EEUU levanta las restricciones sobre el modelo de IA Fable 5 de Anthropic

El Departamento de Comercio había impuesto una norma de control de exportaciones mediante una carta privada el 12 de junio que obligaba a la empresa a obtener autorización de Estados Unidos antes de permitir que cualquier ciudadano extranjero, sin importar su ubicación.

El gobierno de Estados Unidos eliminó las restricciones de acceso para extranjeros al modelo de inteligencia artificial Fable 5 de Anthropic PBC, allanando el camino para una distribución más amplia después de que la startup resolviera las preocupaciones de seguridad de la administración del Presidente Donald Trump.

El Departamento de Comercio había impuesto una norma de control de exportaciones mediante una carta privada el 12 de junio que obligaba a la empresa a obtener autorización de Estados Unidos antes de permitir que cualquier ciudadano extranjero, sin importar su ubicación, accediera a su potente modelo de IA Mythos 5 y a Fable 5, un modelo similar destinado a un lanzamiento más amplio. En respuesta, la startup de IA deshabilitó ambos modelos y mantuvo conversaciones con las autoridades para atender sus preocupaciones.

Anthropic informó el martes en la noche en X que recibió la notificación de que el Departamento de Comercio levantaría las restricciones de acceso a ambos modelos. Algunas de las limitaciones sobre Mythos ya habían sido flexibilizadas el 26 de junio.

En otra publicación, Anthropic indicó que está reimplementando Fable 5 con un nuevo conjunto de clasificadores para detectar y bloquear un mayor número de tareas relacionadas con la ciberseguridad. La empresa, con sede en San Francisco, también comenzó a desarrollar un marco para analizar técnicas de jailbreak y evaluar respuestas junto con Amazon.com Inc., Microsoft Corp., Google, de Alphabet Inc., y otros socios del Proyecto Glasswing, un grupo de unas 200 organizaciones autorizadas por Anthropic para utilizar Mythos con el fin de detectar vulnerabilidades cibernéticas.

La firma habilitará el acceso a Fable 5 para usuarios de todo el mundo en sus plataformas a partir del miércoles y permitirá su uso en los servicios en la nube de Amazon, Google y Microsoft “tan pronto como sea posible”, según una publicación en su blog. La empresa agregó que el acceso a Mythos 5 ya fue restablecido para algunas organizaciones de Estados Unidos y que trabajará con Washington para ampliar ese acceso a más integrantes nacionales e internacionales del Proyecto Glasswing.

Anthropic añadió que espera que su colaboración con el gobierno y otros socios ayude a crear una base para reglas aplicables a toda la industria. Esas normas deberían incorporarse a regulaciones y “aplicarse por igual a los desarrolladores de modelos de frontera”, afirmó la empresa, que pidió un proceso “duradero y transparente” para la participación del gobierno en el lanzamiento de modelos de IA.

Protocolos y estándares

Las restricciones sobre la disponibilidad de los modelos de Anthropic repercutieron en toda la industria de la inteligencia artificial y generaron interrogantes sobre si los controles de exportación pueden utilizarse para regular el acceso a los modelos de IA.

En los últimos días, ejecutivos de Anthropic, incluido el cofundador Tom Brown, mantuvieron conversaciones con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y otros funcionarios para resolver las preocupaciones inmediatas del gobierno sobre sus más recientes lanzamientos, informó previamente Bloomberg.

La clave para revertir los controles de exportación fue disipar las preocupaciones de funcionarios de la Casa Blanca sobre la posibilidad de que actores maliciosos eludieran las medidas de protección de los modelos.

En una carta enviada el martes a Anthropic y revisada por Bloomberg, Lutnick señaló que la empresa se comprometió a “disuadir y abordar de forma proactiva los riesgos de seguridad asociados con los modelos”. El secretario agregó que Anthropic acordó trabajar con el gobierno en “protocolos y estándares” para futuros modelos.

El fabricante del chatbot Claude fue valorado en US$ 965.000 millones tras su última ronda de financiamiento, lo que lo convierte en una de las empresas no listadas más valiosas del mundo. Anthropic anunció el 1 de junio que presentó confidencialmente la documentación para una oferta pública inicial. Según informó Bloomberg, la empresa evalúa salir a bolsa en octubre.

Anteriormente este mes, la compañía lanzó Fable 5 como la primera versión pública de su modelo de clase Mythos, aunque con medidas de protección destinadas a contener toda la amplitud de sus capacidades cibernéticas. Fable 5 está diseñado para no responder a determinados tipos de consultas, incluidas aquellas relacionadas con ciberseguridad y biología. En esos casos, Anthropic indicó que su chatbot Claude redirige las respuestas a otro modelo, denominado Opus 4.8.

Aunque ahora fueron revertidas, las directrices de control de exportaciones del Departamento de Comercio constituyeron la intervención más significativa del gobierno de Estados Unidos hasta la fecha en las operaciones de una empresa de inteligencia artificial. La decisión de restringir la disponibilidad de los modelos de Anthropic también repercutió en el sector, especialmente en OpenAI, que limitó el lanzamiento de su nuevo modelo GPT-5.6 por presiones de la administración Trump.

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, dijo el viernes que, a petición del gobierno de Estados Unidos, la empresa lanzaría su más reciente modelo 5.6 Sol en una versión preliminar para socios seleccionados aprobados por la administración, antes de ampliar su disponibilidad.

La decisión del martes de flexibilizar las restricciones sobre Fable 5 también reduce las tensiones que afectaban la ya frágil relación entre Anthropic y la administración Trump. La empresa mantiene una demanda contra el Pentágono después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, la designara en marzo como un riesgo para la cadena de suministro tras un conflictivo e infructuoso proceso de renegociación contractual.

La flexibilización de las restricciones sobre Fable 5 fue informada previamente por Politico y Wired.