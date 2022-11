Bci adquiere la tecnología de startup Krip para acelerar el lanzamiento de BciPlus+

A mediados de 2021 los fundadores de la startup chilena de cashback -devolución- Krip, recibieron un llamado del banco Bci para dar a conocer su tecnología y así comenzaron las negociaciones para adquirirla. A mediados de noviembre de 2022, Bci concretó la compra de la tecnología para acelerar el desarrollo y lanzamiento del nuevo programa de fidelización: Bci Plus+.

“Bci tenía la necesidad de un programa de cashback el cual podían obtener internamente o traer de afuera, ellos conocían que estábamos en el mercado y nos sentamos conversar, conocieron lo que teníamos para ofrecer, nos contaron sus expectativas y llegamos a una negociación exitosa”, comenta Ignacio Belmar, cofundador y CEO de la startup.

Krip, lanzó su negocio de cashback en febrero de 2020, el cual permite a los usuarios de la aplicación comprar online en los comercios asociados y obtener una devolución de hasta un 20% del monto utilizado, en un plazo máximo de siete días hábiles. Fue creada por tres ingenieros Ignacio Belmar, CEO, Felipe Garrido, CTO y Damián Árquez, CIO, quienes se quedarán ejecutando la tecnología vendida como una especie de consultores externos en temas de fidelización y operación del programa.

Esta devolución o “cashback” es adicional a otros descuentos por lo que “no hay nada que perder con este beneficio”, dicen sus fundadores. “El cashback es una tendencia mundial que ofrece como beneficio una propuesta de valor mucho más transparente y clara para los usuarios que los programas de millas y puntos actuales. Las personas agradecen no tener que juntar estos puntos que después vencen, son distintos entre las marcas y que a veces se puede canjear en algo hoy y mañana ya no alcanzo porque me piden más. En cambio, el cashback es dinero real a tu cuenta de banco, así de simple” explica Belmar.

La startup chilena llegó a contar con más de 100.000 usuarios registrados y generó ventas por más de US$ 2 millones a sus cerca de 300 comercios asociados en múltiples categorías, entre los que figuran Paris, AliExpress, Dafiti, Adidas, Abcdin y La Barra. Para el desarrollo de Krip, el equipo contó con el apoyo de Corfo, la incubadora 3IE e inversionistas ángeles.

Operación

Belmar señala que el acuerdo, además de permitir al banco acelerar el desarrollo tecnológico de su nuevo programa de fidelización Bci Plus+, lo posiciona como el primer banco con un programa de beneficios de este tipo, además de incorporar el conocimiento del negocio de sus fundadores.

“Que hayan exits con el mundo corporativo es muy significativo para el ecosistema de startups en Chile, las grandes empresas cada vez evalúan de mejor forma el valor que, desde la innovación y tecnología, muchos emprendedores están generando y cómo puede contribuir a acelerar y conseguir sus objetivos”, sostiene Belmar.

El programa ya está en fase piloto con más de 40 mil usuarios de MACH -cuenta de prepago Bci- y se espera que para fin de año el beneficio esté disponible para sus más de 3,5 millones de usuarios.

En tanto, Bárbara Uslenghi, gerente de Loyalty de Bci, destacó la importancia de la innovación abierta para la generación de soluciones financieras y no financieras para sus clientes: “La innovación nace del trabajo colaborativo y las startups son fundamentales para el desarrollo de nuevos productos, modernos y amigables con el usuario, es por ello que a través del acuerdo con Krip, nos convertimos en el primer banco chileno en ofrecer este sistema de beneficios que les da a los clientes la posibilidad de recuperar parte de sus compras en dinero para gastarlo, no en pasajes de avión o comercios específicos, sino como ellos mejor lo estimen”, agrega.