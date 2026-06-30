Equipo de la PUCV crea plataforma para mejorar la gestión pesquera
La herramienta permitirá a las autoridades estimar el impacto de medidas como aplicar vedas y cuotas.
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Con el fin de que los organismos públicos tomen mejores decisiones para la gestión de la pesca en Chile, un equipo liderado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) y el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), de Corfo, está desarrollando una herramienta para unificar la información en un solo lugar.
El jefe de Docencia de la Escuela de Ciencias del Mar de la PUCV y director del proyecto, Exequiel González, explicó que se trata de un panel de control interactivo y software que permitirá visualizar datos clave para orientar la administración del ecosistema pesquero nacional.
La plataforma estará enfocada en los comités científico-técnicos y de manejo de la Subsecretaría de Pesca y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), para mejorar, por ejemplo, la estimación del impacto de aplicar una veda.
González dijo que hoy, en la gestión pesquera solo se usan indicadores biológicos, por ello, incorporarán variables económicas, sociales y ambientales que se transformarán en “valores económicos concretos”, como el costo social de las emisiones de carbono de las embarcaciones.
$226 millones Se adjudicó en concurso Fondef
Esto permitirá a las autoridades estimar, antes y después, el impacto que tendrían medidas como aumentar o reducir cuotas de captura, establecer vedas o modificar las condiciones de mercado.
El proyecto se adjudicó $ 226 millones del Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondef) IDeA I+D 2026, para su ejecución a dos años.
Piloto en 2027
El software operará a través de Shiny -marco de trabajo de código abierto para crear paneles de control-, y generará informes automáticos.
González indicó que en 2027 iniciarán un piloto en la pesquería de merluza común, debido a la disponibilidad de información histórica para alimentar los algoritmos.
Comentó que el plan es ampliar progresivamente la cobertura de la herramienta a otras pesquerías nacionales.
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