Olivia Valdés, de Fen Ventures: “Hay un ecosistema biotech muy activo entre Chile, Perú, Argentina, Colombia y Costa Rica”

Uno de los nichos que está tomando cada vez mayor relevancia en el mundo de las startups es el biotecnológico. En 2021, la bióloga de la Universidad Católica especializada en bioprocesos, Olivia Valdés, se sumó al equipo del fondo de inversión Fen Ventures para buscar y evaluar potenciales emprendimientos en este ámbito para sumar al portafolio.

Desde el rol de bio venture partner del fondo, le ha tocado observar el desarrollo de las startups biotecnológicas en la región y los movimientos del capital riesgo (venture capital), los que han estado esquivos en el último tiempo. Situación que, en el caso de Latinoamérica, dijo se ha visto más marcada en el sector agrifoodtech, de tecnologías para la producción de alimentos y la agricultura, donde también hay biotecnológicas.

Explicó que, si bien las biotech a nivel global han sufrido caídas en sus valorizaciones, lo que ha permeado en las rondas en etapas más tempranas, este “no es un escenario nuevo para América Latina, una región acostumbrada a la incertidumbre y sin duda preparada para utilizar estas lecciones para afrontar el 2024 con fuerza”.

Valdés señaló que, a pesar del escenario de incertidumbre, desde “Fen Ventures vemos interesantes oportunidades de inversión para Latinoamérica, para compañías vinculadas con las biotech o ciencias de la vida (life science). Creemos que sí es un buen momento para invertir, pero con mucha cautela y responsabilidad”.

Explicó que la apuesta de Fen Ventures está en apoyar a las compañías que han sido capaces de “navegar en estos tiempos de mala racha” o que se han visto obligadas a repensar sus modelos de negocio y adoptar un enfoque más eficiente, y agregó que “eso es saludable para el mercado y para las valoraciones”.

El potencial en la región

Valdés afirmó que se ha consolidado una masa crítica de emprendedores en el área de biotecnología “muy buena” en Chile y Latinoamérica, lo que está generando una “red virtuosa”, que influye en que otros emprendedores den el paso, a lo que se suma el surgimiento de “muchas” aceleradoras de negocio.

“Estamos mirando mucho Latinoamérica, y vemos que hay un ecosistema muy activo entre Chile, Perú, Argentina, Colombia y Costa Rica”, afirmó.

Para la experta, la oportunidad para las startups biotecnológicas está en aprovechar las condiciones locales diferenciadoras. Por ejemplo, trabajar en soluciones habilitantes para resolver brechas de las industrias donde Latinoamérica tiene liderazgo local, como minería, sector agroproductivo o acuicultura, y donde “podamos potenciar la biodiversidad local”.

En el caso de Fen Ventures, dijo que buscan invertir “idealmente en empresas que tengan proyecciones de escalamiento global, pero que generen un impacto local, es decir, hacer más eficientes y sostenibles las industrias de su país, mejorar la calidad de vida en la región, generar empleo y generar desarrollo de capital humano”.

Señaló también que el nivel de los investigadores en Latinoamérica es “excelente”, que cuenta con un recurso humano “muy calificado y con ganas de salir de la academia y dar ese salto al emprendimiento. Ese ha sido un cambio muy positivo en la comunidad científica que no se veía hace 10 años en la región”.

Inversión en biotech

Fen Ventures cuenta con un portafolio de 40 startups de base científica y tecnológica (como fintech, SaaS, proptech, logistech, climatech o biotech), financiadas a través de tres fondos -Fen I y Fen II, que ya fueron ejecutados y Fen III en curso- con tickets que van desde los US$ 250 mil hasta US$ 1 millón, además de rondas follow on (de seguimiento).

De este total, siete son empresas de base científica o relacionadas con biotecnología, entre ellas, algunas chilenas: Andes Biotechnologies; Spora Biotech, Praxis Biotech, Levita Magnetics y The Live Green Co (Chile e India). Completan la lista argentinas Michroma y Bioeutectics.

Valdés comentó que Fen III, que partió en enero 2022 y que tiene un plazo de ejecución de 10 años, está en proceso de cerrar dos nuevas inversiones en biotecnología y planea sumar más.

“Contemplamos entre tres y cuatro años de inversión y proyectamos que se sumarán varias compañías de base científica a nuestro portafolio en los próximos años”, adelantó Valdés.

Sus inversiones en este segmento comenzaron con Fen II en 2018, donde un 17,5% del capital se destinó a biotech y life science (ciencias de la vida) y en el caso de Fen III, el 18,2% entra en esta categoría.

Valdés comentó que los procesos de creación en biotecnología, sumado a las patentes y permisos, “hacen que el recorrido de estas startups sea incluso más lento. Sin embargo, vemos con muy buenos ojos el avance de varias de las compañías de nuestro portafolio, que están muy bien aspectadas”.

Valdés señaló también que, en general, los fondos de mercados desarrollados muestran exits (venta de la participación) desde el sexto año, lo que en Latinoamérica suele tomar más tiempo.

“En nuestro caso, como apostamos por startups en etapas tempranas, el proceso para llegar a un exit es más lento de lo habitual, por lo que esperamos llegar a esa fase entre los años seis y diez. Actualmente estamos en el año seis”, dijo.