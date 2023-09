Patricia Pomies, la mujer que lidera las operaciones de un unicornio argentino

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La comunicadora Patricia Pomies (44) es oriunda de Pigüé, un pueblo al sur de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Hoy, encabeza las operaciones internacionales de la firma de software Globant, uno de los primeros unicornios argentinos -empresas que han alcanzado un valor de US$ mil millones- y presente en 25 países, donde ejerce el cargo de Chief Operating Officer.

Sin embargo, su camino no estuvo siempre dirigido hacia el área de la tecnología. “Cuando fui creciendo no tuve mucho acceso a todo lo que tiene que ver con computadores y ese mundo, y tampoco era central en esos años. No tuve ese llamado que tienen algunas personas al querer estudiar ciertas cosas y eso pueda reflejar lo que hacen hoy, pero siempre me interesaron mucho las relaciones sociales”, dijo.

Cuando estaba al final de su etapa escolar, Pomies comentó que estaba “bastante desorientada” para escoger una carrera, pero sí sabía que quería estudiar algo relacionado con entender cómo se construían las sociedades. "Al empezar a investigar, me llamó la atención el campo de las ciencias de la comunicación y el de las ciencias políticas. Sentía que las dos se complementaban muchísimo”, afirmó.

Con eso en mente, entró a estudiar en 1998 ambas carreras en la Universidad de Buenos Aires. Mientras cursaba Ciencias de la Comunicación, tuvo sus primeros acercamientos a la tecnología, particularmente sobre “cómo funcionaba como un intermediario entre el ser humano y el mundo. En ese entonces, el debate era si la tecnología iba a reemplazar a los libros, lo que hoy sabemos que no fue así”.

De la educación a la tecnología

Al egresar de Ciencias de la Comunicación, aterrizó en el mundo de la educación, donde estuvo más de 15 años ejerciendo docencia universitaria en torno a la influencia de la tecnología en las sociedades, y en Educ.ar, organismo público vinculado a la transformación digital en el acceso al conocimiento, dependiente del Ministerio de Educación de Argentina.

Finalmente, en 2013, la comunicadora llegó a Globant para ocupar el cargo de VP Operations, etapa que describe como “algo que cambió de raíz todo lo que venía haciendo. En un principio, me asusté muchísimo, porque ahora estaba a cargo de dirigir proyectos educativos tecnológicos y había que entender un mundo nuevo. Y ahí, me dije que tenía dos opciones: volver a mi zona de confort, o tomar esto como un desafío y adaptarme”.

De ahí en adelante, Pomies comenzó a desarrollar una carrera en el unicornio, llegando a vivir en países como Estados Unidos, Uruguay y España, y liderando equipos con personas de distintas partes del mundo.

“No soy programadora, y en una empresa de software, veía eso como una limitación para mí. Pero me fui dando cuenta de que, a pesar de que hoy entiendo los lenguajes más técnicos, no necesito saber programar, ya que soy capaz de trabajar con equipos de alto rendimiento, y al final del día lo que vale son esas relaciones, ya sea para la contratación de servicios profesionales, producir un contenido puntual o entender lo que va a generar la Inteligencia Artificial (IA)”, afirmó.

Sobre cómo ha visto que la IA ha comenzado a permear en los distintos trabajos, comentó que aunque redefina puestos de trabajo y relaciones sociales, eso no quiere decir que vaya a reemplazar a las personas.

“Al igual que el debate sobre el internet y los libros cuando estudiaba en la universidad, los seres humanos respondemos ante determinadas tecnologías por distintas necesidades, lo que quiere decir que, de cierta forma, nos complementan”, dijo.

Mujeres en tecnología

Como representante femenina en la industria tecnológica, Pomies dijo que, en un principio, “al no haberme formado en la tecnología, no estaba consciente de todo lo que estaba pasando en relación a brechas de género”.

Sin embargo, algo que sí la hizo reflexionar sobre su rol, fue la maternidad.

“Eso me abrió la cabeza. Solo un 20% de roles de liderazgo son ocupados por mujeres en el rubro tecnológico, y las empresas son clave para cambiar esa realidad considerando a las mujeres que son madres y otorgándoles flexibilidades, como salas de lactancia y trabajo remoto”, comentó.

Añadió que faltan mayores incentivos para que las niñas estudien carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), y, a la vez, que “también sepan que para involucrarse en la tecnología, no es necesario haber estudiado algo en esta área, como fue mi caso. Es muy importante ir visibilizando las oportunidades que hay, ya que, sin referentes femeninos, es muy difícil acortar esa brecha”.

Respecto de cómo se ve en los próximos años, Pomies señaló que espera continuar desempeñándose en Globant, contribuyendo a nuevas culturas organizacionales y talentos.