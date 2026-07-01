Fondo chileno WeBoost lidera ronda de startup que automatiza comunicaciones de las PYME por WhatsApp

A los costados Marcelo Díaz y Cristián Velasco, de WeBoost, con Alejandro Sánchez y Francisco Calderón, fundadores de Funnelchat.

La firma respaldó con US$ 500 mil a Funnelchat, compañía fundada por un chileno y un argentino que atiende a más de 1.500 empresas y 10 mil usuarios en Latinoamérica.

Una nueva startup sumó a su portafolio WeBoost. La firma de capital de riesgo local lideró la ronda semilla de Funnelchat, una compañía chileno-argentina con matriz en Estados Unidos que automatiza las comunicaciones de pequeñas y medianas empresas (PYME) vía WhatsApp.

La firma levantó US$ 1 millón, monto que combina US$ 500 mil aportados por el fondo chileno, una línea de crédito no dilutiva (no cede participación de la propiedad de la startup) de US$ 400 mil con FounderPath, y US$ 100 mil en créditos en la nube de Amazon Web Services (AWS).

El managing partner de WeBoost, Cristián Velasco, explicó que decidieron invertir en Funnelchat tras identificar una oportunidad en la intersección de dos tendencias: "La penetración masiva de WhatsApp como canal de comunicación comercial en Latinoamérica y la creciente demanda de las PYME por herramientas de automatización accesibles”.

Dijo que entre los objetivos de la inversión, está cerrar este año con un tasa de ingresos recurrentes mensuales (MRR, su sigla en inglés) que supere los US$ 200 mil, y un acercamiento con fondos estadounidenses interesados en escalar la compañía en ese mercado.

Funnelchat y el canal WhatsApp

Funnelchat, fundada en 2020 por el chileno Francisco Calderón y el argentino Alejandro Sánchez, desarrolló un software para PYME nativo en WhatsApp que permite automatizar ventas y atención al cliente con inteligencia artificial.

Por ejemplo, gestiona conversaciones, campañas, flujos de atención, seguimiento comercial y comunicaciones masivas e integra automatización, agentes de IA, chatbot, CRM e indicadores de gestión en una sola plataforma.

A la fecha, ha procesado más de 1.000 millones de mensajes, gestiona más de 400 mil grupos y comunidades de WhatsApp y supera los 10 mil usuarios; cuenta con más de 1.500 empresas suscriptoras de pago recurrente mensual en más de 42 países, con ingresos anuales superiores a US$ 1,5 millones, y mantiene flujo de caja y Ebitda positivos.

El vínculo con WeBoost se originó a través de Ecosistema Startup -plataforma enfocada en visibilizar convocatorias y oportunidades para startups hispanohablantes-, donde conoció el pitch de Funnelchat y la invitó a postular a su proceso de inversión.

"Este hito valida nuestra tesis: las empresas latinoamericanas necesitan automatizar sus comunicaciones en el canal donde realmente están sus clientes. WhatsApp es el sistema operativo comercial de la región, y Funnelchat está construyendo la infraestructura para que millones de empresas vendan más, respondan mejor y escalen sin depender de procesos manuales", señaló el CEO Alejandro Sánchez.

Desde Funnelchat agregaron que los recursos de la ronda se destinarán a acelerar el desarrollo de producto, fortalecer las capacidades de IA, robustecer la infraestructura tecnológica, ampliar las integraciones con plataformas de CRM y llegar a nuevos clientes en Latinoamérica, España y EEUU.