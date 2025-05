FSI, el nuevo hub que busca llevar startups chilenas al mercado asiático

“Hasta ahora ninguna startup chilena ha pasado por el Hong Kong Science and Technology Park (HKSTP). No tienen en el radar a Latinoamérica”, afirmó el socio y director de alianzas de Financial Service Industry (FSI Hub), Andrés Silva, una situación que busca revertir a partir de este año.

El ejecutivo comentó que acaba de cerrar un convenio con HKSTP, “uno de los principales centros de innovación y tecnología de Hong Kong” para que startups tecnológicas chilenas accedan a un programa de softlanding para facilitar su ingreso al mercado asiático.

“Las startups chilenas suelen expandirse, primero a Perú, luego a Colombia y algunas a México y Brasil. Si bien el mercado asiático está al otro lado del mundo, es de un tremendo potencial. Hong Kong cuenta con un sistema jurídico robusto, estabilidad y más de 80 millones de habitantes, y una vez ahí, se puede evaluar la expansión a China y otros países”, dijo.

El campus de HKSTP. Foto: Bloomberg

El acuerdo lo cerró a fines de abril con Josephine Chan, senior manager business development de Hong Kong Science and Technology Park, e implica el lanzamiento en Chile del Softlanding Program HKSTP y el compromiso de lograr que “10 startups chilenas postulen al año”.

El Hong Kong Science and Technology Park ocupa una superficie de 22 hectáreas con 400 mil metros cuadrados de oficinas y laboratorios de investigación y alberga 2.200 startups tecnológicas de 25 países y por él “han pasado 14 unicornios”.

El convenio permitirá que FSI Hub dé a conocer a la entidad en Chile y que HKSTP difunda los servicios de la firma chilena especializada en market entry (ingreso a un mercado) en sus newsletter y comunicaciones.

“En junio vamos a tener el primer webinar para presentar a HKSTP”, adelantó Silva.

La entidad hongkonesa realiza tres convocatorias de este programa al año. Está dirigida a startups tecnológicas de cualquier país que idealmente tengan un producto validado en un mercado. Para postular hay que subir una descripción de la empresa y un video a su sitio web.

Según Silva, el HKSTP está interesado en atraer a startups de la región, porque busca que Kong Kong mantenga su posición como uno de los centros financieros mundiales junto a Londres y Nueva York.

“También están con hambre de crecer. El gobierno les acaba de pasar 20 hectáreas más para construir otro campus con lo que van a duplicar su tamaño y necesitan otras 2 mil startups”, dijo.

Programa y recursos

El Softlanding Program HKSTP consta de tres etapas y a los seleccionados les entregan en total unos 100 mil dólares hongkoneses equivalentes a US$ 13 mil.

La primera fase consiste en abrir una cuenta corriente y constituir la sociedad en ese mercado, para lo que les asignan un mentor que los asesora en los trámites y US$ 1.300.

La segunda apunta a la validación del producto. Aquí reciben unos US$ 5 mil, les entregan datos sociales y de mercado, y bases de datos para realizar encuestas. También organizan videoconferencias con expertos o proveedores, según lo que solicite la startup.

En el caso de las fintech, les pasan bases de datos reales de 27 bancos “donde las startups pueden correr sus modelos y ver si solución aplica a esos clientes” y las healthtech pueden acceder a bases de datos de 200 mil pacientes.

Si la startup pasa la etapa de validación de mercado, llega a la tercera fase, donde recibe US$ 6.500 y se busca que postule a alguno de los programas de incubación de HKSTP.

Foco en fintech

La alianza con HKSTP es uno de los primeros hitos de FSI Hub, firma fundada a fines de 2024 por dos franceses, el ingeniero comercial y master en Finanzas de la Universidad de Stanford, David Lequain, y el economista de la Université de Lille, Christophe Ferreira. A inicios de 2025 se sumaron como socios el doctor en Neurociencias de la U. California Davis, José María Hurtado, y el ingeniero civil industrial de la U. Católica, Andrés Silva.

La empresa, que tiene presencia en Chile, Francia y Brasil, se especializa en el intercambio de tecnologías financieras desde y hacia Chile, con foco en fintech, inteligencia artificial, blockchain, finanzas integradas, entre otros.

Silva explicó que el modelo de negocio se basa en los servicios de market entry para firmas que buscan ingresar al mercado nacional, el que si bien es pequeño, “hay una gran oportunidad para fintech y open banking (finanzas abiertas)”.

Agregó que este último busca introducir competencia al sector con más actores y productos y que, aunque las leyes están aprobadas, recién estará en plena operatividad en 2027, por lo tanto, hay un espacio para atraer a startups.

Agregó que el open banking ya está funcionando en países como Brasil, Francia y el Reino Unido, “donde hay mucho que se puede replicar. Por ejemplo, David (Lequain) vivió muchos años en Brasil y tiene todas sus redes allá. Entonces es mucho más fácil traer tecnología brasileña”.