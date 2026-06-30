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Equipo de la PUCV crea plataforma para mejorar la gestión pesquera

La herramienta permitirá a las autoridades estimar el impacto de medidas como aplicar vedas y cuotas.

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Publicado: Miércoles 1 de julio de 2026 a las 04:00 hrs.

pesca tecnología gestión
<p>Crédito: PUCV</p>

Crédito: PUCV

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