Constitución francesa. La derecha no quedó conforme, votó en contra o se abstuvo”.

Tierras indígenas

El pleno también aprobó y envió al borrador el derecho a protección preferente de territorios indígenas. “El Estado reconoce y garantiza conforme a la Constitución, el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos. La propiedad de las tierras indígenas goza de especial protección. El Estado establecerá instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución”.

La norma, además, indica que “la restitución constituye un mecanismo preferente de reparación, de utilidad pública e interés general. Conforme a la Constitución y la ley, los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a utilizar los recursos que tradicionalmente han usado u ocupado, que se encuentran en sus territorios y sean indispensables para su existencia colectiva”.

Ante ello, la convencional Constanza Hube (UDI) dijo que “se sigue consolidando una constitución indigenista, separatista y desigual. A ratos parece que a algunos la palabra propiedad les genera una suerte de alergia o animadversión, salvo que se trate de la propiedad indígena, porque ahí revive la importancia de proteger la facultad del dominio llegando al punto de dotarla de especial protección. Ya quisieran esta protección el 90% de los chilenos que quedan fuera de ella”.