Expertos afirman que aumenta el interés de family offices por invertir en startups de ciencia y tecnología

El interés por la innovación, la ciencia y el emprendimiento, han llevado a los Family Offices (FFOO) a mirar más allá de la inversión tradicional, optando por incluir activos menos tradicionales en sus portafolios, como las startups.

Si bien no existen cifras concretas al respecto, el director general de la red de inversores Venture Capital, Cristóbal Henríquez, señaló que en los últimos dos años, los FFOO han invertido cerca de US$ 20 y US$ 25 millones en startups.

“Todavía no vemos que corran un riesgo real en torno a inyectar un porcentaje importante. Siguen participando en rondas pre semilla, semilla, con suerte una serie A”, comentó Henríquez.

Según el presidente de la Asociación Chilena de Venture Capital y socio de Carey Abogados, Francisco Guzmán, hace cinco años los FFOO o inversionistas que apostaban por el venture capital (capital de riesgo) “eran contados con los dedos de una mano”. Pero esto ha ido evolucionando y cada año entran nuevos actores de la industria de FFOO a invertir en este tipo de activos, dijo.

“Hoy prácticamente los 60 family offices de la AEF y de los grupos empresariales más importantes del país, están o han invertido en startups, venture capital o inversiones de impacto”. (Magdalena Díaz, AEF)

En esa línea, la gerenta general de la Asociación de Empresas Familiares (AEF), Magdalena Díaz, señaló que la cantidad de FFOO que invertían en startups o se volcaban al venture capital era escasa hasta 2021, cuando NotCo y Cornershop se convirtieron en unicornios (empresas valoradas en más de US$ 1.000 millones).

“Hoy prácticamente los 60 FFOO de la AEF y de los grupos empresariales familiares más importantes del país están o han invertido en startups, venture capital o inversiones de impacto”, afirmó.

De acuerdo con Díaz, años atrás los FFOO preferían “preservar el valor para la familia y no necesariamente crearlo con nuevos emprendimientos”, pero ante los casos de éxito que mostraron diversas startups nacionales, las empresas familiares se abrieron a explorar este tipo de activos menos tradicionales.

No obstante, indicó que la inversión en venture capital por parte de FFOO no ha superado ni está siendo más valorada que activos más tradicionales, como los inmobiliarios.

“Invertir en una startup es invertir en su gen emprendedor inicial. El activo inmobiliario va a seguir siendo percibido como más seguro y por lo tanto va a ser importante dentro de los portafolios. Con las startups hay más riesgo”, afirmó.

Henríquez, en tanto, comentó que los retornos asociados a inversión en startups, en promedio, ocurren entre siete y 10 años.

Ciencia y tecnología

Guzmán señaló que, a diferencia de los fondos de venture capital más tradicionales, los FFOO apuestan por ciencia y tecnología por sus intereses particulares o una búsqueda de soluciones para sus negocios, por sobre el retorno específico en algunos casos.

Comentó también, que hay una tendencia a la inversión por parte de empresas familiares en startups de base científico tecnológicas, fintech, cleantech (energías limpias), health care (salud), life sciences, electromovilidad, e incluso biotecnología.

“Algunos ejemplos de inversión en que han participado FFOO son Levita Magnetics (tecnología médica), Galgo (fintech), Xepelin (fintech), Zapping TV (televisión por suscripción), Atomic Kitchens (foodtech) o Betterfly (health care)”, afirmó Guzmán.

El abogado señaló que, en base a la información pública disponible, hay diversos FFOO que están activos en la industria y que están invirtiendo en startups, como Amarena (de Patricia Angelini y sus tres hijos), grupo Kauffmann -que ha invertido en electromovilidad-, Kayyak Ventures (asociado a la familia Ibáñez Atkinson), Olivo Capital (relacionado a Bernardo Larraín Matte), entre otros.

Proyecciones

Henríquez dijo que las empresas familiares han empezado a entender el significado de la innovación como catalizador de los modelos de negocio, aventurándose más a invertir en firmas en etapa temprana. En ese contexto, comentó que los constantes avances tecnológicos y la irrupción de herramientas como la inteligencia artificial, van a acelerar la tendencia hacia este tipo de inversiones.

“De manera especulativa, este año la inversión de FFOO en startups debiese andar por lo menos entre un 10 y un 15% más arriba que el año pasado, es decir, en torno a los US$ 30 millones”, afirmó.

En tanto Guzmán, comentó que los FFOO están mirando hacia el venture capital “y todo indica que esa tendencia va a continuar, porque es un tipo de inversión que cruza las distintas industrias”.

Señaló también que las verticales de inversión son amplias, pero que el abanico de soluciones e innovaciones que ofrecen las startups están llevando a un aumento de la inversión en venture capital en general, incrementando así el interés de las empresas familiares por estos activos.

Por otro lado, Díaz, afirmó que desde la AFE “es muy importante promover el emprendimiento. Este permite, al interior de las empresas familiares, innovar y generar nuevos modelos de negocios para ser más competitivos a los vaivenes del mercado o creando valor externo a la empresa familiar matriz”, dijo.