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Fondo chileno WeBoost lidera ronda de startup que automatiza comunicaciones de las PYME por WhatsApp

La firma respaldó con US$ 500 mil a Funnelchat, compañía fundada por un chileno y un argentino que atiende a más de 1.500 empresas y 10 mil usuarios en Latinoamérica.

Por: Renato Olmos

Publicado: Miércoles 1 de julio de 2026 a las 10:03 hrs.

Startups Inteligencia Artificial IA tecnología ecosistema emprendedor Venture Capital Whatsapp Renato Olmos
<p>A los costados Marcelo Díaz y Cristián Velasco, de WeBoost, con Alejandro Sánchez y Francisco Calderón, fundadores de Funnelchat.</p>

A los costados Marcelo Díaz y Cristián Velasco, de WeBoost, con Alejandro Sánchez y Francisco Calderón, fundadores de Funnelchat.

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